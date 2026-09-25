80 देशों की यात्रा पर निकले MrBeast आगरा पहुंचे, पत्नी थिया के साथ देखा ताजमहल... फैन ने स्केचबुक दी तो खिल उठा चेहरा

दुनिया के सबसे चर्चित YouTubers में से एक MrBeast यानी जिमी डोनाल्डसन भारत पहुंचे हैं. गुरुवार 24 सितंबर को वह अपनी पत्नी थिया बूयसन के साथ आगरा पहुंचे और ताजमहल का दीदार किया. जैसे ही लोगों को पता चला कि दुनिया के इस बड़े YouTuber को ताजमहल परिसर में देखा गया है, वहां मौजूद पर्यटकों और उनके फैंस में उत्साह बढ़ गया. लोग उनके साथ तस्वीर लेने की कोशिश करने लगे.

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इसी भीड़ में एक ऐसा फैन भी था, जो सिर्फ मोबाइल लेकर नहीं आया था. वह अपने साथ MrBeast के लिए कुछ खास लेकर पहुंचा था. युवा प्रशंसक युवान गौरव ने अपनी बनाई हुई स्केचबुक उन्हें भेंट की. स्केचबुक देखते ही MrBeast के चेहरे पर खुशी नजर आई.

युवान के लिए भी यह पल शायद उन यादों में शामिल हो गया, जिसे वह लंबे समय तक संभालकर रखेगा. लेकिन MrBeast का आगरा आना सिर्फ घूमने-फिरने की कहानी नहीं है. उनकी ताजमहल यात्रा के साथ शूटिंग की अनुमति और उनकी इंटरनेशनल ट्रैवल प्लानिंग भी जुड़ी है.

पहले शूटिंग की अनुमति मिली, फिर ताजमहल पहुंचे

MrBeast और उनकी टीम के ताजमहल पहुंचने से पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI से शूटिंग की अनुमति ली गई थी. इसके बाद उनकी टीम के आगरा आने का रास्ता साफ हुआ.

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ताजमहल एक संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक है. यहां सामान्य पर्यटकों के लिए भी कई नियम लागू होते हैं. खासकर शूटिंग और कुछ उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर अनुमति की जरूरत होती है. आधिकारिक नियमों के मुताबिक, ट्राइपॉड के इस्तेमाल के लिए भी ASI की अनुमति जरूरी होती है.

ऐसे में MrBeast की टीम को शूटिंग की अनुमति मिलना इसलिए भी अहम था, क्योंकि वह दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले डिजिटल क्रिएटर्स में शामिल हैं. उनका बनाया गया कोई भी वीडियो करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है. हालांकि उनकी ताजमहल यात्रा के दौरान क्या शूट किया गया और इसका इस्तेमाल किस वीडियो या प्रोजेक्ट में होगा, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

पत्नी थिया के साथ ताजमहल की खूबसूरती देखी

MrBeast अकेले आगरा नहीं आए थे. उनके साथ उनकी पत्नी थिया बूयसन भी थीं. दोनों ने ताजमहल परिसर में वक्त बिताया और स्मारक की वास्तुकला को करीब से देखा. सफेद संगमरमर पर की गई बारीक नक्काशी, गुंबद और ताजमहल की पूरी वास्तुकला ने विदेशी मेहमान का मन मोह लिया. उनके आसपास मौजूद लोगों के लिए भी यह नजारा खास था, क्योंकि जिस YouTuber को वे स्क्रीन पर देखते हैं, वह उनके सामने था.

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फैन स्केचबुक लेकर पहुंचा था

MrBeast के ताजमहल पहुंचने की खबर जैसे-जैसे फैली, वहां मौजूद लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती गई. कई पर्यटक उनके साथ फोटो लेने की कोशिश करते नजर आए. इसी बीच युवान गौरव नाम का एक युवा प्रशंसक अपनी स्केचबुक लेकर उनके पास पहुंचा. उसने खुद बनाई हुई स्केचबुक MrBeast को भेंट की.

सोचिए, आप जिस YouTuber के वीडियो देखते हुए बड़े हुए हों, उसके सामने खड़े होकर अपनी बनाई हुई चीज उसे दे दें. युवान के लिए यही हुआ. स्केचबुक देखने के बाद MrBeast खुश नजर आए. यह मुलाकात युवान के लिए किसी फैन मोमेंट से कम नहीं थी.

कौन हैं MrBeast?

MrBeast का असली नाम जिमी डोनाल्डसन है. वह YouTube पर बड़े-बड़े चैलेंज, प्रतियोगिताओं, मनोरंजन और परोपकारी अभियानों के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं. उनके वीडियो में अक्सर बड़े इनाम, मुश्किल चुनौतियां और अलग तरह के प्रयोग देखने को मिलते हैं. उनका कारोबार भी काफी बड़ा है. Beast Industries के अलावा कई ब्रांड उनके बिजनेस से जुड़े हैं. उनकी पत्नी थिया बूयसन भी कंटेंट क्रिएटर हैं. दोनों ने जुलाई 2026 में शादी की थी. अब दोनों साथ में दुनिया घूम रहे हैं.

80 देशों की यात्रा वाली बात क्या है?

MrBeast के भारत आने को करीब 80 देशों की यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, वह लगभग 80 देशों की यात्रा के मिशन पर निकले हैं. हालांकि इस यात्रा की पूरी आधिकारिक देशवार सूची सार्वजनिक नहीं है. भारत में उनका आगरा पहुंचना इस यात्रा का एक खास पड़ाव बन गया. और ताजमहल पर उन्हें देखने के लिए जुटी भीड़ ने यह भी दिखाया कि इंटरनेट पर मशहूर कोई चेहरा जब असल दुनिया में सामने आता है, तो फैंस का उत्साह कितना अलग होता है.

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