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सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD का बड़ा एक्शन, शाहीन बाग सहित 39 जगहों पर चला बुलडोजर... 6 प्रॉपर्टी सील

सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली में अवैध निर्माण पर MCD का एक्शन तेज हो गया है. गुरुवार को 12 जोन में 39 जगहों को ध्वस्त किया गया. नियमों का उल्लंघन करने वाली और सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक इमारतों को MCD ने निशाना बनाया है.

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सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD का एक्शन तेज हो गया है. (Photo-ANI)
सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD का एक्शन तेज हो गया है. (Photo-ANI)

दिल्ली में खतरनाक इमारतों और बिना मंजूरी किए गए निर्माण के खिलाफ MCD ने कार्रवाई तेज कर दी है. गुरुवार को नगर निगम ने शहर के सभी 12 जोन में 39 जगहों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की.  इसके अलावा 6 प्रॉपर्टी सील की गईं, जबकि 5 जगहों के लिए तोड़फोड़ के आदेश जारी किए गए.

यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब कुछ दिन पहले ही सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत गिरने से 7 लोगों की मौत हुई थी. इस हादसे के बाद दिल्ली में खतरनाक इमारतों और नियमों को तोड़कर किए गए निर्माण पर निगरानी बढ़ा दी गई है.

शकरपुर से शाहीन बाग तक चला अभियान

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दिल्ली के कई इलाकों में MCD की कार्रवाई हुई. इनमें शकरपुप, गीता कॉलोनी, पांडव नगर, अशोक विहार फेज-2, केशवपुरम, रमेश नगर, मानकपुरा, पहाड़गंज,शाहीन बाग, संत नगर और तुगलकाबाद एक्सटेंशन शामिल हैं.

MCD के मुताबिक, इन जगहों पर दिल्ली के मास्टर प्लान और बिल्डिंग नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई. साथ ही ऐसी इमारतों को भी निशाने पर लिया गया, जिन्हें खतरनाक माना गया है.

एक दिन पहले भी हुई थी बड़ी कार्रवाई

MCD का यह अभियान लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा. इससे एक दिन पहले बुधवार को निगम ने दिल्लीभर में 46 जगहों पर तोड़फोड़ की थी और 11 प्रