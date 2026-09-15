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दुबई एयरपोर्ट पर 8 मिनट में पासपोर्ट रिन्यू! भारत में कितना लगता है समय?

यात्रा से ठीक एक दिन पहले शख्स को पता चला कि पासपोर्ट की वैधता सिर्फ एक महीने बची है. अब उसके सामने बड़ी मुश्किल थी, लेकिन एयरपोर्ट पर जो हुआ, उसने इस पूरी कहानी को चौंकाने वाला बना दिया.

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भारत में पासपोर्ट रिन्यूअल को आमतौर पर पासपोर्ट री-इश्यू कहा जाता है (Photo; Pexel)
भारत में पासपोर्ट रिन्यूअल को आमतौर पर पासपोर्ट री-इश्यू कहा जाता है (Photo; Pexel)

सोचिए, आप विदेश यात्रा के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और तभी पता चलता है कि आपके पासपोर्ट की वैधता खत्म होने वाली है. ऐसी स्थिति में यात्रा रुकने का डर सताने लगता है. लेकिन दुबई में एक अमीराती यात्री के साथ कुछ ऐसा ही हुआ और उसने एयरपोर्ट पर अपना पासपोर्ट सिर्फ 8 मिनट में रिन्यू करा लिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यात्री को अपनी यात्रा से ठीक एक दिन पहले पता चला कि उसके पासपोर्ट की वैधता करीब एक महीने ही बची है. जिस देश की उसे यात्रा करनी थी, वहां जाने के लिए पासपोर्ट में कम से कम 6 महीने की वैधता जरूरी थी. ऐसे में उसके सामने नया पासपोर्ट बनवाने का विकल्प था.

यह भी पढ़ें: दुबई में 30 हजार का रूम! अंदर का हाल देख बोले- यहां कैसे रहेंगे?

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उसे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद पासपोर्ट रिन्यूअल सर्विस के बारे में जानकारी मिली. यात्री वहां पहुंचा और पासपोर्ट रिन्यू कराने की प्रक्रिया शुरू की. बताया गया कि पूरी प्रक्रिया करीब 10 मिनट में हो सकती है, लेकिन उसका काम इससे भी कम समय में पूरा हो गया. यात्री के मुताबिक, उसे नया पासपोर्ट सिर्फ 8 मिनट में मिल गया.

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दुबई एयरपोर्ट पर पासपोर्ट रिन्यू की सुविधा

यूएई में नागरिकों के लिए पासपोर्ट से जुड़ी कई सरकारी सेवाएं डिजिटल तरीके से उपलब्ध हैं. यूएई सरकार के मुताबिक, यूएई के नागरिक पासपोर्ट बनवाने, रिन्यू कराने या पासपोर्ट खोने अथवा खराब होने की स्थिति में उसे बदलवाने के लिए संबंधित सरकारी केंद्रों के अलावा दुबई समेत कुछ एयरपोर्ट पर भी सेवाएं ले सकते हैं.

देखें वीडियो

दुबई सरकार की पासपोर्ट रिन्यूअल सर्विस दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 में उपलब्ध है. हालांकि, इसकी आधिकारिक जानकारी में सामान्य प्रक्रिया पूरी होने का अनुमानित समय 48 घंटे बताया गया है. इसलिए 8 मिनट में पासपोर्ट मिलना एक असाधारण रूप से तेज अनुभव है. इसे हर आवेदन के लिए तय सरकारी समयसीमा नहीं माना जा सकता.

दुबई में इतनी तेज कैसे होती हैं सेवाएं?

दुबई एयरपोर्ट पर सरकारी और इमिग्रेशन सेवाओं को तेजी से डिजिटल और बायोमेट्रिक बनाया जा रहा है. चेहरे की पहचान और दूसरे डिजिटल सिस्टम की मदद से यात्रियों की पहचान और जांच प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश की जा रही है.इसका मकसद यह है कि यात्री को कम से कम जगहों पर रुकना पड़े और ज्यादा से ज्यादा काम तकनीक की मदद से पूरा हो.

भारत में पासपोर्ट रिन्यू कराने में कितना समय लगता है?

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भारत में पासपोर्ट रिन्यूअल को आमतौर पर पासपोर्ट री-इश्यू कहा जाता है. विदेश मंत्रालय के सिटीजन चार्टर के अनुसार, अगर री-इश्यू के मामले में पहले से पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तो पासपोर्ट करीब 7 कार्य दिवस में जारी किया जा सकता है. वहीं पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होने पर प्रक्रिया में ज्यादा समय लग सकता है.

जल्दी पासपोर्ट चाहिए तो भारत में तत्काल योजना भी है. पात्र आवेदकों के लिए तत्काल पासपोर्ट प्रक्रिया पूरी होने के बाद कम समय में जारी किया जा सकता है. हालांकि इसके लिए जरूरी दस्तावेज, पात्रता और वेरिफिकेशन की शर्तें पूरी करनी होती हैं.

इसलिए दुबई में 8 मिनट और भारत की पासपोर्ट प्रक्रिया की सीधी तुलना करना सही नहीं होगा. दुबई वाला मामला एक खास और बेहद तेज अनुभव है. फिर भी यह घटना दिखाती है कि डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से सरकारी सेवाओं को कितना तेज बनाया जा सकता है.

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