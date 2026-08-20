सार्वजनिक जीवन में पीएम मोदी के 25 साल, बीजेपी देशभर में मनाएगी ‘सेवा संकल्प महोत्सव’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने वाले हैं. इस उपलब्धि को यादगार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी देशभर में 'सेवा संकल्प महोत्सव' मनाएगी. बीजेपी का कहना है कि यह आयोजन उनके नेतृत्व के प्रति सम्मान के साथ देशव्यापी जनसंपर्क अभियान भी है.

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सात अक्टूबर 2001 को जब पीएम मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था, तब से वे लगातार बिना किसी ब्रेक के राजनीति में सक्रिय हैं. करीब 13 सालों तक गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर बीते 12 सालों से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं.

इस महोत्सव की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह सक्रिय है. बीजेपी अध्यक्ष शनिवार को इस अभियान की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करेंगे. इस अहम बैठक में सभी प्रदेश अध्यक्षों, संगठन महामंत्रियों, प्रदेश प्रभारियों और सह प्रभारियों को आमंत्रित किया गया है. इसका मकसद जमीनी स्तर पर बेहतर तालमेल बिठाना है.

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पार्टी ने इस राष्ट्रीय अभियान के कुशल संचालन के लिए बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े को राष्ट्रीय संयोजक का दायित्व सौंपा है. हर राज्य में सात सदस्यीय टीम का गठन किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार के एक मंत्री, संगठन से एक महामंत्री और पांच अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. यह टीम अपने-अपने क्षेत्र में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी.

पखवाड़े भर चलेगा सेवा और विकास का उत्सव

'सेवा संकल्प महोत्सव' के तहत करीब 15 दिनों तक देशभर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होंगे. इन कार्यक्रमों का मकसद पीएम मोदी के 25 सालों के सेवा भाव और उनके विकास कार्यों को आम जनमानस तक पहुंचाना होगा.

स्वच्छता अभियान और रक्तदान शिविर के साथ-साथ बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. आम लोगों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाएंगे ताकि जनकल्याण को सर्वोपरि रखा जा सके.

वहीं, 'नरेंद्र मोदी के 25 साल' विषय पर विशेष डिजिटल और फोटो प्रदर्शनी भी सजाई जाएगी. इसके माध्यम से युवा पीढ़ी को उनके राजनीतिक सफर और सुशासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से रूबरू कराया जाएगा।

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पीएम मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को है. बीजेपी हर साल इस अवसर पर सेवा पखवाड़ा मनाती है. इस बार यह सेवा पखवाड़ा दो अक्टूबर तक चलेगा. शनिवार की बैठक में इस पखवाड़े की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी.

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही इस दिशा में निर्देश दे दिए थे, जिस पर अब संगठन पूरी गति से काम कर रहा है. आने वाले दिनों में बीजेपी का पूरा ध्यान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, उनके विकास के मॉडल और सेवा-संकल्प की थीम पर केंद्रित रहने वाला है.

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