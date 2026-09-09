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Bigg Boss 20 Episode 3 Review: बिग बॉस का असली खेल शुरू, 4 कंटेस्टेंट हुए नॉमिनेट, बादशाह पर क्या बोलीं ईशा?

बिग बॉस 20 का पहला और दूसरा एपिसोड उतना खास असर ऑडियंस पर नहीं डाल पाया था. लेकिन अब तीसरे एपिसोड को देखने के बाद पता चलता है कि शो ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है.

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कैसा था बिग बॉस का एपिसोड 3 ? (Photo: X/@HotstarReality)
कैसा था बिग बॉस का एपिसोड 3 ? (Photo: X/@HotstarReality)

बिग बॉस 20 के तीसरे एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क खत्म होने के साथ-साथ इस सीजन का पहला नॉमिनेशन प्रोसेस भी हो गया. आम्रपाली दुबे और अरिशफा खान के बीच उम्र को लेकर हुई कमेंटबाजी के बाद तीखी नोकझोंक देखने को मिली. वहीं एक स्पेशल रूम एक्टिविटी में कंटेस्टेंट्स की लाइफलाइन भी छिन गईं. इस एपिसोड का एंड ईशा रिखी के रैपर बादशाह के साथ अपने रिश्ते पर चुप्पी साधे रखने के साथ हुआ.

कैसा रहा बिग बॉस का एपिसोड 3?
एपिसोड 3 की शुरुआत चल रहे कैप्टेंसी टास्क से हुई, जिसमें कनिका मान ने अपनी स्पेशल टास्कमास्टर पावर का इस्तेमाल करके काजी तौकीर को पहले ही बाहर कर दिया था. ईशा रिखी, अमन गांधी और आम्रपाली दुबे इस रेस से बाहर होने वाले पहले कंटेस्टेंट थे. जैसे-जैसे टास्क आगे बढ़ा, उदिति सिंह, मैरी कॉम और रोहेद खान बाहर हो गए, और उनके बाद कनिका मान, अरिशफा खान और स्काउट भी बाहर हो गए. इन एलिमिनेशन के बाद गुल्लू, आसिफ खान और यंग डीएसए (Yung DSA) कॉम्पिटिशन में आगे रहे.

हालांकि टास्ट काफी बोरिंग और बचकाना था. जिसे देखना काफी इरिटेटिंग था. हालांकि इसके बाद हुई लड़ाई-झगड़े से शो ने मजबूती पकड़ी.

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आम्रपाली और अरिशफा में बहस
लिविंग एरिया में जमा होने पर आम्रपाली ने फिल्म 'राज' का जिक्र किया और कहा कि जब यह फिल्म रिलीज हुई थी, तब घर के कई सदस्य पैदा भी नहीं हुए थे. अरिशफा को यह कमेंट बुरा लगा और उन्होंने आम्रपाली पर 'बच्ची' कहकर उनकी उम्र का मजाक उड़ाने (एज-शेमिंग) का आरोप लगाया. हालांकि आम्रपाली ने साफ किया कि उनका मजाक उड़ाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बहस बढ़ गई. इसके बाद आम्रपाली ने ज्यादा रिएक्शन देने के लिए अरिशफा को 'सोर लूजर' (हार न पचा पाने वाली) कहा, जबकि माही विज ने भी अरिशफा से मामले को और न बढ़ाने को कहा. माही विज-अरिशफा और आम्रपाली के बीच हुआ ये हीट मूमेंट देखने लायक था.

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इसके बाद बिग बॉस ने गुल्लू, आसिफ और यंग को एक खास एक्टिविटी रूम में बुलाया, जिसमें '2' और 'X' लिखे दो दरवाजे थे. जहां '2' वाला दरवाजा एक अतिरिक्त लाइफलाइन देता था, वहीं 'X' वाला दरवाजा लाइफलाइन खोने का संकेत था. चूंकि घर के सदस्यों के पास पहले से ही दो-दो लाइफलाइन थीं, इसलिए 'X' वाले दरवाजे का इस्तेमाल हुआ. किस कंटेस्टेंट को टारगेट करना है, यह चुनते हुए आसिफ ने 'बच्ची' वाले विवाद के कारण अरिशफा की लाइफलाइन छीन ली, गुल्लू ने उदिति को टारगेट किया और युंग ने कनिका को चुना. इसके बाद बाथरूम में मजाक-मजाक में 'भाभीजी' वाली बात छिड़ गई.

दरअसल जब आम्रपाली घर की दूसरी महिला सदस्यों के साथ बाथरूम एरिया में कपड़े बदल रही थीं, तो काजी भी वहीं मौजूद थे. आम्रपाली ने उनसे एक तरफ हटने को कहा ताकि वह अपनी साड़ी पहन सकें, जिस पर माही ने मजाक में कहा कि काजी 'भाभीजी' को कपड़े बदलते हुए देखना चाहते हैं. बाद में आम्रपाली ने इस मजाक पर बात करते हुए समझाया कि भोजपुरी संस्कृति में 'भाभी' का दर्जा मां के समान होता है और वह सम्मान की हकदार होती हैं. उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश और बिहार उनकी कमाई के मुख्य स्रोत हैं.

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नॉमिनेशन में क्या हुआ
वोटिंग प्रोसेस के आखिर में, कनिका मान, उदिति सिंह, अरिशफा खान और लव गिल इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट हुईं हैं. अब देखना होगा कि इनमें से कौन बाहर होगा. 

एपिसोड के आखिरी पलों में, युंग, ईशा और रीति किचन एरिया में थे. युंग के खुद को 'बादशाह' बताने पर ईशा ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया. लेकिन जब युंग ने ईशा से म्यूजिशियन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सीधे नाम लेने के बजाय बस 'एक्स' कहा और आगे कहा, 'पता नहीं. नो कमेंट्स.' युंग ने हैरानी जताई और कहा कि उन्हें पहले उनके रिश्ते के बारे में पता नहीं था.

कुल मिलाकर बिग बॉस 20 के एपिसोड 3 से साफ पता चल रहा है कि अब नॉमिनेशन प्रोसेस के बाद पूरे घर का माहौल न सिर्फ बदलने वाला है, बल्कि नए ग्रुप भी देखने को मिल सकते हैं. इसी के साथ इस बात पर भी मुहर लग गई कि अब शो अपना असली रंग दिखाने लगा है.

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