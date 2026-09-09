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Apple का आज बड़ा इवेंट, पहली बार लॉन्च होगा iPhone Fold Ultra, इतनी होगी कीमत

Apple का बुधवार (9 सितंबर) को एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसमें कंपनी अपनी लेटेस्ट iPhone 18 Pro सीरीज और iPhone Fold Ultra को लॉन्च करेगी. साथ ही इस दौरान न्यू बड्स और वॉच भी लॉन्च होगी. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

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iPhone Fold Ultra पासपोर्ट स्टाइल फॉर्मेट में आएगा. (Photo: AI Generated)
iPhone Fold Ultra पासपोर्ट स्टाइल फॉर्मेट में आएगा. (Photo: AI Generated)

Apple का आज (9 सितंबर) एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसकी डेट का ऐलान कंपनी पहले ही कर चुकी है. आज ऐपल न्यू iPhone को लॉन्च करेगी, जिसका नाम iPhone 18 Pro सीरी और कंपनी का पहला फोल्ड हैंडसेट लॉन्च करेगा. Apple iPhone Fold Ultra बुक स्टाइल का हैंडसेट होगा, जैसा Samsung Galaxy Z Fold 8 होगा. 

Apple का इवेंट भारतीय समयनुसार रात 10:30 बजे पर शुरू होगा. इस बार इवेंट की शुरुआत कंपनी के न्यू सीईओ जॉन टर्नस करेंगे. आज के इवेंट में कंपनी की नई रणनीति देखने को मिलेगी. कई रिपोर्ट्स में दावा किया है कि इस बार कंपनी iPhone 18 को आज लॉन्च नहीं किया जाएगा. 

iPhone 18 Pro सीरीज और iPhone Fold को लेकर अब तक कई लीक्स आदि सामने आ चुके हैं. साथ ही कई रिपोर्ट्स में कीमत का अनुमान भी बताया है. आइए एक-एक करके इनके बारे में जानते हैं. 

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iPhone 18 Pro का डिजाइन और अपग्रेड्स 

iPhone 18 Pro के डिजाइन की बात करें तो iPhone 17 Pro की तुलना में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिखाई देगा. हालांकि हार्डवेयर के रूप में कई बड़े अपग्रेड्स देखने को मिल सकते हैं. डिस्प्ले-कैमरा से लेकर प्रोसेसर और बैटरी तक में कई बड़े अपग्रेड्स नजर आएंगे. 

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यह भी पढ़ें: Apple में टिम कुक संभालेंगे नई जिम्मेदारी, इतने करोड़ है सैलरी, हो जाएंगे हैरान

iPhone 18 Pro  में छोटा डाइनेमिक आइलैंड 

iPhone 18 Pro  में iPhone 17 Pro की तुलना में  छोटा डाइनेमिक आइलैंड देखने को मिलेगा. ऐसे में यूजर्स को बड़े स्क्रीन का एक्सपीरियंस मिलेगा. साथ ही रियर कैमरा भी अपग्रेड्स होगा, जिसमें प्राइमरी कैमरा में वेरिएबल अपर्चर नजर आएगा. 

iPhone Fold Ultra के स्पेसिफिकेशन्स 

Apple का पहला फोल्ड हैंडसेट iPhone Fold Ultra आज लॉन्च होगा. यह पासपोर्ट स्टाइल फोल्ड हैंडसेट होगा, जिसमें इन डिस्प्ले 7.6-7.8-inch का OLED डिस्प्ले होगा, जबकि 5.3 इंच का कवर डिस्प्ले मिलेगा. दोनों डिस्प्ले में 120Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: Apple का सितंबर में बड़ा इवेंट, सस्ते होंगे iPhone 16 या iPhone 17? कौन सा रहेगा बेस्ट

मीडिया रिपोर्ट्स में एक टिप्स्टर के हवाले से बताया है कि iPhone Fold Ultra की कीमत करीब 2.5 लाख रुपये तक जा सकती है. हालांकि अभी तक कंपनी ने अभी तक कीमत को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है. 

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