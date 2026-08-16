'पेपर लीक की राजधानी बन रहा बिहार', तेजस्वी यादव ने 19 अगस्त को राजभवन मार्च का किया ऐलान

बिहार में परीक्षाओं के पेपर लीक होने और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए 19 अगस्त को राजभवन तक विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है.

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तेजस्वी यादव ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था और चयन प्रक्रियाओं पर चिंता जताते हुए कहा, 'बिहार एग्जाम पेपर लीक की राजधानी बनता जा रहा है. यहां लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो गया है. जब स्टूडेंट्स पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, तो उन्हें पीटा जाता है और लाठीचार्ज किया जाता है,

उन्होंने दावा किया कि राज्य में प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के खिलाफ AK-47 राइफल का भी इस्तेमाल किया जाता है. यहां कोई ऐसी परीक्षा या फिर कोई ऐसी बहाली नहीं होती है जब पेपर लीक न होता हो.

'बिहार शिक्षा के मामले में सबसे फिसड्डी राज्य है'

तेजस्वी यादव ने कहा, 'चाहे 10वीं की परीक्षा हो, 12वीं की परीक्षा या फिर कोई बहाली की परीक्षा हो, हर बार पेपर लीक हो जा रहा है और कभी भी निष्पक्ष चयन नहीं हो पाया है. बिहार शिक्षा के मामले में सबसे फिसड्डी राज्य है.'



वहीं, सिवान में छात्रों पर हुई कार्रवाई और गोलीबारी का जिक्र करते हुए तेजस्वी ने कहा, 'सिवान में जो घटना घटी, वो आपने देखा होगा. AK47 चलाया गया. छात्र अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं. किसने गोली चलाने का ये आदेश दिया? इसको लेकर दिल्ली में हम सभी ने तय किया कि 19 अगस्त को मार्च करेंगे और गवर्नर को अपनी बात बताएंगे.'

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'छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई, बड़े अधिकारियों को बचा रही सरकार'

पुलिस प्रशासन की ढिलाई पर सवाल उठाते हुए RJD नेता ने कहा, 'इससे पहले भी हम लोगों की DGP से मुलाकात हुई थी. पहले भी हम लोगों ने सरकार से पूछा था कि इसका जिम्मेदार कौन है. अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इसमें सिर्फ एक सिपाही को बर्खास्त किया गया है लेकिन अभी तक न तो SP का निलंबन हुआ है और न ही कोई बड़ी कार्रवाई हुई है.'

PM मोदी के अर्बन-नक्सल वाले बयान पर घेरा

तेजस्वी यादव ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अर्बन नक्सल वाले बयान पर भी निशाना साधा. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'भगवा नक्सलियों को शिक्षित, तर्कशील, कर्मशील, विवेकशील और चिंतनशील लोग हमेशा ही से नक्सल लगते हैं. कभी किसानों को खालिस्तानी और आंदोलनजीवी कहते है, सरकार की नीतियों का विरोध करने वालों को Urban Naxal कहते है और अब Gen-Z के छात्र-छात्राओं और युवाओं दिमागी नक्सल बताना प्रधानमंत्री की वैचारिक दरिद्रता को दिखाता है. प्रधानमंत्री को भाषा ही नहीं बल्कि पद की गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए'

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