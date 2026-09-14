दिल्ली में बनेंगे 500 आधुनिक सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक, EFC ने मंजूर किए ₹266 करोड़

दिल्ली में नागरिकों और देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में पहले चरण के तहत 500 आधुनिक सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक बनाए जाएंगे. इस परियोजना के लिए दिल्ली सरकार की व्यय वित्त समिति (EFC) ने 266.26 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है. इन शौचालयों का निर्माण दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग के माध्यम से कराया जाएगा.

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सरकार की योजना केवल सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस कर दिल्ली की पर्यटन और नागरिक सुविधाओं की तस्वीर बदलने की है. पहले चरण में 500 शौचालय ब्लॉक तैयार किए जाएंगे. इसके सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद दूसरे चरण में 500 और सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक बनाए जाने की योजना है.

महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं प्रस्तावित

शौचालय ब्लॉक्स में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय होंगे. दिव्यांगजनों और बुजुर्गों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रैंप और सुगम प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी. प्रत्येक ब्लॉक में केयरटेकर रूम और चौकीदार के लिए अलग स्थान भी बनाया जाएगा. महिलाओं की सुविधा के लिए इन शौचालयों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी.

इस्तेमाल किए गए सैनिटरी पैड के सुरक्षित और स्वच्छ निस्तारण के लिए सैनिटरी पैड इनसिनरेटर मशीन भी उपलब्ध होगी.

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इन आधुनिक शौचालय ब्लॉक्स में नागरिकों और पर्यटकों की रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक दुकान का भी प्रावधान किया गया है. यहां स्नैक्स, पेय पदार्थ और दैनिक उपयोग की जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी.

पर्यटकों और आम लोगों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आउटडोर-टाइप वीडियो वॉल डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए जाएंगे. इसके जरिए क्षेत्र, पर्यटन स्थलों और अन्य उपयोगी जानकारियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा सकती है.

सोलर पैनल और CCTV से लैस होंगे ब्लॉक

परियोजना के तहत बनने वाले सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक्स में सोलर पैनल, CCTV कैमरे और मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी. इससे इन सुविधाओं को ज्यादा सुरक्षित, ऊर्जा-कुशल और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने पर जोर दिया गया है. परियोजना में सिर्फ भवन निर्माण ही नहीं, बल्कि बागवानी और फर्नीचर से जुड़े काम भी शामिल किए गए हैं. यानी शौचालयों के आसपास के क्षेत्र को भी बेहतर तरीके से विकसित करने की योजना है.

मार्केट और हाईवे पर सबसे ज्यादा शौचालय

पहले चरण के 500 शौचालय ब्लॉक्स को दिल्ली के उन इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाएगा जहां लोगों और पर्यटकों की आवाजाही ज्यादा रहती है.200 मार्केट क्षेत्रों में, 97 हाईवे पर, 57 कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इलाकों में, 50 पर्यटन स्थलों के आसपास, 9 बड़े पार्कों आदि के पास, बाकी शौचालय अन्य जरूरत वाले क्षेत्रों में बनाए जाएंगे.

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क्षेत्रवार देखें तो दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में सबसे ज्यादा 93 सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक प्रस्तावित हैं. इसके बाद उत्तर-पश्चिम में 90, पश्चिम में 72 और दक्षिण दिल्ली में 51 ब्लॉक बनाए जाएंगे.

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