scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जज के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पड़ी भारी, CJP नेता रत्ना सिंह के खिलाफ अवमानना की तैयारी

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की लीगल हेड रत्ना सिंह के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की सहमति दे दी गई है. दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत से जुड़े मामले में साकेत कोर्ट के जज पर की गई सोशल मीडिया टिप्पणी के बाद दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील ने यह फैसला लिया.

Advertisement
X
रत्ना सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट से अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप है. (Photo-PTI)
रत्ना सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट से अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप है. (Photo-PTI)

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की लीगल हेड रत्ना सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दिल्ली की एक अदालत के न्यायिक अधिकारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई उनकी पोस्ट को लेकर आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की सहमति मिल गई है. 

दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता (आपराधिक) अमोल सिन्हा ने इस मामले में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए उचित कदम उठाने पर सहमति जताई है. हालांकि, यह अभी अंतिम फैसला नहीं है. मामले में आगे की कार्रवाई और आरोपों पर स्वतंत्र रूप से विचार दिल्ली हाईकोर्ट करेगा.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, यह मामला सोशल मीडिया मंच एक्स पर रत्ना सिंह की उन पोस्ट से जुड़ा है, जिनमें उन्होंने साकेत कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अभिनव पांडे के एक आदेश पर असंतोष जताया था. शिकायत के मुताबिक, एक पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि जज किसी 'मालिक की सेवा' कर रहे हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Dipke received funds from USA, Ranka from Pakistan, alleges Jitendra Singh
'दिपके को US, रांका को PAK से मिल रही फंडिंग,' केंद्रीय मंत्री का दावा
इमरान खान ने कोर्ट से लगाई गुहार, बोले- मुझे...
रामलीला मैदान में विपक्ष की महारैली. (Photo- X/INC)
'ये चोरी की सरकार है, इसे हटना होगा...' रामलीला मैदान में केंद्र पर बरसे खड़गे
याचिकाकर्ता गणेश कुमार ने दावा किया है कि सौरव दास का पारिवारिक मूल नेपाल से जुड़ा है (Photo: PTI)
'नेपाल से जुड़े हैं तार...!' सौरभ दास की बढ़ीं मुश्किलें, HC में याचिका
Delhi Police detain protesters during the Tiranga March
दिल्ली में अभी 16 नवंबर तक रहेगी 27 हजार पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती

14 अक्टूबर को की गई थी कार्रवाई की मांग

रत्ना सिंह के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग अधिवक्ता कौशिक चटर्जी ने की थी. उन्होंने 14 अक्टूबर को इस संबंध में पत्र भेजा था. इसके बाद 28 अक्टूबर को एक पूरक प्रतिवेदन भी दिया गया. इन शिकायतों पर विचार करने के बाद अमोल सिन्हा ने 2 नवंबर को लिखे पत्र में अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 15(2) के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए उचित कदम उठाने पर सहमति दी.

Advertisement

अमोल सिन्हा के मुताबिक, रत्ना सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट केवल न्यायिक आदेश की आलोचना तक सीमित नहीं थीं. प्रथम दृष्टया उनमें यह संकेत मिलता था कि संबंधित मजिस्ट्रेट स्वतंत्र रूप से न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करने के बजाय किसी बाहरी प्राधिकारी के निर्देश पर काम कर रहे थे.

यह भी पढ़ें: मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन... 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नेता सौरव दास की नागरिकता और पासपोर्ट-आधार पर केंद्र को नोटिस

सिन्हा ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां न्यायिक प्रक्रिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती हैं. इससे अदालत के अधिकार और न्याय व्यवस्था में आम लोगों के भरोसे को नुकसान पहुंच सकता है. इसी आधार पर उन्होंने आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति दी.

सिन्हा ने दिल्ली पुलिस और विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट प्रणाली के कामकाज को लेकर रत्ना सिंह के बाद के बयानों पर भी विचार किया. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकारियों या व्यवस्था की कड़ी आलोचना मात्र को आपराधिक अवमानना नहीं माना जा सकता.

उन्होंने यह भी साफ किया कि उनकी राय शुरुआती आरोपों की प्रकृति तक सीमित है. इसे आपराधिक अवमानना का अंतिम निर्धारण नहीं समझा जाना चाहिए. अब दिल्ली हाईकोर्ट स्वतंत्र रूप से इस मामले पर विचार करेगा और तय करेगा कि रत्ना सिंह की पोस्ट अदालत की अवमानना के दायरे में आती हैं या नहीं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: क्या कांग्रेस और कॉकरोच जनता पार्टी में ठन गई है? सोशल मीडिया पर दिखी तकरार

यानी फिलहाल रत्ना सिंह के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का रास्ता खुला है, लेकिन उन्हें दोषी ठहराने या पोस्ट को अवमानना मानने का कोई अंतिम न्यायिक फैसला अभी नहीं हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जज के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पड़ी भारी, CJP नेता रत्ना सिंह के खिलाफ अवमानना की तैयारी |
    22 साल का ग्रेजुएट, पूछा- पहली नौकरी में कितनी होनी चाहिए सैलरी? सोशल मीडिया पर छिड़ी चर्चा |
    PM Surya Ghar: 300 यूनिट फ्री बिजली वाली हिट स्कीम, मंत्री बोले- हर 4 दिन में 1 लाख सोलर पैनल! |
    Gen Z affordable beauty products: 5 किफायती ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जिनके बारे में Gen Z को जरूर पता होना चाहिए |
    'जुड़वां बच्चों की बुआ बनो, शादी भी करो...', सारा तेंदुलकर के बर्थडे पर अर्जुन की सास ने मांगी ये मुराद, भाभी सान‍िया ने भी कही दिल की बात |
    संभल की सड़कों पर रात में निकली पुलिस, माइक से हुआ ऐलान- गड़बड़ी की तो खैर नहीं! पीछे-पीछे चल रहे थे SP-ASP |
    अमेरिकी चुनाव में प्रो-इंडिया 'समोसा कॉकस' का क्या हुआ? रोचक हैं नतीजे |
    इटली से भारत घूमने आए कपल ने आगरा में हिंदू रीति-रिवाज से की शादी, धोती-कुर्ते में दिखे दूल्हे राजा |
    प्राइवेट तस्वीरें, न्यूड डांस और घंटों तक टॉर्चर! श्रद्धा की हैवानियत का शिकार था शिवा शर्मा, चौंकाने वाले खुलासे |
    सलमान की फिल्म 'मातृभूमि' के ट्रेलर का इंतजार खत्म? सामने आई तारीख!
    Advertisement