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पासपोर्ट बनवाने से पहले जान लें नया नियम, फीस से लेकर वैलिडिटी तक बदला

विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम, 2026 लागू करते हुए बच्चों के पासपोर्ट की वैलिडिटी और आवेदन फीस में बदलाव किया है. नए नियमों से नाबालिगों के पासपोर्ट की अवधि साफ हो गई है और ताजा पासपोर्ट से लेकर तत्काल, रिन्यूअल व रिप्लेसमेंट तक कई सेवाएं महंगी हो गई हैं.

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भारतीय पासपोर्ट के नियमों में बदलाव किया गया है. (Photo- ITG)
भारतीय पासपोर्ट के नियमों में बदलाव किया गया है. (Photo- ITG)

विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए जरूरी खबर है. विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. नए नियमों के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की वैलिडिटी अब 5 साल या बच्चे के 18 साल का होने तक रहेगी. इनमें से जो भी पहले होगा, उसी के हिसाब से पासपोर्ट की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी.

विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 को 15 सितंबर को सरकारी राजपत्र में जारी किया है. नोटिफिकेशन जारी होते ही ये नियम लागू हो गए हैं. नए नियमों में पासपोर्ट की फीस और बच्चों के पासपोर्ट की वैलिडिटी से जुड़े बदलाव किए गए हैं.

यह भी पढ़ें: दुबई एयरपोर्ट पर 8 मिनट में पासपोर्ट रिन्यू! भारत में कितना लगता है समय?

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बच्चों के पासपोर्ट में क्या बदला?

नए नियम के मुताबिक, 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी किया गया 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 साल तक वैलिड रहेगा. लेकिन अगर बच्चा इससे पहले 18 साल का हो जाता है, तो पासपोर्ट की वैलिडिटी वहीं खत्म हो जाएगी. यानी किसी बच्चे का पासपोर्ट 5 साल पूरे होने से पहले ही उसके 18 साल के होने पर खत्म हो सकता है.

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पासपोर्ट की फीस भी बढ़ी

विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट से जुड़ी अलग-अलग सेवाओं की फीस भी बढ़ाई है. नई फीस 1 जुलाई से लागू है. इसमें नया पासपोर्ट बनवाने, पासपोर्ट रिन्यू कराने, तत्काल सेवा, पासपोर्ट खोने या खराब होने पर नया पासपोर्ट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी पीसीसी जैसी सेवाएं शामिल हैं.

वयस्कों के लिए सामान्य कैटेगरी में 36 पेज का पासपोर्ट अब 2,500 रुपये का होगा. पहले इसकी फीस 1,500 रुपये थी. वहीं 60 पेज के पासपोर्ट की फीस 2,000 रुपये से बढ़कर 3,500 रुपये हो गई है.

तत्काल पासपोर्ट कितना महंगा हुआ?

36 पेज के तत्काल पासपोर्ट के लिए अब 5,000 रुपये देने होंगे. पहले इसकी फीस 3,500 रुपये थी. वहीं 60 पेज के तत्काल पासपोर्ट की फीस 4,000 रुपये से बढ़कर 6,000 रुपये हो गई है. 60 पेज का पासपोर्ट खोने या खराब होने पर तत्काल में नया पासपोर्ट बनवाने की फीस अब 8,500 रुपये होगी. पहले इसके लिए 5,500 रुपये देने पड़ते थे.

यह भी पढ़ें: 'पासपोर्ट बदला और दुनिया खुल गई...' इंडियन से ऑस्ट्रेलियन नागरिक बने शख्स ने बताया अनुभव

बच्चों के लिए नई फीस

नाबालिगों के 36 पेज के नए या दोबारा जारी होने वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस अब 1,750 रुपये है. पहले यह 1,000 रुपये थी. वहीं इसी पासपोर्ट के लिए तत्काल सेवा में 3,000 रुपये देने होंगे. इसके अलावा 8 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 फीसदी की छूट जारी रहेगी. हालांकि, यह छूट पासपोर्ट दोबारा जारी कराने यानी रीइश्यू के मामलों में नहीं मिलेगी. नए बदलावों के तहत पासपोर्ट की अलग-अलग सेवाओं की फीस अब पासपोर्ट नियम 1980 की नई फीस लिस्ट के मुताबिक तय होगी.

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