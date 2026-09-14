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'यह झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण', राजस्थान में BJP की जीत पर बोले PM मोदी

नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी ने प्रदेश की जनता का आभार जताया. उन्होंने चुनाव परिणाम को झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय बताया है. पीएम ने कहा कि जनादेश ने डबल इंजन सरकार की सुशासन और विकास नीतियों पर जनता के भरोसे को साबित किया है. पीएम मोदी ने सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी.

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राजस्थान नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी है. (File Photo-PTI)
राजस्थान नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी है. (File Photo-PTI)

राजस्थान के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का आभार जताया है. पीएम मोदी ने इस जीत को ‘झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय’ बताया. उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजों से एक बार फिर साफ हो गया है कि राजस्थान की जनता डबल इंजन सरकार की नीतियों के साथ है.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में राजस्थान की जनता को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने के लिए जनता का दिल से आभार. उन्होंने कहा कि यह जनादेश राज्य में सुशासन और विकास की नीतियों पर जनता के भरोसे को दिखाता है.

 ‘डबल इंजन सरकार की नीतियों को पूरा समर्थन’

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प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने बीजेपी के पक्ष में अपना समर्थन दिया है. उन्होंने कहा कि इस जनादेश से साफ है कि डबल इंजन सरकार की सुशासन और विकास की नीतियों को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है.  यह जीत राजस्थान को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के संकल्प को और मजबूत करेगी. साथ ही सरकार का लक्ष्य आम लोगों के जीवन में खुशहाली लाना है.

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पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए उत्साह बढ़ाने वाले हैं. पार्टी अब राज्य में विकास और जनकल्याण के कामों को और गति देगी.

पीएम मोदी ने नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वाले सभी बीजेपी प्रत्याशियों को बधाई दी. उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी तारीफ की. पीएम का कहना है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण ने पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाई. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चुनाव में पार्टी के लिए मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं का योगदान महत्वपूर्ण है. उन्होंने सभी विजयी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दीं.

प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान राजस्थान के नगर निकाय चुनाव के नतीजों के बाद आया है. बीजेपी ने चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है. इसके बाद पीएम मोदी ने पार्टी की जीत को जनता के समर्थन से जोड़ते हुए यह प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने कहा कि जनता का यह जनादेश सरकार की नीतियों में भरोसे को दिखाता है. पीएम मोदी ने राजस्थान के विकास और लोगों की खुशहाली के संकल्प को दोहराया. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह जीत राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी सरकार के प्रयासों को और मजबूती देगी.

गृह मंत्री अमित शाह ने भी दी बधाई

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत पर प्रदेशवासियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के सुशासन और विकास कार्यों पर जनता की मुहर है. 

अमित शाह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार से प्रदेश को मुक्त कर हर क्षेत्र में विकास को नई गति दे रही है. उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता का यह आशीर्वाद प्रदेश को विकसित बनाने के संकल्प को और मजबूत करेगा.
 

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