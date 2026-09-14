scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

DUSU चुनाव: ABVP ने घोषणापत्र में किए हॉस्टल-सुरक्षा के वादे, NSUI ने जवाबदेही तय करने का वादा

ABVP और NSUI ने अपने घोषणापत्र दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2026 के लिए जारी कर दिए हैं. ABVP ने सुरक्षित और किफायती छात्र आवास, नए हॉस्टल, महिला सुरक्षा, समय पर परीक्षा परिणाम सहित कई मुद्दों को प्राथमिकता दी है. वहीं, NSUI ने जवाबदेही, छात्र अधिकार, किफायती PG, किराया नियंत्रण, सस्ता मेट्रो पास का वादा किया है.

Advertisement
X
AVBP के बाद अब NSUI ने भी DUSU चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है. (Photo-X/ @NSUI)
AVBP के बाद अब NSUI ने भी DUSU चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है. (Photo-X/ @NSUI)

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2026 को लेकर ABVP और NSUI ने अपने घोषणापत्र जारी कर दिए हैं. दोनों संगठनों ने छात्रों से जुड़े कई अहम मुद्दों को घोषणापत्र में जगह दी है. इनमें छात्र आवास, कैंपस सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं. 

हालांकि, दोनों संगठनों की प्राथमिकताएं अलग हैं. ABVP ने आवास और सुरक्षा पर ज्यादा जोर दिया है. वहीं NSUI ने जवाबदेही, छात्र अधिकार और किफायती शिक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाया है.

ABVP ने आवास और सुरक्षा को बनाया फोकस

सम्बंधित ख़बरें

DUSU Election ABVP manifesto (Photo/@ABVPVoice)
PG, होस्टल से AI ट्रेनिंग तक... ABVP ने घोषणापत्र में क्या वादे किए?
PM Modi
SRCC शताब्दी समारोह में मोदी ने ‘नाराज फूफा’ किसे कहा?
Delhi University student union election
उम्मीदवार के साथ बस 5 छात्र, पूरी तरह बदल गया DUSU चुनाव
दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस के बदल गए हैं नियम, बिना अनुमति किया ये काम तो हो जाएगी दिक्कत. (Photo: ITG)
प्रोटेस्ट से इवेंट तक... डीयू कैंपस में ब‍िना इजाजत कुछ भी नहीं!
यूजीसी के समानता नियमों को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय में भी विवाद छिड़ गया है. (Photo: ITG)
UGC के नियमों को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय में बवाल, थाना पहुंचा मामला

13 सितंबर को ABVP ने अपना घोषणापत्र जारी किया. संगठन ने इसे चार स्तंभों पर आधारित बताया है. इनमें आवास, भागीदारी, विश्वास और परिणाम शामिल हैं. ABVP ने सुरक्षित और किफायती छात्र आवास को प्रमुख मुद्दा बनाया है. संगठन ने नए हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव रखा है. छात्राओं के लिए पर्याप्त हॉस्टल की सुविधा देने की बात कही गई है. छात्र आवास के लिए अलग सेल और हेल्पलाइन बनाने का भी प्रस्ताव है.

PG और हॉस्टल की सुरक्षा जांच कराने की बात भी घोषणापत्र में कही गई है. फायर सेफ्टी नियमों को सख्ती से लागू करने का प्रस्ताव है. इसके साथ साफ-सफाई, पीने का पानी और इंटरनेट जैसी सुविधाओं को बेहतर करने की बात कही गई है. ABVP ने महिला छात्रों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गश्त बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. कैंपस में पिंक बूथ और पर्याप्त महिला सुरक्षा कर्मियों की बात कही गई है. कैंपस में बेहतर रोशनी की व्यवस्था का भी प्रस्ताव है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: अलग होंगे इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव, बदल गए हैं ये नियम

महिला छात्रों के लिए कॉमन रूम और सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाने की बात कही गई है. स्वास्थ्य केंद्रों में महिला डॉक्टर की सुविधा देने का भी प्रस्ताव है. छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने की बात भी घोषणापत्र में शामिल है.

शिक्षा के मुद्दे पर ABVP ने समय पर रिजल्ट जारी करने की मांग की है. सप्लीमेंट्री परीक्षा कराने का प्रस्ताव है. छात्रों को अपनी जांची गई उत्तर पुस्तिकाएं देखने की सुविधा देने की बात कही गई है.  इंटरनल इवैल्यूएशन में पारदर्शिता और समय पर डिग्री देने का भी वादा किया गया है.

 ABVP ने रोजगार के लिए जॉब फेयर कराने की बात कही है. उद्योग और शोध संस्थानों के साथ साझेदारी बढ़ाने का प्रस्ताव है. ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और AI से जुड़ी डिजिटल स्किल पर भी जोर दिया गया है.

