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जयपुर में BJP का 78 सीटों के साथ बोर्ड बनना तय! मुख्यमंत्री के OSD की पत्नी जीतीं

Jaipur Corporation Election Results: जयपुर नगर निगम चुनाव में बीजेपी को 78 सीटों के साथ मिला स्पष्ट बहुमत. पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल हारीं. पढ़ें चुनाव परिणाम से जुड़ा हर अपडेट.

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मेयर पद के लिए प्रतिभा शर्मा के नाम.(Photo:ITG)
मेयर पद के लिए प्रतिभा शर्मा के नाम.(Photo:ITG)

जयपुर नगर निगम चुनाव के नतीजों ने शहर की सियासी तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है. 150 वार्ड वाले नगर निगम में BJP ने 78 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. कांग्रेस को 53 वार्डों में जीत मिली, जबकि निर्दलीय प्रत्याशियों ने 15 सीटों पर कब्जा जमाया है.

हालांकि, सोमवार को 150 में से 146 वार्डों की ही मतगणना हुई. वार्ड नंबर 9, 18, 25 और 34 के 5 बूथों पर री-पोलिंग होनी है. इन बूथों पर मतदान के बाद जयपुर नगर निगम की चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ होगी.

पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल को बड़ा झटका

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जयपुर की पूर्व मेयर और कांग्रेस की बागी नेता ज्योति खंडेलवाल को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा. BJP ने उन्हें वार्ड नंबर 110 से मैदान में उतारा था, लेकिन कांग्रेस की सुनीता मेठी ने उन्हें हरा दिया.

ज्योति खंडेलवाल पहले कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं. पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी से नाराजगी के बाद उन्होंने BJP का दामन थाम लिया था. इसके बाद BJP ने उन्हें वार्ड 110 से टिकट दिया, लेकिन वह जीत हासिल नहीं कर सकीं.

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चुनाव परिणाम की सबसे खास बात यह रही कि ज्योति खंडेलवाल अपने किसी भी बूथ पर बढ़त नहीं बना पाईं.

पुनीत कर्णावत का नाम मेयर की रेस में

वार्ड नंबर 76 से BJP के पुनीत कर्णावत ने जीत दर्ज की है. उनकी जीत के बाद अब उनका नाम जयपुर के अगले मेयर की संभावित रेस में भी चर्चा में आ गया है.

BJP के नगर निगम बोर्ड बनाने की स्थिति में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पार्टी मेयर पद के लिए किस चेहरे पर भरोसा जताती है.

OSD की पत्नी प्रतिभा शर्मा भी जीतीं

जयपुर नगर निगम चुनाव में मुख्यमंत्री के OSD से जुड़े परिवार का नतीजा भी चर्चा में रहा. वार्ड नंबर 87 से प्रतिभा शर्मा ने जीत दर्ज की है. वह मुख्यमंत्री के OSD आनंद शर्मा की पत्नी हैं.

उनकी जीत के बाद मेयर पद के लिए महिला चेहरे को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं.

AIMIM-RLP गठजोड़ का भी दिखा असर

जयपुर के वार्ड नंबर 146 में AIMIM और RLP के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरीं फिरोज बानो ने जीत दर्ज की.

चुनाव से पहले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और RLP नेता हनुमान बेनीवाल ने यहां जनसभा भी की थी. ऐसे में इस सीट पर दोनों दलों के गठजोड़ की जीत को भी अहम माना जा रहा है.

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'काका' समेत कई BJP नेताओं को हार

वार्ड नंबर 49 में BJP नेता मुकेश शर्मा उर्फ 'काका' को हार का सामना करना पड़ा. कांग्रेस के धर्म सिंह सिंघानिया ने उन्हें शिकस्त दी.

वहीं वार्ड नंबर 35 में BJP नेता विमल कटियार भी चुनाव हार गए. उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी ने हराकर BJP के खाते से एक सीट छीन ली.

गजनफर अली की रिकॉर्ड जीत

वार्ड नंबर 113 का परिणाम भी खासा चर्चा में रहा. यहां निर्दलीय प्रत्याशी गजनफर अली ने अपने प्रतिद्वंद्वी को 10,014 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से हराया.

वार्ड 20 में रिकाउंटिंग को लेकर हंगामा

मतगणना के दौरान वार्ड नंबर 20 में दोबारा मतगणना यानी रिकाउंटिंग की मांग को लेकर हंगामा भी हुआ. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के सामने विरोध जताते हुए दोबारा मतगणना कराने की मांग की.

मामला उस वक्त गरमा गया जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक के सामने नारेबाजी शुरू कर दी. प्रशासन ने रिकाउंटिंग की मांग स्वीकार नहीं की.

इसके बाद कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक रफीक खान और विधायक अमीन कागजी भी मौके पर पहुंचे. नेताओं ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की, जिसके बाद मामला शांत हुआ.

जयपुर में अब मेयर के चेहरे पर नजर

BJP के 78 वार्ड जीतकर बहुमत हासिल करने के बाद अब जयपुर नगर निगम में बोर्ड गठन की राह लगभग साफ नजर आ रही है. हालांकि पांच बूथों पर होने वाली री-पोलिंग के बाद अंतिम तस्वीर सामने आएगी.

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इसके साथ ही अब जयपुर की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा अगले मेयर के चेहरे को लेकर है. पुनीत कर्णावत के साथ महिला चेहरे की संभावनाओं और अन्य दावेदारों को लेकर BJP के भीतर समीकरणों पर सबकी नजर रहेगी.

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