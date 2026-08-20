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Sajjan Kumar Death causes : कैसे हुआ सज्जन कुमार का निधन, डॉक्टरों ने बताया अस्पताल में लाने के बाद क्या हुआ

कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में निधन हो गया, 84 वर्षीय सज्जन कुमार को ऑल्टर्ड सेंसोरियम की समस्या के साथ भर्ती कराया गया था.

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सज्जन कुमार का निधन. (File Photo: ITG)
सज्जन कुमार का निधन. (File Photo: ITG)

कांग्रेस के  पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन हो गया है .उन्हें गुरुवार सुबह करीब 11 बजे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनका निधन कैसे हुआ इसके बारे में सफजरजंग अस्पताल ने जानकारी दी है. अस्पताल के आधिकारिक बयान के मुताबिक, 84 वर्षीय सज्जन कुमार को ऑल्टर्ड सेंसोरियम की समस्या के साथ अस्पताल में लाया गया था.  उन्हें तुरंत भर्ती कर इलाज और जीवन बचाने के सभी उपाय शुरू किए गए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. दोपहर 12:30 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया.

अस्पताल के अनुसार, सज्जन कुमार पहले से हाई ब्लड प्रेशर और पार्किंसन की बीमारी से पीड़ित थे. इसके अलावा उन्हें पहले भी कई बार अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था. 

यह भी पढ़ें: कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का हुआ निधन, 1984 दंगा मामले में काट रहे थे उम्रकैद की सजा

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ऑल्टर्ड सेंसोरियम  क्या होता है?

सफदरजंग अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि यह एक मेडिकल स्थिति है जिसमें व्यक्ति के होश में रहने और आसपास के माहौल को समझने या उस पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता कम होने लगती है. यह स्थिति हल्के भ्रम से लेकर गहरी बेहोशी यहां तक कोमा में भी ले जा सकती है.

ऑल्टर्ड सेंसोरियम कोई बीमारी नहीं है. एक मेडिकल कंडीशन है. यह स्थिति कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में दिखाई दे सकती है. इसके कारण जैसे स्ट्रोक, गंभीर इंफेक्शन, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, हालांकि, सज्जन कुमार का निधन किसी एक खास मेडिकल वजह से नहीं हुआ है. कई कंडीशन एक साथ होने से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी.

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यह भी पढ़ें: सज्जन कुमार का निधन, तिहाड़ जेल में थे बंद, 84 के सिख दंगों में थे दोषी

हाई ब्लड प्रेशर और पार्किंसन भी था

अस्पताल के मुताबिक, सज्जन कुमार को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी. लंबे समय तक कंट्रोल में ना रहने वाला हाई ब्लड प्रेशर दिल, दिमाग और हार्ट दोनों को नुकसान करा सकता है.  वहीं पार्किंसन एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जो मुख्य रूप से शरीर की एक्टिविटी को कम कर देती है. अस्पताल की ओर से जारी बयान के आधार पर फिलहाल इतना ही स्पष्ट है कि सज्जन कुमार को ऑल्टर्ड सेंसोरियम में अस्पताल लाया गया था और उपचार के दौरान उनका निधन हो गया.
 

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