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बागपत: IAS के पिता का 30 साल पुराना स्कूटर सीज, ADO की 15 साल पुरानी बाइक भी जब्त, जानें क्यों

बागपत (NCR) में परिवहन विभाग ने उम्र पूरी कर चुके 122 वाहनों को सीज कर स्क्रैप सेंटर भेजा. ARTO विपिन कुमार के अभियान के तहत IAS सना अख्तर के पिता का 30 साल पुराना स्कूटर और ADO की 15 साल पुरानी बाइक जब्त की गई।. NCR में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध है.

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बागपत में पुराने वाहनों पर एक्शन (Photo- ITG)
बागपत में पुराने वाहनों पर एक्शन (Photo- ITG)

बागपत-NCR में अब सड़क पर उम्र पूरी कर चुके वाहनों के लिए कोई रियायत नहीं- चाहे वाहन आम आदमी का हो या किसी बड़े अधिकारी के परिवार का. बागपत में परिवहन विभाग के अभियान के दौरान उस वक्त खासा चर्चा का विषय बन गया, जब वेस्ट बंगाल की IAS अधिकारी सना अख्तर के पिता के करीब 30 साल पुराने स्कूटर पर परिवहन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे सीज कर दिया. इतना ही नहीं, कार्रवाई की जद में ADO साहब की करीब 15 साल पुरानी बाइक भी आ गई. विभाग ने बाइक को भी जब्त कर स्क्रैप सेंटर भेज दिया. 

दरअसल, बागपत एआरटीओ विपिन कुमार के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम ने पिछले 10 दिनों से अभियान चला रखा है. इस दौरान ऐसे वाहनों को चिन्हित किया गया जो NCR में निर्धारित अवधि पूरी कर चुके थे और इसके बावजूद सड़क पर संचालित हो रहे थे. अभियान के दौरान कुल 122 वाहनों को सीज कर स्क्रैप सेंटर भेजा गया. 

मालूम हो कि NCR में डीजल वाहनों के लिए 10 साल और पेट्रोल वाहनों के लिए 15 साल की निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद उनके संचालन पर प्रतिबंध लागू है. इसी के तहत परिवहन विभाग पुराने वाहनों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है. अभियान के दौरान टीम की नजर सिर्फ सड़क पर दौड़ रहे वाहनों तक सीमित नहीं है. परिवहन विभाग अब ऐसे पुराने वाहनों का भी रिकॉर्ड खंगाल रहा है जो अवधि पूरी होने के बाद घरों में खड़े हैं. विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि कहीं इन वाहनों का दोबारा सड़क पर इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा. 

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सबसे ज्यादा चर्चा 30 साल पुराने स्कूटर की कार्रवाई को लेकर है. यह स्कूटर वेस्ट बंगाल की IAS सना अख्तर के पिता के तमीम अख्तर का है, जो घर के बाहर खड़ा था. विभाग ने नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए उसे सीज कर दिया. इसी तरह करीब 15 साल पुरानी ADO की बाइक भी अभियान के दौरान पकड़ी गई और उसे भी जब्त कर लिया गया.

परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से पुराने वाहन मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है. खास तौर पर उन लोगों की चिंता बढ़ गई है जिन्होंने उम्र पूरी कर चुके वाहनों को घर, दुकान या अन्य स्थानों पर खड़ा कर रखा है. विभाग की ओर से ऐसे वाहनों को लेकर भी निगरानी बढ़ाई जा रही है.

एआरटीओ विपिन कुमार के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान का संदेश साफ है- NCR में वाहन की उम्र पूरी होने के बाद उसे सड़क पर दौड़ाना अब भारी पड़ सकता है. कार्रवाई की जद में आम आदमी से लेकर अधिकारी से जुड़े वाहन तक आ रहे हैं और विभाग पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने की दिशा में लगातार कार्रवाई कर रहा है.

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