तिरुपति में सोने के गहने पहनने पर उठे सवाल, TVK मंत्री बोलीं- मुझे फर्क नहीं पड़ता

तमिलनाडु की मंत्री कीर्तना तिरुपति मंदिर में सोने के गहने पहनने को लेकर सोशल मीडिया पर घिर गईं. उनकी मंदिर दर्शन की तस्वीरें सामने आने के बाद कुछ लोगों ने उनके गहनों पर सवाल उठाए. सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके चुनावी हलफनामे का हवाला दिया. उनका दावा था कि हलफनामे में कीर्तना ने सिर्फ 3 सॉवरेन सोना होने की जानकारी दी थी. जबकि मंदिर यात्रा के दौरान उन्होंने करीब 10 सॉवरेन सोने के गहने पहने हुए थे.

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मंत्री कीर्तना ने ट्रोल्स को दिया जवाब

आलोचना के बाद कीर्तना ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि उनके हर शब्द और हर कदम की जांच की जा रही है. लेकिन इससे उनका आत्मविश्वास कम नहीं होगा. कीर्तना ने लिखा कि मैं सिर्फ एक लड़की हूं. शायद इसी वजह से उन्हें लगता है कि वे मेरे हर शब्द का विश्लेषण कर सकते हैं, मेरे हर कदम पर सवाल उठा सकते हैं और मेरी काबिलियत को जांच के दायरे में रख सकते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि उनके भाषणों के साथ अब उनके सोने के गहनों की भी जांच की जा रही है. लेकिन इससे वह पीछे हटने वाली नहीं हैं. उन्होंने कहा कि लोग उनके शब्दों, उनकी काबिलियत और उनके हर कदम पर सवाल उठा सकते हैं. लेकिन वे उस महिला का हौसला कम नहीं कर सकते, जिसे पता है कि उसने अपनी शुरुआत क्यों की थी.

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I’m just a girl. And perhaps that’s why they feel entitled to dissect my every word, question my every move, and put my worth under a microscope. Even the gold will be tested. And the speeches that go viral in the days to come? They’ll be taken to the lab and dissected, word by word. 😉 But let them. You can dissect my words, question my worth, and scrutinise my every move. But you cannot dim a woman who knows why she started. I stand tall with the support of Hon’ble Chief Minister Vijay Anna and the love of the people who believe in me. I don’t need to prove my worth to every critic. Time will do that. Gold doesn’t fear the laboratory. It has nothing to hide. And neither do I. நான் ஒரு சாதாரணப் பெண்… அதனால்தானோ என்னவோ, என் ஒவ்வொரு சொல்லையும், செயலையும், ஏன் என் தங்கத்தின் தரத்தைக்கூடச் சோதிக்கத் துடிக்கிறார்கள்! 😉 இனி நான் பேசும் ஒவ்வொரு பேச்சும் வைரலாகும்போது, அதையும் ஆய்வகத்தில் வைத்துப் பிரித்துப் பிரித்து ஆராய்வார்கள். ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அர்த்தம் தேடுவார்கள்! ஆனால் ஒன்றை மட்டும் புரிந்துகொள்ளுங்கள்… தங்கத்தை எத்தனை முறை சோதித்தாலும், அதன் மதிப்பு குறைவதில்லை! என் பின்னால் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் விஜய் அண்ணா அவர்களின் ஆதரவும், என் மீது அன்புகொண்ட மக்களின் நம்பிக்கையும் இருக்கிறது. விமர்சியுங்கள்… ஆராயுங்கள்… சோதித்துப் பாருங்கள்! என் வார்த்தைகளைப் பிரித்துப் பார்க்கலாம்; என் தன்னம்பிக்கையைப் பிரிக்க முடியாது. என் தங்கத்தைச் சோதிக்கலாம்; என் துணிச்சலைச் சோதிக்க முடியாது! — Virudhai Magal Keerthana (@Keerthana4VNR) October 27, 2026

सीएम विजय और जनता के समर्थन का किया जिक्र

कीर्तना ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी के नेता विजय का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उन्हें विजय अन्ना और उन लोगों का समर्थन हासिल है, जो उन पर भरोसा करते हैं. उन्होंने लिखा कि उन्हें हर आलोचक के सामने अपनी काबिलियत साबित करने की जरूरत नहीं है. समय खुद इसका जवाब देगा.

'सोने को जांच से डर नहीं लगता'

अपने पोस्ट के आखिर में कीर्तना ने कहा कि उन्हें कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है. उन्होंने लिखा कि सोने को जांच से डर नहीं लगता. उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं होता. और न ही मेरे पास. मंत्री के इस बयान के बाद मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

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