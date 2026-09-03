Makar Tarot Rashifal 3 September 2026: लेन-देन में सहज रहेंगे, जल्दबाजी में समझौता न करें

मकर

द चैरियट

आज का दिन आप के लिए पूरे विश्वास से आगे बढ़ने और लक्ष्य साधने में सहयोगी है. महत्वपूर्ण मामलों को गति देने में आगे होंगे. व्यावसायिक कार्यों को बढ़ावा देंगे. कारोबारी गतिविधियों पर नजर बनाए रखेंगे. अपनों के अधिकारों की रक्षा करने में आगे होंगे. विविध मामलों को आगे बढ़ाएंगे. कामकाजी समझौतों को गति दे सकेंगे. पहल बनाए रखेंगे.

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घर वालों के सहयोग से उत्साहित रहेंगे. संबंधों में सहजता बढ़ेगी. दोस्तों से भेंट बढ़ाएंगे. पेशेवरों के साथ मिलकर कार्य करेंगे. प्रबंध क्षमता का लाभ मिलेगा. विभिन्न मामलों में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. उम्मीदों को बनाए रखने की कोशिश होगी. अपना पक्ष स्पष्टता से रखेंगे. आर्थिक विषयों में मजबूती रहेगी.

स्वास्थ्य: सेहत पर फोकस होगा. जीवनस्तर संवरेगा. असहजताएं दूर होंगी. दिनचर्या पर ध्यान देंगे.

आर्थिक स्थिति: कारोबारी अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. लेनदेन में सहज रहेंगे. जल्दबाजी में समझौता न करें.

रिश्ते: रिश्तों में आपसी विश्वास बढ़ेगा. घर में खुशियां बढ़ाएंगे. दोस्त साथ देंगे. लोगों को जोड़े रखेंगे.

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