अभी नहीं थमेगी बारिश! विदाई से पहले एक बार फिर लौटेगा मॉनसून, 21 राज्यों में आंधी-पानी का अलर्ट

देश में मॉनसून अब धीरे-धीरे अपनी विदाई की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जाते-जाते एक बार फिर कई इलाकों को जमकर भिगोने की तैयारी में है. वेदर मॉडल संकेत दे रहे हैं कि सितंबर के दूसरे हिस्से में मॉनसून की कमजोर पड़ी चाल कुछ समय के लिए फिर रफ्तार पकड़ सकती है. 12 सितंबर से 21 सितंबर के बीच मध्य, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत के बड़े हिस्सों में बारिश का एक सक्रिय दौर देखने को मिल सकता है. कई जगहों पर बौछारों के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं का असर भी दिखाई दे सकता है.

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यह बारिश का दौर कमजोर पड़े मॉनसून को अस्थायी मजबूती दे सकता है, लेकिन इससे 2026 के पूरे मॉनसून की तस्वीर में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद नहीं है. जून से सितंबर तक चलने वाले चार महीने के दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के आखिरी हफ्तों में होने वाली यह बारिश इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय फसलों के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी बेहद जरूरी होती है. भारत के इन्सैट-3डीएस उपग्रह से मिली ताजा तस्वीरों में उत्तर-पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में बादलों की सक्रियता कम होती दिखाई दे रही है, जबकि पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में बादलों के सक्रिय समूह अब भी मौजूद हैं.

मौजूदा मॉनसून सीजन में देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से करीब 14 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है. इस सीजन में लंबे सूखे दौर के साथ-साथ अलग-अलग क्षेत्रों में बारिश के वितरण में भी काफी अंतर देखने को मिला है. मौसम विभाग (IMD) ने भी पूरे मॉनसून सीजन के दौरान सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया है. वहीं, मजबूत हो रहा अल नीनो कमजोर पड़ती मॉनसूनी गतिविधियों की एक बड़ी वजह माना जा रहा है. वेदर मॉडल के मुताबिक, सितंबर के मध्य में संभावित बारिश के इस दौर के बाद मॉनसून की वापसी की प्रक्रिया तेज हो सकती है. खासकर उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में मॉनसून की विदाई का सिलसिला तेजी पकड़ सकता है.

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आमतौर पर दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी उत्तर-पश्चिम भारत से शुरू होती है और इसके बाद धीरे-धीरे देश के मध्य, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों से मॉनसून पीछे हटता है. ऐसे में सितंबर के मध्य में आने वाला बारिश का यह दौर इस सीजन की आखिरी बड़ी मॉनसूनी गतिविधियों में से एक हो सकता है. किसानों के लिए सितंबर की बारिश का समय खास तौर पर महत्वपूर्ण है. मिट्टी में नमी बनाए रखने और फसलों की बढ़त के अहम दौर में यह बारिश राहत दे सकती है. हालांकि, अगर मॉनसून की विदाई से पहले बारिश कमजोर रहती है तो बारिश पर निर्भर खेती वाले इलाकों में उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका बढ़ सकती है.

9 सितंबर को 21 राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट

मॉनसून की मौजूदा सक्रियता के बीच मौसम विभाग ने 9 सितंबर 2026 के लिए भी कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. 9 से 11 सितंबर के बीच उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, असम और महाराष्ट्र में भारी बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है. कई इलाकों में 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चल सकती हैं. बिजली गिरने और कुछ जगहों पर ओले पड़ने का खतरा भी जताया गया है.

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मौसम विभाग के मुताबिक, पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा बना रह सकता है. पूर्वी भारत में बारिश के चलते नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने की आशंका है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. पहाड़ी इलाकों की यात्रा करने वालों को निकलने से पहले मौसम की ताजा स्थिति देखने को कहा गया है. दक्षिणी राज्यों में अगले 24 घंटे खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. बंगाल की खाड़ी से आने वाली तेज हवाओं का असर पूर्वी राज्यों में अधिक देखने को मिल सकता है. वहीं, दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र बनने के संकेत हैं. उत्तर-पूर्वी बिहार और आसपास के इलाकों में ऊपरी हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है.

दिल्ली में 11 सितंबर तक बारिश-आंधी

दिल्ली में 9 से 11 सितंबर के बीच बारिश और आंधी का दौर देखने को मिल सकता है. इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है. 9 सितंबर को दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट

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उत्तर प्रदेश में 9 सितंबर को कई जिलों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, कानपुर, बहराइच, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, रामपुर, उन्नाव, प्रयागराज, देवरिया और गोरखपुर में मौसम खराब रह सकता है. कुछ इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है. लखनऊ में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

बिहार में भी तेज आंधी-बारिश का अलर्ट

बिहार के गया, पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, सारण, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, बेगूसराय और भागलपुर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. यहां 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाएं चल सकती हैं. पटना में अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

झारखंड में 10 सितंबर तक मौसम खराब

झारखंड में 9 और 10 सितंबर को कई जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. लातेहार, गुमला, गढ़वा, सिमडेगा, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, साहेबगंज, रामगढ़, हजारीबाग, जमशेदपुर और पलामू में तेज बारिश हो सकती है. यहां हवा की रफ्तार करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. रांची में अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

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उत्तराखंड-हिमाचल में भूस्खलन का खतरा

उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर और नैनीताल में 9 सितंबर को भारी बारिश और आंधी की संभावना है. हवा की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. देहरादून में अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस, जबकि नैनीताल में अधिकतम 23 और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन, बिलासपुर और किन्नौर में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है. हवा के झोंके 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. मनाली में अधिकतम तापमान 16 और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस, जबकि शिमला में अधिकतम 26 और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

जम्मू-कश्मीर और पंजाब में भी अलर्ट

जम्मू-कश्मीर के सांबा, राजौरी, अनंतनाग, बारामूला, गांदरबल, किश्तवाड़, डोडा, कठुआ और पुंछ में 9 सितंबर को भारी बारिश और आंधी की संभावना है. हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. पंजाब के लुधियाना, पठानकोट, बरनाला, चंडीगढ़, जालंधर, पटियाला और गुरदासपुर में भी बारिश और आंधी की संभावना है. यहां 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

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राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बारिश

राजस्थान में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर और बूंदी में 9 सितंबर को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. जयपुर में अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर, देवास, नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर, खंडवा, गुना, मुरैना, श्योपुर, उज्जैन, विदिशा, अशोकनगर, नीमच, उमरिया, छिंदवाड़ा, कटनी और पन्ना में बारिश और आंधी की संभावना है. यहां करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. भोपाल में अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

छत्तीसगढ़-ओडिशा में बारिश का जोर

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, जांजगीर, धमतरी, दुर्ग, कोरबा और महासमुंद में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. यहां हवा की रफ्तार करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. ओडिशा के सुंदरगढ़, भद्रक, मयूरभंज, भुवनेश्वर, पुरी, क्योंझर और बालासोर में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है. इन इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाएं चल सकती हैं.

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