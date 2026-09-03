Tula Tarot Rashifal 3 September 2026: वजन उठाने से बचें, शारीरिक संकेतों को अनेदखा न करें

तुला

टेन आफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए के परिस्थिति के अनुरूप फैसले लेने और योजनाओं में पूरी आस्था के साथ आगे बढ़ने का संकेतक है. ज्यादा सोच विचार से बचें. सरलता से काम को गति देने की नीति रखें. वित्तीय मामलों में सहकारिता बनाए रखें. करियर व्यवसाय में सजगता से आगे बढ़ें. व्यवस्थित दिनचर्या पर जोर दें. निवेश के अवसर बनेंगे.

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सूझबूझ से कार्य साधेंगे. अहंकार को परे रखकर आगे बढ़ने की कोशिश बनाए रखेंगे. सकारात्मक नजरिए से कार्य करें. कामकाज का दबाव रह सकता है. निजी विषयों में सावधानी से आगे बढ़ेंगे. भूलचूक पर नियंत्रण बढ़ाएं. प्रभावी प्रदर्शन पर जोर बढ़ाएं. प्रतिभा प्रदर्शन के मौके भुनाएं. भेंट व चर्चा में जल्दबाजी नहीं दिखाएं. वक्त का सम्मान करें.

स्वास्थ्य: नियमित जांच को बनाए रखें. वजन उठाने से बचें. शारीरिक संकेतों को अनेदखा न करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. खरीदी में सावधान रहें. दिखावे व प्रलोभन में नहीं आएं.

रिश्ते: घर वालों के लिए बेहतर प्रयास बनाए रखेंगे. सबका आदर करेंगे. आलोचनाओं से बचें.

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