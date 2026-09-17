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कथावाचक जया किशोरी ने लिया लालबागचा राजा का आशीर्वाद, लाल सूट में छाईं, इस एक्टर से भी हुई मुलाकात, Photos

कथावाचक जया किशोरी ने मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा के दर्शन कर भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया. सिंपल लाल सूट और देसी अंदाज में पहुंचीं जया किशोरी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. मंदिर परिसर के बाहर उनकी मुलाकात 'द आर्चीज' फेम मिहिर आहूजा से भी हुई, जिन्होंने उनके साथ में फोटो भी शेयर की है.

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जया किशोरी मुंबई में सिंपल लुक में दिखीं. (photo: ITG)
जया किशोरी मुंबई में सिंपल लुक में दिखीं. (photo: ITG)

मुंबई में गणेशोत्सव के मौके पर जानी-मानी कथावाचक जया किशोरी ने लालबागचा राजा का आशीर्वाद लिया. महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की अलग ही धूम देखने को मिलती है और दूर-दूर से लोग लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचते हैं. जया किशोरी भी पिछले कई सालों से इस खास मौके पर उनके दर्शन करने आ रही हैं. जया किशोरी जहां भी जाती हैं, अपनी सादगी से हर किसी का ध्यान खींच ही लेती हैं.

इस साल भी उन्होंने लालबागचा राजा के दरबार में पहुंचकर भगवान गणेश के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया. उनकी सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं.

चरण स्पर्श कर लिया आशीर्वाद

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जया किशोरी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी फोटोज शेयर की है, जिसमें वो बप्पा के चरणों में छूकर उनका आशीर्वाद लेती नजर आ रही हैं. इस दौरान लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के सदस्यों ने उन्हें भगवान शिव का एक स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित भी किया. जया किशोरी ने इस दौरान लोगों के साथ फोटोज भी क्लिक करवाईं. 

जया किशोरी संग दिखे एक्टर मिहिर आहूजा

 'द आर्चीज' में जुगहेड जोन्स का रोल निभाने वाले एक्टर एक्टर मिहिर आहूजा और जया किशोरी के लालबागचा राजा मंदिर के बाहर से कुछ वीडियो सामने आए थे. दोनों एक ही समय पर मंदिर परिसर में पहुंचे थे, ऐसे में एक्टर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कथावाचक संग फोटो शेयर की है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'क्या इत्तेफाक है आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा.' 

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जया किशोरी और मिहिर आहूजा ने बप्पा के दर्शन किए. (photo: instagram@iamjayakishori)

लाल सूट में आईं जया किशोरी 

लालबागचा राजा के दर्शन करने जया किशोरी हमेशा की तरह सिंपल देसी लुक में नजर आईं. उन्होंने लाल रंग का सूट और प्लाजो पहना है,  सूट पर बारीक गोल बूटियों या गोटे का काम है, जो इसे एथनिक लुक दे रहा है. सूट के साथ मैचिंग लाल दुपट्टा उन्होंने अपने एक शोल्डर पर लिया हुआ, जिसके किनारों पर गोटा-पत्ती या गोल्डन बॉर्डर की ग्रेसफुल डिटेलिंग है. 

इयररिंग्स ने खींचा ध्यान

जया किशोरी अक्सर ही सिंपल झुमकी पहनती हैं, लेकिन इस बार उनके पूरे लुक में उनके ड्रॉप इयररिंग्स चार चांद लगा रहे हैं. गोल्डन कलर के ड्रॉप इयररिंग्स स्टाइल किए हैं और माथे पर हर बार की तरह एक छोटी-सी बिंदी लगाई है. बालों को उन्होंने एक पोनी टेल में बांध रखा है और हाथ में काले रंग की घड़ी पहनी है. जया किशोरी का लुक भले ही सिंपल है, लेकिन इसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं.  

इससे पहले कथावाचक जया किशोरी नीता और मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया का राजा के दर्शन के लिए पहुंची थी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो बेहद सादे अंदाज में नजर आ रही हैं. उन्होंने ऑफ-वाइट कलर का फ्लोर लेंथ कुर्ता पहना था. जिस पर बारीक और सुंदर चिकनकारी कढ़ाई की गई है. 

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