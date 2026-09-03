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Dhanu Tarot Rashifal 3 September 2026: संकेतों पर नजर बनाए रखें, ठगों की भ्रमपूर्ण बातों में आने से बचें

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 3 September 2026: दिनचर्या संतुलित रखें. पेशेवरों का भरोसा जीतें. विभिन्न कार्यों को संवारें. अनुभव और कौशल का लाभ उठाएं. विविध संकेतों पर नजर बनाए रखें. ठगों की भ्रमपूर्ण बातों में आने से बचें.

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sagittarius horoscope
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धनु
सिक्स आफ पेंटाकल्स
आज का दिन आप के लिए अन्य की बातों में आकर निर्णय लेने अथवा भावनात्मक फैसले लेने से बचने का संकेतक है. आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी बनाए रहें. बजट की अनदेखी न करें. सरलता का लोगों का अतिरिक्त लाभ न लेने दें. लक्ष्य की स्पष्टता बनाए रखें. करोबारी मामलों में निरंतरता बढ़ाएं. व्यर्थ आशंकाओं में आने से बचें.

आसपास पर गहरी नजर बनाए रखें. लोगों की मदद का भाव रहेगा. नियमों से समझौता न करें. जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास बढ़ाएं. दिनचर्या संतुलित रखें. पेशेवरों का भरोसा जीतें. विभिन्न कार्यों को संवारें. अनुभव और कौशल का लाभ उठाएं. विविध संकेतों पर नजर बनाए रखें. ठगों की भ्रमपूर्ण बातों में आने से बचें.

स्वास्थ्य: खानपान संतुलित बनाए रखें. शारीरिक असहजताएं बनीं रहेंगी. स्वास्थ्य जांच बढ़ाएं.

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आर्थिक स्थिति: आर्थिक पक्ष साधारण रहेगा. अतार्किक वादों व प्रलोभनों में न आएं. वचन देने से बचें.

रिश्ते: स्वार्थी से दूरी रखें. घरवालों के साथ सामंजस्य बढ़ाएं. रिश्तों को सम्मान देंगे. बड़ों की सुनेंगे.

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