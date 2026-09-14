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How to Clean RO at Home: आरओ के फिल्टर और टैंक में जम गई है गंदगी और काई? बिना मैकेनिक बुलाए ऐसे करें डीप क्लीन, सालों-साल नहीं होगा खराब 

How to Clean RO at Home: अगर आपके घर में भी लगे वॉटर प्यूरीफायर के टैंक और फिल्टर में गंदगी और काई जम गई है तो यहां हम आपको उसे आसानी से घर पर साफ करने के तरीके बता रहे हैं. इन ट्रिक्स से आप बिना टेक्निशियन को बुलाए घर पर ही आरओ की सफाई कर सकते हैं.

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आरओ को ऐसे करें साफ (Photo: ITG)
आरओ को ऐसे करें साफ (Photo: ITG)

How to Clean RO at Home: घर में लगा वाटर प्यूरीफायर हमें रोज साफ और सेहतमंद पीने का पानी देता है, लेकिन लगातार इस्तेमाल से इसके वाटर स्टोरेज टैंक और फिल्टर में गंदगी, बैक्टीरिया और हरी काई जमने लगती है. टैंक में जमी यह काई न केवल पानी के स्वाद और खुशबू को खराब कर देती है, बल्कि पानी को दूषित करके पेट की बीमारियों का कारण भी बन सकती है.

इसके अलावा, फिल्टर में गंदगी जमा होने से आरओ मशीन पर लोड पड़ता है और वह जल्दी खराब हो जाती है. अपने आरओ प्यूरीफायर को सालों-साल नया जैसा बनाए रखने और शुद्ध पानी पाने के लिए समय-समय पर इसके टैंक और फिल्टर की सफाई करना बेहद जरूरी है.

सफाई के लिए तैयार कर लें ये चीजें

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सफेद सिरका या नींबू का रस - 1 कप

बेकिंग सोडा - 2 बड़े चम्मच

गुनगुना पानी

साफ स्पंज या मुलायम ब्रश

डिशवॉश लिक्विड

ऐसे करें सफाई

पावर और वाटर सप्लाई बंद करें: सफाई शुरू करने से पहले आरओ का मेन स्विच बंद करें और वाटर सप्लाई वाले नल को पूरी तरह बंद कर दें.

टैंक का पुराना पानी निकालें: आरओ के नल को खोलकर स्टोरेज टैंक में जमा सारा पानी बाहर निकाल दें.

टैंक खोलें और साफ करें: आरओ का ऊपरी ढक्कन सावधानी से हटाएं. अब 1 कप सिरका और 2 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर पेस्ट बनाएं. इसे स्पंज की मदद से टैंक की दीवारों पर जमी काई और पीले धब्बों पर लगाएं. 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर मुलायम स्पंज से रगड़कर साफ कर लें.

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सिरके के पानी से डिसइंफेक्ट करें: टैंक में गुनगुना पानी भरें और उसमें आधा कप सिरका डालकर 15 मिनट रखें ताकि सारे बैक्टीरिया और गंध खत्म हो जाएं. इसके बाद पानी को पूरी तरह ड्रेन कर दें.

प्री-फिल्टर बाउल साफ करें: आरओ के बाहर लगे ट्रांसपेरेंट प्री-फिल्टर बाउल को खोलें. उसमें से कैंडल/फिल्टर निकालें और साफ गुनगुने पानी के नीचे चलाकर जमी हुई मिट्टी पोंछ लें. अगर फिल्टर बहुत काला या पुराना हो गया है तो उसे बदल दें.

फ्लशिंग करें: सब कुछ वापस सेट करने के बाद वाटर सप्लाई चालू करें और पहली बार भरे हुए पूरे टैंक के पानी को बहा दें. इसके बाद का दूसरा टैंक पानी पीने के लिए बिल्कुल शुद्ध और सुरक्षित होगा.

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