'ज्यादा से ज्यादा संख्या में पटना में जुटें, कल...', लालू यादव ने बिहार के लोगों से की ये अपील

राजद ने 19 अगस्त को छात्रों की समस्याओं, बेरोजगारी और सिवान में AK-47 से हुई फायरिंग के विरोध में राजभवन मार्च करने का ऐलान किया है. पार्टी ने युवाओं और छात्रों से बड़ी संख्या में इस मार्च में शामिल होने की अपील की.

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बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिन X पर पोस्ट कर राजभवन मार्च का ऐलान किया. राजद सुप्रीमो लालू यादव ने भी X पर पोस्ट करते हुए बिहार सरकार पर निशाना साधा है. उनका कहना है कि बिहार के छात्र और युवा पेपर लीक, खराब शिक्षा व्यवस्था, भर्ती प्रक्रिया में भेदभाव और बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं.

समस्त छात्र-युवा शक्ति पेपरलीक, बदहाल शिक्षा प्रणाली, पक्षपातपूर्ण बहाली प्रक्रिया और बेरोजगारी से त्रस्त है।



लूट तंत्र से बनी दंभी सरकार उनकी लोकतांत्रिक मांगों को सुनने की बजाय AK-47 से गोलियां बरसाती है, यह अन्यायपूर्ण है। इस तानाशाही के विरुद्ध सभी 19 अगस्त को पटना में… — Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) August 18, 2026

लालू यादव ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की मांगों को सुनने की बजाय उनपर AK-47 से गोलियां चलवा रही है. लालू यादव ने युवाओं से 19 अगस्त को राजभवन मार्च के लिए एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है.

वहीं, तेजस्वी यादव ने भी बिहार में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, बेरोजगारी और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितिताओं का आरोप लगाया. साथ ही, उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि सरकारी नौकरियों में निष्पक्ष और पारदर्शी चयन क्यों नहीं होता. उनका सवाल है कि बिहार शिक्षा क्षेत्र में लगातार फिसड्डी क्यों होता जा रहा है.

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बिहार में कोई भी परीक्षा बिना पेपरलीक क्यों नहीं होती?



क्या नौकरी में निष्पक्ष और पारदर्शी चयन होता है?



बिहार शिक्षा क्षेत्र में लगातार फिसड्डी क्यों है?



क्या भर्ती प्रक्रिया में भेदभाव और पक्षपात नहीं होता?



देश के सबसे युवा प्रदेश के नौजवान सबसे अधिक बेरोजगार क्यों?… pic.twitter.com/ZwBXmqPzdt — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) August 17, 2026

इतना ही नहीं, तेजस्वी ने सिवान में AK-47 के इस्तेमाल और भर्ती परीक्षाओं में भेदभाव का मुद्दा भी उठाया है.

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गौरतलब है, बिहार में BPSC TRE-4 शिक्षक भर्ती परीक्षा में दो चरणों (PT और मेंस) का पैटर्न लागू करने और विज्ञापन में देरी को लेकर अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर आमरण अनशन के लिए बैठ रहे हैं.

सूत्रों के मुताबिक, माना जा रहा है कि दिल्ली और झारखंड की तरह बिहार में सरकार कोई छात्र आंदोलन नहीं चाहती इसलिए आज शाम तक सरकार विज्ञापन जारी कर सकती है.

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