खरीदने का नाटक और मुंह में दबा लिए जेवर... ₹8 लाख की चपत लगा गईं आंटी; कैमरे से नहीं बच पाईं

UP News: बिजनौर के बास्टा क्षेत्र में ज्वैलर्स की दुकान पर चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां बुर्का पहनकर पहुंचीं दो महिलाओं पर आरोप है कि उन्होंने जेवर खरीदने के बहाने दुकान से 50 ग्राम से अधिक सोने के आभूषण चोरी कर लिए. चोरी किए गए सोने की कीमत दुकानदार ने करीब 8 लाख रुपये बताई है. घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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मामला बास्टा क्षेत्र के गांव रसूलपुर नंगला का है. गांव निवासी दिनेश वर्मा पुत्र रामेश्वर वर्मा की गांव में ही ज्वैलर्स की दुकान है. दुकान पर दिनेश वर्मा के साथ उनका बेटा भी बैठता है.

बताया गया कि घटना के समय दोपहर में दिनेश वर्मा कुछ देर के लिए दुकान से बाहर गए हुए थे. इसी दौरान बुर्का पहने दो महिलाएं दुकान पर पहुंचीं. महिलाओं ने सोने-चांदी के आभूषण खरीदने की बात कही और दुकान पर रखे अलग-अलग जेवर देखने लगीं.

बिछुए और सोने की लौंग देखने लगीं



महिलाओं ने दुकान पर बैठकर कुछ जेवर पसंद किए और उन्हें पहनकर देखने लगीं. इसी दौरान उन्होंने बिछुए और सोने की लौंग समेत अन्य आभूषण देखने के लिए दुकानदार के बेटे से सामान मंगवाया.

आरोप है कि महिलाओं ने दुकानदार के बेटे का ध्यान दूसरी तरफ होते ही बेहद शातिर तरीके से कुछ सोने के आभूषण मुंह में छिपा लिए. इसके बाद मौका देखकर इन आभूषणों को मुंह से निकालकर कपड़ों में छिपा लिया.

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महिलाएं कुछ देर तक इसी तरह जेवर देखने और उन्हें ट्राई करने का बहाना करती रहीं. इसके बाद बिना खरीदारी किए दोनों दुकान से निकल गईं. देखें VIDEO:-

CCTV में कैद हुई पूरी घटना



दुकान में लगे CCTV कैमरों में महिलाओं की गतिविधियां रिकॉर्ड हो गईं. फुटेज सामने आने के बाद दुकानदार को शक हुआ कि जेवर देखने के दौरान ही सोना गायब किया गया है.

CCTV फुटेज की जांच करने पर कथित तौर पर महिलाओं के जेवर छिपाने की गतिविधियां भी दिखाई दीं. इसके बाद दुकानदार ने पुलिस को मामले की जानकारी दी.

दुकानदार ने बताया करीब 8 लाख रुपये का नुकसान

दुकानदार दिनेश वर्मा के मुताबिक, इस घटना में 50 ग्राम से अधिक सोने के आभूषण चोरी हुए हैं. उन्होंने चोरी गए सोने की कीमत करीब 8 लाख रुपये बताई है. घटना के बाद से आसपास के दुकानदारों में भी चिंता का माहौल है.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, CCTV फुटेज से आरोपियों की तलाश

मामले में पुलिस ने दुकानदार की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस CCTV फुटेज को खंगालने के साथ-साथ महिलाओं की पहचान और उनके दुकान से निकलने के बाद की गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है.

पुलिस ने 'आजतक' को क्या बताया?



चांदपुर क्षेत्राधिकारी देश दीपक सिंह ने 'आजतक' को बताया कि मामला संज्ञान में है. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. CCTV कैमरे की फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों महिलाओं की पहचान करने में जुटी है.

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