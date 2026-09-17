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जन्मभूमि में शाह की पूजा, कर्मभूमि में योगी का जलाभिषेक, दिल्ली में हवन... PM मोदी के जन्मदिन पर देशभर में क्या-क्या हुआ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं और इसी मौके पर उनके सार्वजनिक जीवन के 25 साल भी पूरे हो रहे हैं. उनकी जन्मभूमि वडनगर और संसदीय क्षेत्र वाराणसी में खास कार्यक्रम हुए. वडनगर में अमित शाह ने हाटकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा की, जबकि वाराणसी में योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और पंकज चौधरी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए.

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वडनगर से काशी तक जन्मदिन पर सेवा संकल्प का सफर (Photo-PTI)
वडनगर से काशी तक जन्मदिन पर सेवा संकल्प का सफर (Photo-PTI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं और इसी मौके पर उनके सार्वजनिक जीवन के 25 साल भी पूरे हो रहे हैं. इस खास दिन पर देशभर में कई कार्यक्रम हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहे गुजरात का वडनगर और उत्तर प्रदेश का वाराणसी. वडनगर प्रधानमंत्री की जन्मभूमि है, जबकि वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है. दोनों शहरों में बड़े आयोजन हुए, मंदिरों में पूजा की गई और इसी मौके पर एक महीने तक चलने वाला 'सेवा संकल्प अभियान' भी शुरू किया गया, जिसके तहत वडनगर और वाराणसी से बड़ी बाइक यात्राएं भी रवाना की गईं.

वडनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे. उन्होंने हाटकेश्वर महादेव मंदिर जाकर पूजा-अर्चना की और प्रधानमंत्री के लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना की. अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री की जन्मभूमि पर उनके जन्मदिन के दिन आना उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है. यहीं से सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी के लिए बाइक यात्रा भी रवाना की जा रही है.

दूसरी तरफ वाराणसी में भी जन्मदिन को लेकर खास माहौल दिखा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और वहां पूजा-अर्चना की. इस दौरान प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देने और उनकी मंगलकामना करने का सिलसिला भी लगातार चलता रहा.

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यह भी पढ़ें: 'ग्लोबल मंच पर आपका बड़ा रुतबा', PM मोदी को जन्मदिन पर पुतिन ने दी बधाई

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जन्मदिन के मौके पर वाराणसी में 51 सेवा यात्री ललिता घाट पहुंचे. यहां उन्होंने गंगाजल भरा और फिर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया. डमरुओं की आवाज और शंखनाद के बीच यह पूरा धार्मिक अनुष्ठान हुआ. इसके बाद सेवा संकल्प बाइक यात्रा को रवाना करने की तैयारी शुरू हुई.

इसी कड़ी में वडनगर और वाराणसी से एक साथ बाइक यात्राएं शुरू की गईं. वडनगर से अमित शाह ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई, जबकि वाराणसी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यात्रा को रवाना किया. अमित शाह के मुताबिक वडनगर से 300 और वाराणसी से 300 यानी कुल 600 बाइकर्स इस यात्रा में शामिल हुए. ये बाइकर्स सात राज्यों से गुजरते हुए कई गांवों तक पहुंचेंगे और वहां लोगों तक प्रधानमंत्री के 25 साल के सार्वजनिक जीवन और उनके कामों का संदेश ले जाएंगे. वाराणसी से निकली यात्रा में 250 बाइकों पर 500 बाइकर्स शामिल हैं और यह यात्रा वडनगर तक जाएगी. रास्ते में कई जगहों पर इस यात्रा का स्वागत भी किया जाएगा.

बीजेपी की तरफ से शुरू किया गया यह सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक यानी पूरे एक महीने तक चलेगा. इस अभियान का सीधा जुड़ाव प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने से है. इसके तहत सेवा से जुड़े काम, सफाई अभियान, रक्तदान शिविर, जागरूकता कार्यक्रम और जनभागीदारी बढ़ाने वाले कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. साथ ही इस अभियान में प्रधानमंत्री के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए किए गए काम और बाद में देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को भी खास तौर पर याद किया जाएगा.

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