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रिश्ता टूटने के बाद छलका पृथ्वी शॉ का दर्द! बदनामी के बाद उठाया बड़ा कदम, मंगेतर ने कहा- मुझे कई बार धोखा मिला

भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और उनकी मंगेतर आकृति अग्रवाल ने अलग होने का फैसला कर लिया है. आकृति अग्रवाल ने इंस्टाग्राम पर लंबा चौड़ा पोस्ट कर पृथ्वी से अलग होने की वजह बताई. इसके साथ ही उन्होंने फैन्स से एक खास अपील भी की.

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पृथ्वी ने ये क्या कर डाला. (PHOTO: PTI)
पृथ्वी ने ये क्या कर डाला. (PHOTO: PTI)

भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ की पर्सनल लाइफ इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है. मंगेतर आकृति अग्रवाल के साथ उनका रिश्ता टूट गया है और इस अलगाव के बाद पृथ्वी ने सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा कदम उठाया है. 

पृथ्वी शॉ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से लगभग सभी पोस्ट और तस्वीरें डिलीट कर दी हैं. अब उनके प्रोफाइल पर केवल एक ही पोस्ट नजर आ रही है. पृथ्वी के इस कदम से साफ है कि उनकी लाइफ में होने वाली इन घटनाओं से वह बेहद दुखी हैं. 

क्या है पूरा मामला?

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कुछ समय पहले ही आकृति अग्रवाल ने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी थी कि उन्होंने और पृथ्वी ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है. आकृति ने अपने बयान में बताया था कि भविष्य को लेकर दोनों के रास्ते और लक्ष्य अलग-अलग हैं, जिसके चलते उन्होंने यह मुश्किल फैसला लिया. 

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि वे आज भी एक-दूसरे की इज्जत करते हैं और इस मुश्किल समय में उन्होंने लोगों से अपनी प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की थी. हालांकि, फैन्स के बीच पृथ्वी और उनकी मंगेतर को लेकर कई तरह की खबरें चल रही हैं.

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मार्च में हुई थी सगाई

पृथ्वी और आकृति ने इसी साल 8 मार्च को सगाई की थी, जिसके बाद उनके फैन्स काफी खुश थे. हालांकि, जुलाई के महीने में भी दोनों के ब्रेकअप की खबरें उड़ी थीं, लेकिन तब आकृति ने उन सभी अफवाहों को गलत बताते हुए खारिज कर दिया था. अब अचानक से रिश्ता टूटने के ऐलान के बाद पृथ्वी शॉ का सोशल मीडिया से इस तरह सब कुछ हटा लेना फैन्स को हैरान कर रहा है.

पृथ्वी ने साधी चुप्पी

इस पूरे मामले पर अभी तक पृथ्वी शॉ की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और न ही उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट हटाने की कोई वजह बताई है. लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लगभग खाली कर दिया है, उससे साफ है कि वह अपनी जिंदगी के इस नए और मुश्किल दौर से अकेले आगे बढ़ रहे हैं. दूसरी तरफ आकृति ने पृथ्वी को लेकर कहा था कि उन्हें कई बार धोखे मिल चुके हैं. 

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