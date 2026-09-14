DUSU चुनाव: ABVP ने घोषणापत्र में किए हॉस्टल-सुरक्षा के वादे, NSUI ने जवाबदेही तय करने का वादा

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2026 को लेकर ABVP और NSUI ने अपने घोषणापत्र जारी कर दिए हैं. दोनों संगठनों ने छात्रों से जुड़े कई अहम मुद्दों को घोषणापत्र में जगह दी है. इनमें छात्र आवास, कैंपस सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं.

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हालांकि, दोनों संगठनों की प्राथमिकताएं अलग हैं. ABVP ने आवास और सुरक्षा पर ज्यादा जोर दिया है. वहीं NSUI ने जवाबदेही, छात्र अधिकार और किफायती शिक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाया है.

ABVP ने आवास और सुरक्षा को बनाया फोकस

13 सितंबर को ABVP ने अपना घोषणापत्र जारी किया. संगठन ने इसे चार स्तंभों पर आधारित बताया है. इनमें आवास, भागीदारी, विश्वास और परिणाम शामिल हैं. ABVP ने सुरक्षित और किफायती छात्र आवास को प्रमुख मुद्दा बनाया है. संगठन ने नए हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव रखा है. छात्राओं के लिए पर्याप्त हॉस्टल की सुविधा देने की बात कही गई है. छात्र आवास के लिए अलग सेल और हेल्पलाइन बनाने का भी प्रस्ताव है.

PG और हॉस्टल की सुरक्षा जांच कराने की बात भी घोषणापत्र में कही गई है. फायर सेफ्टी नियमों को सख्ती से लागू करने का प्रस्ताव है. इसके साथ साफ-सफाई, पीने का पानी और इंटरनेट जैसी सुविधाओं को बेहतर करने की बात कही गई है. ABVP ने महिला छात्रों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गश्त बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. कैंपस में पिंक बूथ और पर्याप्त महिला सुरक्षा कर्मियों की बात कही गई है. कैंपस में बेहतर रोशनी की व्यवस्था का भी प्रस्ताव है.

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महिला छात्रों के लिए कॉमन रूम और सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाने की बात कही गई है. स्वास्थ्य केंद्रों में महिला डॉक्टर की सुविधा देने का भी प्रस्ताव है. छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने की बात भी घोषणापत्र में शामिल है.

शिक्षा के मुद्दे पर ABVP ने समय पर रिजल्ट जारी करने की मांग की है. सप्लीमेंट्री परीक्षा कराने का प्रस्ताव है. छात्रों को अपनी जांची गई उत्तर पुस्तिकाएं देखने की सुविधा देने की बात कही गई है. इंटरनल इवैल्यूएशन में पारदर्शिता और समय पर डिग्री देने का भी वादा किया गया है.

ABVP ने रोजगार के लिए जॉब फेयर कराने की बात कही है. उद्योग और शोध संस्थानों के साथ साझेदारी बढ़ाने का प्रस्ताव है. ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और AI से जुड़ी डिजिटल स्किल पर भी जोर दिया गया है.

NSUI ने जवाबदेही को बनाया आधार

NSUI ने 14 सितंबर को अपना घोषणापत्र जारी किया. इसका नाम ‘Accountable DU | Accountable DUSU’ रखा गया है. इसमें छात्र अधिकार, शिक्षा, आवास, सुरक्षा, बुनियादी सुविधाएं, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और रोजगार को प्रमुख मुद्दा बनाया गया है.

NSUI ने छात्रों के लिए किफायती PG और किराए के मकान उपलब्ध कराने पर जोर दिया है. इसके लिए एक वेरिफिकेशन DU पोर्टल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है. किराया नियंत्रण से जुड़े नियमों को भी प्रभावी तरीके से लागू करने की बात कही गई है.

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NSUI का DUSU चुनाव 2026-27 घोषणा पत्र (Complete Action Plan for DU) ✊🏻📜



NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी की अगुवाई में NSUI DUSU 2026 पैनल (6 - विजय शंकर मीणा (अध्यक्ष), 4 - वीर चतरथ (उपाध्यक्ष), 1 - नम्रता चौधरी (सचिव), 2 - गोपाल चौधरी (सह-सचिव)) ने दिल्ली… pic.twitter.com/YwlLyROFaH — NSUI (@nsui) September 14, 2026

परिवहन के मुद्दे पर छात्रों के लिए सस्ता मेट्रो पास देने की मांग की गई है. पांच दिन का शैक्षणिक सप्ताह लागू करने का प्रस्ताव है. चार साल के स्नातक पाठ्यक्रम में सुधार की बात कही गई है. छात्रों के लिए 24 घंटे लाइब्रेरी खोलने का भी प्रस्ताव है.

कैंटीन, मानसिक स्वास्थ्य और छात्र अधिकार का NSUI ने किया वादा

NSUI ने 24 घंटे सब्सिडी वाली कैंटीन की सुविधा देने की बात कही है. खेल सुविधाओं को बेहतर करने का प्रस्ताव है. कैंपस में वाई-फाई और साफ पीने का पानी उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है. महिला छात्रों के लिए हर महीने दो दिन के पीरियड लीव का प्रस्ताव रखा गया है. मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलिंग सेवाओं को मजबूत करने की बात कही गई है. यौन उत्पीड़न के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने का प्रस्ताव है.

NSUI ने SC और ST छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और आर्थिक मदद बढ़ाने की बात भी कही है. इंटर्नशिप, करियर काउंसलिंग और रोजगार के अवसर बढ़ाने का वादा किया गया है.

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कई मुद्दे समान, लेकिन फोकस एरिया अलग

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ABVP और NSUI के घोषणापत्र में कई मुद्दे समान हैं. दोनों ने छात्र आवास, सुरक्षा, शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं और रोजगार को प्रमुखता दी है. हालांकि, दोनों का फोकस अलग है.

ABVP ने आवास, सुरक्षा, छात्रों की भागीदारी और परीक्षा परिणाम पर जोर दिया है. NSUI ने जवाबदेही, छात्र अधिकार, सस्ती शिक्षा और परिवहन को ज्यादा महत्व दिया है.

NSUI ने ‘क्या हुआ तेरा वादा?’ नाम से अभियान भी शुरू किया है. इसके जरिए संगठन ने हॉस्टल, मेट्रो पास, कैंपस सुविधाओं और छात्रों के विरोध व अभिव्यक्ति के अधिकार जैसे मुद्दे उठाए हैं. अब दोनों संगठनों के उम्मीदवार कॉलेजों में जाकर अपने वादों का प्रचार कर रहे हैं. DUSU चुनाव को लेकर आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज होने की उम्मीद है.



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