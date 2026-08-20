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टीचर ने पूछा- अगर 1 औरत 1 घंटे मे 50 रोटी बनाती है, तो 3 मिलकर कितना बनाएंगी..छात्र ने दिया सॉलिड जवाब!

जब आप खुश और टेंशन फ्री होते हैं तो आपके चेहरे पर चमक आ जाती है. हल्की सी मुस्कुराहट किसी की खूबसूरती में चार-चांद लगा देती है. इसलिए हंसना सेहत के लिहाज से जरूरी और फायदेमंद है. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जोक्स का खजाना, जिन्हें पढ़कर आपको आ जाएगी हंसी.

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वायरल जोक्स
वायरल जोक्स

>टीचर- एक औरत एक घंटे मे 50 रोटी बना लेती है,
तो तीन औरतें एक घंटे में कितनी रोटी बनाएंगी?
बच्चा- एक भी नही, क्योंकि तीनों मिलकर सिर्फ चुगली करेंगी...!
बच्चे की बात सुनकर टीचर बेहोश है...

 

>मिठाईवाल जलेबी बेच रहा था, लेकिन कह रहा था
आलू ले लो आलू ले लो...
राहगीर- लेकिन ये तो जलेबी है
मिठाईवाला- चुप हो जा! वरना मक्खियां आ जाएंगी !!!

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>वकील - हत्या की रात तुम्हारे पति के अंतिम शब्द?
पत्नी- मेरा चश्मा कहां है संगीता...?
वकील- तो इसमें मारने वाली क्या बात थी...?
पत्नी- मेरा नाम रंजना है!
पूरा कोर्ट खामोश...

 

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

 

>एक सज्जन बता रहे थे कि
वो पिछले 20 सालों से गीता के उपदेश सुनते आ रहे हैं...!
पता करने पर पता चला कि
गीता उनकी धर्मपत्नी का नाम है...!!!

 

>शिक्षक - शांति किसके घर में रहती है...?
गोलू- जिस घर में पति और पत्नी दोनों मोबाइल चलाते हैं...!!!

 

>पिता ने देखा कि बेटा जीन्स का बटन टांक रहा था….
पिता- बेटा, हमने तुम्हारा विवाह कराया, बहू घर आयी, फिर भी तुम अपनी जीन्स पर खुद ही बटन टांक रहे हो?
बेटा- पिताजी, आप गलत सोच रहे हैं… यह जीन्स उसी की है…
पिता जी बेहोश…!

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(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

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