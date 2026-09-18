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अमृतसर: पुलिस चौकी से 50 कदम दूर Zomato डिलीवरी वर्कर का मर्डर, दो आरोपियों ने गोलियों से भूना

जोमैटो डिलीवरी वर्कर की अमृतसर के इस्लामाबाद थाना क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात पुलिस चौकी से करीब 50 कदम दूर हुई. दो एक्टिवा सवार युवकों ने उस पर फायरिंग की. इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई.

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अमृतसर में जोमैटो डिलीवरी वर्कर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. (Reprentational Image)
अमृतसर में जोमैटो डिलीवरी वर्कर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. (Reprentational Image)

पंजाब के अमृतसर में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली वारदात सामने आई है. दरअसल, यहां इस्लामाबाद थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात कोट खालसा पुलिस चौकी से महज करीब 50 कदम की दूरी पर हुई. 

मृतक की पहचान 25 साल के साहिल गिल के रूप में हुई है. साहिल जोमैटो डिलीवरी का काम करता था. वारदात गुरुवार देर तकरीबन 10 बजकर 50 मिनट की बताई जा रही है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

सब्जी लेने के लिए निकला था युवक

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पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, साहिल अपने घर से सब्जी लेने के लिए निकला था. उसका घर घटनास्थल से करीब 40 कदम की दूरी पर है. वह घर और पुलिस चौकी के बीच रास्ते में पहुंचा था. तभी एक्टिवा सवार दो युवक वहां पहुंचे. दोनों ने साहिल पर फायरिंग कर दी.

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हमलावरों ने दो गोलियां चलाईं. इनमें से एक गोली साहिल के सीने के पास लगी. गोली लगते ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आसपास के लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की. साहिल को गंभीर हालत में अमनदीप अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया. लेकिन उसकी हालत लगातार गंभीर बनी रही. इलाज के दौरान साहिल की मौत हो गई.

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वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस अब उनकी तलाश में जुटी है. हमलावरों की पहचान अभी नहीं हो सकी है. पुलिस गोलीकांड के पीछे की वजह भी पता कर रही है.

दो साल पहले हुई थी शादी

साहिल के परिवार ने बताया कि घटना के करीब 10 मिनट बाद मोहल्ले के लोग उसके घर पहुंचे. उन्होंने परिवार को गोली चलने की जानकारी दी. इसके बाद परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे. वहां साहिल की हालत गंभीर थी. साहिल की करीब दो साल पहले शादी हुई थी. उसका छह महीने का एक बच्चा भी है. अचानक हुई इस वारदात से परिवार सदमे में है.

यह भी पढ़ें: रेणुकास्वामी मर्डर केस में आरोपी दर्शन थूगुदीपा के करीबी प्रदोष राव बने सरकारी गवाह, कोर्ट ने दी माफी

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई. SHO समेत वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. ADCP स्तर के अधिकारी ने भी घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने मौके से जानकारी जुटाई. इसके साथ ही आरोपियों की पहचान के प्रयास शुरू किए गए.

ADCP ने बताया कि, आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है. पुलिस अब वारदात की वजह पता करने में जुटी है. आसपास की गतिविधियों और घटना से जुड़े लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.  आरोपियों तक पहुंचने के लिए जांच जारी है.

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