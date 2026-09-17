'ग्लोबल मंच पर आपका बड़ा रुतबा', PM मोदी को जन्मदिन पर पुतिन ने दी बधाई

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए खास संदेश भेजा है. भारत में रूसी दूतावास ने राष्ट्रपति पुतिन का यह संदेश साझा किया है. पुतिन ने अपने संदेश में पीएम मोदी की राजनीतिक समझ और दूरदर्शिता की तारीफ की है. साथ ही उन्होंने कहा कि ग्लोबल मंच पर आपका बड़ा रुतबा है और यही सही है.

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पुतिन ने कहा, "आपको अपने देशवासियों का गहरा सम्मान और वैश्विक मंच पर बड़ा रुतबा हासिल है और यह सही भी है. भारत और रूस के बीच खास और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में आपके व्यक्तिगत योगदान को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता."

राष्ट्रपति पुतिन हाल ही में BRICS समिट के लिए भारत आए थे. (Photo- AFP)

रूसी राष्ट्रपति ने पिछले हफ्ते अपनी नई दिल्ली यात्रा का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उन्हें और रूसी प्रतिनिधिमंडल को भारत में जिस तरह का स्वागत और मेहमाननवाजी मिली, उसके लिए वह आभार जताना चाहते हैं. पुतिन ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत ठोस, खुलकर और सार्थक रही.

पुतिन ने आगे कहा कि पीएम मोदी से बात करके उन्हें हमेशा खुशी होती है. उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत ने एक बार फिर पीएम मोदी की "असाधारण राजनीतिक समझ और दूरदर्शिता" को साबित किया. पुतिन ने यह भी कहा कि दोनों देश मित्र देशों के फायदे के लिए अहम द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपना रचनात्मक सहयोग जारी रखेंगे.

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76 साल के हुए पीएम मोदी, देशभर में कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 76वां जन्मदिन है. उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था. इस साल उनके जन्मदिन के साथ उनके सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने का भी मौका है. इसे लेकर बीजेपी ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीने का 'सेवा संकल्प अभियान' शुरू किया है. इसके तहत सेवा, जनभागीदारी, युवा कार्यक्रम और दूसरे सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

पीएम मोदी के जन्मदिन पर देशभर में 'आशीर्वाद का दीया' जलाने की अपील की गई है. गुजरात में लाखों दीये जलाने के कार्यक्रम हैं. वाराणसी और गुजरात के वडनगर से बाइक यात्रा भी निकाली जा रही है. वहीं दिल्ली में पीएम मोदी आज 'सेमीकॉन इंडिया 2026' का उद्घाटन करेंगे.

पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर अलग-अलग राज्यों में रक्तदान शिविर, पौधारोपण, सफाई अभियान और दूसरे सेवा कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं. यानी 76वें जन्मदिन को बीजेपी ने एक महीने तक चलने वाले सेवा और जनभागीदारी कार्यक्रमों से जोड़ा है.

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