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फोन पर महिला से अश्लील बातें और अवैध संबंध का दबाव, ASI रामनिवास गिरफ्तार

नागौर में पुलिस विभाग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है. एक महिला की शिकायत पर ASI रामनिवास को गिरफ्तार किया गया है. महिला ने आरोप लगाया कि ASI उसे लगातार फोन करता था, आपत्तिजनक बातें करता था और कथित तौर पर अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था.

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महिला से आपत्तिजनक बात करने के आरोप में ASI गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)
महिला से आपत्तिजनक बात करने के आरोप में ASI गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)

राजस्थान के नागौर जिले में खाकी से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है. एक महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने ASI रामनिवास को गिरफ्तार किया है. महिला ने आरोपी पर फोन कर परेशान करने, आपत्तिजनक बातचीत करने और कथित तौर पर अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव डालने के आरोप लगाए हैं. यह मामला गोटन थाना क्षेत्र से जुड़ा बताया जा रहा है. आरोपी ASI रामनिवास वर्तमान में जसनगर थाने में कार्यरत बताया गया है. महिला की शिकायत के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच शुरू करवाई.

महिला ने नागौर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी को शिकायत देकर पूरे मामले की जानकारी दी. शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि ASI रामनिवास उसे लगातार फोन करता था. महिला के मुताबिक, फोन पर आरोपी उससे आपत्तिजनक बातें करता था. आरोप है कि इस तरह की कथित बातचीत और लगातार फोन किए जाने से वह परेशान हो गई थी.

अवैध संबंध बनाने के दबाव का आरोप

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महिला ने अपनी शिकायत में आरोपी पर कथित तौर पर अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव डालने का आरोप भी लगाया. शिकायत सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई शुरू की. शिकायत के आधार पर गोटन थाने में प्रकरण दर्ज किया गया.

मामले की जांच मेड़ता सीओ के स्तर पर की जा रही थी. जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी ASI रामनिवास को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

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नागौर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी ने मामले को लेकर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि एक महिला ने शिकायत दी थी कि आरोपी उसे फोन करके आपत्तिजनक बातें करता है. महिला की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले की तफ्तीश मेड़ता सीओ के पास थी. जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है.

पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. जब आरोपी के खिलाफ दर्ज धाराओं को लेकर सवाल किया गया तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी ने बताया कि प्रकरण में एससी/एसटी एक्ट सहित महिला के साथ आपत्तिजनक वार्ता से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. महिला की ओर से लगाए गए आरोपों की पुष्टि उपलब्ध साक्ष्यों और जांच के आधार पर की जाएगी. पुलिस यह भी देख रही है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों से जुड़े कौन से तथ्य सामने आते हैं और उपलब्ध साक्ष्य मामले को किस दिशा में ले जाते हैं.

मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि आरोपी पुलिस विभाग में पदस्थ है. एक महिला ने खुद पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत देकर फोन पर आपत्तिजनक बातचीत और परेशान करने जैसे आरोप लगाए हैं. शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है.

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महिला की शिकायत के बाद शुरू हुई कार्रवाई अब गिरफ्तारी तक पहुंच चुकी है. हालांकि पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी. फिलहाल पुलिस मामले में उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के अनुसार की जाएगी.

इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी का बयान भी सामने आया है. पुलिस के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया और इसकी जांच मेड़ता सीओ को सौंपी गई. जांच के दौरान आरोपी ASI रामनिवास को गिरफ्तार किया गया. अब पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

महिला की शिकायत में फोन कॉल और आपत्तिजनक बातचीत के आरोप मुख्य रूप से सामने आए हैं. इसके अलावा महिला ने कथित तौर पर अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव डालने की बात भी कही है. पुलिस इन सभी आरोपों की जांच कर रही है. जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल आरोपी ASI रामनिवास पुलिस की गिरफ्त में है. पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर रही है. मामले में आगे क्या तथ्य सामने आते हैं, यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा.

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पुलिस ने आरोपी ASI को गिरफ्तार किया

यह मामला नागौर के गोटन थाना क्षेत्र से जुड़ा है और आरोपी वर्तमान में जसनगर थाने में कार्यरत बताया गया है. महिला ने अपनी शिकायत नागौर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी को दी थी. शिकायत के बाद गोटन थाने में प्रकरण दर्ज हुआ और मेड़ता सीओ के स्तर पर जांच शुरू की गई. इसके बाद आरोपी ASI को गिरफ्तार कर लिया गया.
 

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