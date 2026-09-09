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विराट कोहली के हाथ में दिखा प्रैम, बेटा अकाय नहीं आया नजर, कैमरों से परेशान दिखीं अनुष्का शर्मा, PHOTOS

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा मंगलवार सुबह लंदन में एक साथ नजर आए. दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. कपल को कथित तौर पर बेटे अकाय की डे नर्सरीके बाहर देखा गया. इस दौरान विराट प्रैम पकड़े नजर आए, जबकि अनुष्का कैमरों की मौजूदगी से असहज दिखीं.

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लंदन में एक साथ द‍िखे व‍िराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा (Photo: X/KohliSensation)
लंदन में एक साथ द‍िखे व‍िराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा (Photo: X/KohliSensation)

भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. दोनों को मंगलवार सुबह लंदन में एक साथ देखा गया. कपल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आते ही वायरल हो गईं. फैन्स इन तस्वीरों को जमकर शेयर कर रहे हैं और विराट-अनुष्का की इस लेटेस्ट पब्लिक अपीयरेंस की चर्चा हो रही है.

लंदन की इन तस्वीरों में विराट कोहली कैजुअल लुक में नजर आए. उन्होंने ग्रीन स्वेटशर्ट के साथ जींस पहनी हुई थी. वहीं अनुष्का शर्मा लेगिंग्स, टी-शर्ट, जैकेट और कैप में दिखाई दीं.

एक तस्वीर में विराट एक महिला से बातचीत करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान उनके हाथ में एक प्रैम/ बेबी स्ट्रोलर (baby stroller/pram) भी दिखाई दिया. सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों के साथ दावा किया जा रहा है कि यह प्रैम उनके बेटे अकाय का है. हालांकि, तस्वीरों में अकाय नजर नहीं आए 

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अकाय की डे नर्सरी के बाहर दिखे कपल?
फैन हैंडल्स की ओर से शेयर की गई पोस्ट के मुताबिक, विराट और अनुष्का को उनके बेटे अकाय की डे नर्सरी (day nursery) के बाहर देखा गया. दोनों एक फुटपाथ पर खड़े नजर आ रहे थे, तभी उनकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं.

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तस्वीरों में अनुष्का कैमरों की मौजूदगी से कुछ असहज भी नजर आईं. एक फोटो में एक्ट्रेस का चेहरा ऐसा लग रहा है, जैसे वह अचानक हुई फोटोग्राफी से खुश नहीं हैं. वहीं विराट अपेक्षाकृत शांत नजर आए.

बच्चों की प्राइवेसी को लेकर बेहद सतर्क हैं 
विराट और अनुष्का ने हमेशा अपने दोनों बच्चों वामिका और अकाय को लाइमलाइट से दूर रखने की कोशिश की है. कपल पहले भी कई मौकों पर अपने बच्चों की प्राइवेसी (privacy) का सम्मान करने की अपील कर चुका है.

विराट-अनुष्का अपने बच्चों की तस्वीरें सार्वजनिक करने से बचते हैं. दोनों की कोशिश रही है कि वामिका और अकाय को कैमरों और लगातार मिलने वाली पब्लिक अटेंशन से दूर एक सामान्य माहौल मिल सके.

इसी वजह से कपल के लंदन शिफ्ट होने को लेकर भी लगातार चर्चा होती रही है. रिपोर्ट्स में दावा किया जाता रहा है कि विराट और अनुष्का ने अपने बच्चों को अपेक्षाकृत निजी और सामान्य परवरिश देने के लिए लंदन को चुना.
 

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