 NSUI ने जवाबदेही को बनाया आधार

NSUI ने 14 सितंबर को अपना घोषणापत्र जारी किया. इसका नाम ‘Accountable DU | Accountable DUSU’ रखा गया है. इसमें छात्र अधिकार, शिक्षा, आवास, सुरक्षा, बुनियादी सुविधाएं, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और रोजगार को प्रमुख मुद्दा बनाया गया है.

NSUI ने छात्रों के लिए किफायती PG और किराए के मकान उपलब्ध कराने पर जोर दिया है. इसके लिए एक वेरिफिकेशन DU पोर्टल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है. किराया नियंत्रण से जुड़े नियमों को भी प्रभावी तरीके से लागू करने की बात कही गई है.

Advertisement

परिवहन के मुद्दे पर छात्रों के लिए सस्ता मेट्रो पास देने की मांग की गई है. पांच दिन का शैक्षणिक सप्ताह लागू करने का प्रस्ताव है. चार साल के स्नातक पाठ्यक्रम में सुधार की बात कही गई है. छात्रों के लिए 24 घंटे लाइब्रेरी खोलने का भी प्रस्ताव है.

कैंटीन, मानसिक स्वास्थ्य और छात्र अधिकार का NSUI ने किया वादा

NSUI ने 24 घंटे सब्सिडी वाली कैंटीन की सुविधा देने की बात कही है. खेल सुविधाओं को बेहतर करने का प्रस्ताव है. कैंपस में वाई-फाई और साफ पीने का पानी उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है. महिला छात्रों के लिए हर महीने दो दिन के पीरियड लीव का प्रस्ताव रखा गया है. मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलिंग सेवाओं को मजबूत करने की बात कही गई है. यौन उत्पीड़न के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने का प्रस्ताव है.

NSUI ने SC और ST छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और आर्थिक मदद बढ़ाने की बात भी कही है. इंटर्नशिप, करियर काउंसलिंग और रोजगार के अवसर बढ़ाने का वादा किया गया है.

यह भी पढ़ें: DUSU चुनाव: ABVP का घोषणापत्र जारी, PG, होस्टल, AI ट्रेनिंग और महिला सुरक्षा जैसे बड़े वादे किए

कई मुद्दे समान, लेकिन फोकस एरिया अलग

Advertisement

ABVP और NSUI के घोषणापत्र में कई मुद्दे समान हैं. दोनों ने छात्र आवास, सुरक्षा, शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं और रोजगार को प्रमुखता दी है. हालांकि, दोनों का फोकस अलग है.

ABVP ने आवास, सुरक्षा, छात्रों की भागीदारी और परीक्षा परिणाम पर जोर दिया है. NSUI ने जवाबदेही, छात्र अधिकार, सस्ती शिक्षा और परिवहन को ज्यादा महत्व दिया है.

NSUI ने ‘क्या हुआ तेरा वादा?’ नाम से अभियान भी शुरू किया है. इसके जरिए संगठन ने हॉस्टल, मेट्रो पास, कैंपस सुविधाओं और छात्रों के विरोध व अभिव्यक्ति के अधिकार जैसे मुद्दे उठाए हैं. अब दोनों संगठनों के उम्मीदवार कॉलेजों में जाकर अपने वादों का प्रचार कर रहे हैं. DUSU चुनाव को लेकर आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज होने की उम्मीद है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जयपुर में BJP का 78 सीटों के साथ बोर्ड बनना तय! मुख्यमंत्री के OSD की पत्नी जीती |
    दिल्ली में बनेंगे 500 आधुनिक सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक, EFC ने मंजूर किए ₹266 करोड़ |
    सपा नेता माता प्रसाद पांडेय से मिले संजय निषाद, यूपी में पाला बदलने की अटकलें फिर तेज |
    पीयूष गोयल के घर पीएम मोदी ने की गणपति पूजा, पीले कुर्ते में आए नजर, VIDEO |
    DUSU चुनाव: ABVP ने घोषणापत्र में किए हॉस्टल-सुरक्षा के वादे, NSUI ने जवाबदेही तय करने का वादा |
    How to Clean RO at Home: आरओ के फिल्टर और टैंक में जम गई है गंदगी और काई? बिना मैकेनिक बुलाए ऐसे करें डीप क्लीन, सालों-साल नहीं होगा खराब  |
    राजस्थान में Gen-Z की सियासी एंट्री... 21 साल की नेहा शर्मा और फैज हसन बने पार्षद |
    मदीना में यूरेनियम का भंडार! सऊदी अरब ने किया 11 करोड़ टन रेयर अर्थ मिनरल्स होने का दावा |
    पत्नी और 3 बेटियों की हत्या, फिर मंदिर-मंदिर भटका, खुदकुशी की कोशिश की, खाटूश्यामजी में ऐसे पकड़ा गया |
    खरीदने का नाटक और मुंह में दबा लिए जेवर... ₹8 लाख की चपत लगा गईं आंटी; कैमरे से नहीं बच पाईं
    Advertisement