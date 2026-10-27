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'पाकिस्तान से रिश्ते सुधरने चाहिए', करतारपुर के लिए न्योते पर बोले CM मान

पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने भगवंत मान, विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां और सभी विधायकों को करतारपुर साहिब समेत दूसरे धार्मिक स्थलों पर आने का न्योता दिया है. औपचारिक निमंत्रण मिलने पर मान केंद्र से राजनीतिक मंजूरी मांगेंगे, जबकि इस पहल का मकसद सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन बढ़ाना है.

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान. (Photo: PTI) 
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान. (Photo: PTI) 

पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पूरी पंजाब विधानसभा को करतारपुर साहिब आने का न्योता दिया है. इस निमंत्रण में पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां भी शामिल हैं. पाकिस्तान की ओर से यह न्योता भगवंत मान की विधानसभा में करतारपुर कॉरिडोर के इस्तेमाल को लेकर हालिया टिप्पणी के जवाब में दिया गया है.

निमंत्रण के तहत पंजाब के मुख्यमंत्री और विधायक गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर समेत दूसरे धार्मिक स्थलों पर जा सकते हैं. इस पहल का मकसद दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है. भगवंत मान ने नवंबर के आखिर में लाहौर में होने वाले अंतरराष्ट्रीय पंजाबी सम्मेलन में शामिल होने की इच्छा भी जताई है.

यह भी पढ़ें: अक्साई चिन, सिंधु जल संधि, PoK, करतारपुर साहिब... PM मोदी ने चुन-चुनकर गिनाईं कांग्रेस की गलतियां

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केंद्र सरकार से मंजूरी लेंगे भगवंत मान

चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी जत्थों को करतारपुर लेकर जाती है. अगले महीने गुरु नानक देव जी का गुरुपर्व आने वाला है. उन्होंने कहा कि औपचारिक निमंत्रण मिलने पर वह राजनीतिक मंजूरी के लिए भारत सरकार के पास आवेदन करेंगे.

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भगवंत मान ने कहा कि उनके ननिहाल के लोग पाकिस्तान से आए थे और उनके ससुराल पक्ष का परिवार भी वहीं से आया था. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से उनकी कई यादें जुड़ी हैं और दोनों देशों के लोग शांति और आपसी सद्भाव चाहते हैं. 

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के इस शहर में पहली बार मनाई गई वाल्मीकि जयंती, हिंदू समुदाय ने की खास पूजा

भगवंत मान ने कहा कि पहले समझौता एक्सप्रेस और दिल्ली से लाहौर के बीच बस सेवा भी चलती थी. उन्होंने जोर दिया कि दोनों देशों के संबंध बेहतर होने चाहिए.

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