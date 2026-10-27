scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमेठी वोटर लिस्ट विवाद: 200 जिंदा लोगों के नाम गायब, 4 दर्जन मृतकों के नाम दर्ज; चंदा जुटाकर हाईकोर्ट पहुंचे ग्रामीण

यूपी के अमेठी में मतदाता सूची को लेकर प्रशासनिक लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है. महमूदपुर न्याय पंचायत में लगभग 200 जीवित ग्रामीणों के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं, जबकि 48 से अधिक मृतकों के नाम अब भी सूची में बने हुए हैं.

Advertisement
X
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

उत्तर प्रदेश के अमेठी में पंचायत मतदाता सूची की बड़ी धांधली सामने आई है. ग्रामीणों द्वारा लगातार शिकायत किए जाने के बावजूद बीएलओ सर्वे के बाद भी ना तो जिंदा लोगों के नाम जोड़े गए और ना ही मृतकों के नाम काटे गए. दशकों से मतदान कर रहे परेशान ग्रामीणों ने आपस में चंदा जुटाकर न्याय पाने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया. पवन कुमार समेत 137 लोगों ने रिट याचिका संख्या 10808/2026 दायर की है. इसके बाद अब प्रशासनिक अधिकारी जांच-पड़ताल के लिए गांव के चक्कर लगा रहे हैं. पूरा मामला महमूदपुर न्याय पंचायत का है. 

चंदा लगाकर हाईकोर्ट पहुंचे ग्रामीण

स्थानीय ग्रामीणों मो. अयाज खान, मो. रेयाज और हालिकुल निशा ने बताया कि वे पिछले 40 सालों से लगातार मतदान करते आ रहे हैं. इस बार अचानक उनके और उनके परिजनों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, जबकि मृत लोगों के नाम दर्ज हैं. अधिकारियों से बार-बार गुहार लगाने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो ग्रामीणों को आपस में चंदा इकट्ठा करके कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा.

सम्बंधित ख़बरें

पांच राज्यों में चुनाव से पहले अफसरों के तबादले का आदेश दिया गया है (Photo: PTI)
चुनाव से पहले EC का एक्शन, 5 राज्यों में अफसर बदलेंगे
bjp dharmendra kashyap joins samajwadi party akhilesh yadav
UP चुनाव से पहले BJP को झटका! पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप बेटी संग सपा में शामिल
swami prasad maurya and rahul gandhi congress alliance up election
सपा से हटे, कांग्रेस से सटे... स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे अपने परिवार को सेट कर पाएंगे
अयोध्या के 10वें भव्य दीपोत्सव के स्वागत में रामनगरी
अयोध्या के विकास से दीपोत्सव तक, सीएम योगी ने बताया कैसे बदली रामनगरी
केशव प्रसाद मौर्य ने दिया 300 पार का नारा. (Photo: ITG)
'अबकी बार 300 पार', यूपी में चुनावी बिगुल से पहले केशव मौर्य का बड़ा दावा

यह भी पढ़ें: 'शुक्र है राम ने अल्पसंख्यक को नहीं मारा...' UP चुनाव आयोग CEO ने वोटर लिस्ट में गलती पर दिया ये जवाब

हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद अधिकारियों में हड़कंप

हाईकोर्ट में मामला पहुंचने और वहां सुनवाई के दौरान लगी फटकार के बाद प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. अब अधिकारी गांव का दौरा कर घर-घर जाकर पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक उनके नाम मतदाता सूची में दोबारा नहीं जोड़े गए हैं. वर्षों से वोट दे रहे ग्रामीणों को अपने लोकतांत्रिक मताधिकार से वंचित होने का खतरा सता रहा है, जिससे इलाके में काफी नाराजगी है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: UP: वोटर लिस्ट में गड़बड़ी तो खैर नहीं! अब इन अफसरों की तय होगी जवाबदेही

अपर जिलाधिकारी ने दी सफाई

इस पूरे मामले पर प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं. मामले में अपर जिलाधिकारी ज्योति सिंह ने कहा कि यह प्रकरण अभी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है. कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई भी अंतिम आदेश प्राप्त नहीं हुआ है. जैसे ही न्यायालय का कोई आदेश आएगा, उसके अनुसार आगे की आवश्यक कार्यवाही की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    तिरुपति में सोने के गहने पहनने पर उठे सवाल, TVK मंत्री बोलीं- मुझे फर्क नहीं पड़ता |
    'पाकिस्तान से रिश्ता सुधरने चाहिए', करतारपुर के लिए न्यौते पर बोले CM मान |
    'CEC के इस्तीफे तक आंदोलन', दिल्ली में जनसुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने भरी हुंकार |
    Rule Change: LPG से GST तक... 1 नवंबर से बदल रहे ये 5 नियम, हर घर हर जेब पर पड़ेगा असर |
    इस जीत पर जितना कहो, कम है... अभिषेक-वैभव का ऐसा प्रहार, अंपायर भी गेंदें गिनना भूले! |
    बालकनी में लगवाना है नया दरवाजा? फोल्डिंग या स्लाइडिंग, जानें कौन-सा है बेस्ट |
    कर्नाटक में SIR के बाद 1 करोड़ नाम कटे, फाइनल वोटर लिस्ट जारी |
    ताजमहल के सामने दिलजीत दोसांझ ने जोड़ा हाथ, फैंस के बीच छाया वीडियो |
    4 राज्यों की 28 MLC सीटों पर मतगणना जारी, शतक आजतक में देखें बड़ी खबरें |
    पीएम मोदी के पिता पर खड़गे के बयान से सपा और मायावती नाराज, जताई चिंता
    Advertisement