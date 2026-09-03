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भारत-बेल्जियम संबंधों को नई उड़ान, PM मोदी से आज मिलेंगे प्रधानमंत्री वेवर... इन मुद्दों पर चर्चा

बेल्जियम के प्रधानमंत्री की इस यात्रा का उद्देश्य भारत-बेल्जियम साझेदारी को और मजबूत करना है. साथ ही व्यापार और निवेश, सुरक्षा, तकनीक, कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है.

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बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर (Photo: PM Wever X handle)
बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर (Photo: PM Wever X handle)

भारत और बेल्जियम के बीच रिश्तों को और मजबूती मिलने जा रही है. पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर (Bart De Wever) से नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे. दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, सुरक्षा और तकनीक सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी.

दरअसल, बेल्जियम के प्रधानमंत्री डी वेवर गुरुवार से तीन दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं. फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद यह उनकी भारत की पहली यात्रा होगी.

डी वेवर CII के एक कार्यक्रम में भाषण भी देंगे. इसके बाद वे मुंबई जाएंगे, जहां वे हीरा उद्योग, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से जुड़े विभिन्न लोगों से मुलाकात करेंगे.

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विदेश मंत्रालय के अनुसार, बेल्जियम के प्रधानमंत्री की इस यात्रा का उद्देश्य भारत-बेल्जियम साझेदारी को और मजबूत करना है. साथ ही व्यापार और निवेश, सुरक्षा, तकनीक, कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है. साथ ही भारत और यूरोपीय यूनियन के साथ संबंधों को भी और गहरा करने का प्रयास किया जाएगा.

पिछले साल बेल्जियम की प्रिसेंस एस्ट्रिड भारत दौरे पर आई थीं. उस यात्रा के दौरान इकोनॉमिक मिशन टू इंडिया के तहत दोनों मुल्कों के बीच करीब 40 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे.

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बता दें कि भारत और बेल्जियम के बीच 300 वर्षों से भी अधिक पुराने ऐतिहासिक रिश्ते हैं. बेल्जियम उन शुरुआती यूरोपीय देशों में शामिल था, जिसने स्वतंत्र भारत के साथ सितंबर 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे.

आज बेल्जियम यूरोप में भारत का महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है. 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 13.01 अरब अमेरिकी डॉलर रहा. हीरा व्यापार दोनों देशों के कारोबार का अहम हिस्सा है.

अप्रैल 2000 से दिसंबर 2025 के बीच बेल्जियम से भारत में लगभग 4.2 अरब डॉलर का एफडीआई आया. जुलाई में भारत और बेल्जियम ने अपने राजनीतिक संबंधों को और मजबूत करते हुए मंत्री-स्तरीय स्ट्रेटेजिक डायलॉग  शुरू किया. इसके जरिए दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नया संस्थागत मंच मिला.

इसके अलावा, भारत और बेल्जियम के बीच रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है. बेल्जियम की कंपनी आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में इलेक्ट्रोलाइजर बनाने की फैक्ट्री स्थापित कर रही है. 

बेल्जियम यूरोप का महत्वपूर्ण समुद्री और लॉजिस्टिक्स हब है. ऐसे में दोनों देशों के बीच बंदरगाह, शिपिंग और सप्लाई चेन के क्षेत्र में सहयोग की काफी संभावनाएं हैं.  इससे पता चलता है कि दोनों देशों के संबंध अब केवल व्यापार और हीरा उद्योग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रणनीतिक और सुरक्षा क्षेत्रों में भी विस्तार कर रहे हैं.

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