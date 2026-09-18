Floor Cleaning Tips: बार-बार पोछा लगाने के बाद भी गंदा और चिपचिपा रहता है फर्श? ये 5 गलतियां हो सकती हैं वजह; जान लें सफाई का सही तरीका

Floor Cleaning Tips: जब भी घर की साफ-सफाई की बात आती है, तो सबसे पहले लोगों को झाड़ू-पोछा याद आता है. वे अपने घर के फर्श का कोना-कोना चमकाने के लिए रोजाना पोछा लगाते हैं. पोछा लगाने के बाद अगर फर्श चमकने लगे और उस पर चलते समय पैर एकदम साफ-सुथरे महसूस हों, तो लगता है कि सफाई सही हुई है. लेकिन कई बार इसका उल्टा होता है. फर्श को अच्छी तरह पोछने के कुछ देर बाद ही पैर नीचे चिपकने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई लेयर जम गई हो. ऊपर से धूल भी जल्दी चिपकने लगती है.

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अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो हर बार फर्श को गंदा समझकर दोबारा जोर-जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं है. हो सकता है फर्श गंदा नहीं, बल्कि आपकी सफाई के तरीके की वजह से चिपचिपा हो रहा हो. ज्यादा क्लीनर, गंदा पानी और गलत प्रोडक्ट जैसी छोटी-छोटी गलतियां फर्श पर ऐसी परत छोड़ सकती हैं, जो सूखने के बाद चिपचिपाहट महसूस कराती है. आज हम आपको समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है और इससे बचने का आसान तरीका क्या है.



पोछा लगाने के बाद फर्श चिपचिपा क्यों लगता है?

अब सवाल ये है कि जब फर्श पर इतने अच्छे से पोछा लगाया जाता है, तो वो तुरंत ही चिपचिपा क्यों लगने लगता है. तो इसका जवाब है कि फर्श पर चिपचिपाहट की एक बड़ी वजह क्लीनर के बचे हुए अवशेष हो सकते है. कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा क्लीनिंग लिक्विड डालने से फर्श ज्यादा साफ और चमकदार होगा. लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता.

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जब क्लीनर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है या पोंछे के बाद उसका अवशेष ठीक से नहीं हटता, तो वो फर्श पर एक पतली लेयर छोड़ सकता है. पानी सूखने के बाद यही परत पैरों के नीचे चिपचिपी महसूस होती है. इसके ऊपर धूल आसानी से चिपकती है और कुछ ही समय में साफ किया हुआ फर्श फिर से गंदा नजर आने लगता है.

एक ही गंदे पानी से पूरा घर पोछना पड़ सकता है भारी

घर की सफाई करते समय बाल्टी का पानी धीरे-धीरे गंदा होता जाता है. उसमें फर्श की मिट्टी, धूल, तेल और क्लीनर के अवशेष मिल जाते हैं. इसके बावजूद अगर उसी पानी में बार-बार मॉप डुबोकर पूरे घर में पोछा लगाया जाए तो गंदगी हटने के बजाय दोबारा फर्श पर पहुंच सकती है.

खासकर रसोई, बालकनी या ऐसी जगह पर जहां आना-जाना ज्यादा हो, वहां फर्श साफ करने के बाद उसी पानी से बेडरूम या दूसरे कमरों में पोछा लगाना सही तरीका नहीं है. पानी बहुत गंदा दिखने लगे तो उसे बदल देना अच्छा रहता है.

पानी भी बना सकता है फर्श पर सफेद या चिपचिपी लेयर

अगर आप सफाई का तरीका सही रखने के बावजूद बार-बार यही समस्या देख रहे हैं, तो पानी भी इसकी एक वजह हो सकता है. कुछ इलाकों में हार्ड वॉटर आता है, जिसकी वजह से फर्श पर मिनरल की लेयर जम सकती है. जब यही लेयर क्लीनिंग प्रोडक्ट के अवशेष के साथ मिलती है, तो फर्श पर मैलापन या चिपचिपाहट ज्यादा महसूस हो सकती है. इसलिए हर बार समस्या को सिर्फ गंदगी से जोड़ना सही नहीं है.

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हर फर्श पर एक ही क्लीनर इस्तेमाल करना सही नहीं

सभी तरह के फर्श पर क्लीनर से सफाई करना अच्छा नहीं होता है. फर्श चाहे टाइल्स का हो, मार्बल का, लकड़ी का या लैमिनेट का हर सतह की जरूरत अलग होती है. ऐसे में एक ही क्लीनर को पूरे घर में इस्तेमाल करना हमेशा सही नहीं रहता.

गलत प्रोडक्ट फर्श पर अवशेष छोड़ सकता है. इससे फर्श की चमक पर भी बुरा असर हो सकता है. इसलिए क्लीनर खरीदते समय ये देखना जरूरी है कि वो आपके फर्श के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं.

चिपचिपे फर्श को ठीक करने के लिए दोबारा ऐसे पोछें

अगर फर्श पर क्लीनर की परत की वजह से चिपचिपाहट महसूस हो रही है, तो सबसे पहले साफ पानी से दोबारा पोछा लगाने की कोशिश करें. इसके लिए साफ मॉप लें और उसे पानी में भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ें. अब बिना कोई क्लीनर डाले फर्श पर पोछा लगाएं. इससे फर्श पर बचा हुआ क्लीनिंग प्रोडक्ट हटाने में मदद मिल सकती है.

अगर पूरा फर्श साफ करना है तो पानी को भी बीच-बीच में बदलते रहें. गंदे पानी से दोबारा पोछा लगाने पर फायदा कम और गंदगी फैलने का खतरा ज्यादा रहेगा.

क्लीनर ज्यादा डालने का मतलब ज्यादा सफाई नहीं

फ्लोर क्लीनर की बोतल पर इस्तेमाल की मात्रा दी जाती है, लेकिन कई बार लोग अंदाजे से उससे ज्यादा लिक्विड पानी में डाल देते हैं. ऐसा करने से सफाई बेहतर होने की गारंटी नहीं है. उल्टा ज्यादा प्रोडक्ट फर्श पर बच सकता है और सूखने के बाद चिपचिपी परत बना सकता है. इसलिए जितना क्लीनर जरूरी हो, उतना ही इस्तेमाल करें. अगर पोंछा लगाने के बाद फर्श चिकना या चिपचिपा महसूस हो तो अगली बार इसकी मात्रा कम करके देखें.

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पोंछा लगाने से पहले ये काम कर लें

फर्श पर सीधे गीला पोछा लगाने के बजाय पहले झाड़ू या वैक्यूम से धूल, बाल और सूखी मिट्टी हटा लें. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मॉप के साथ यही गंदगी पानी में मिलकर पूरे फर्श पर घूमती रहेगी. इसके बाद क्लीनर मिले पानी से पोछा लगाएं. जरूरत महसूस हो तो अंत में साफ पानी से एक बार पोछा लगा सकते हैं. फर्श पर जरूरत से ज्यादा पानी छोड़ने के बजाय मॉप को अच्छी तरह निचोड़कर इस्तेमाल करना भी बेहतर है.

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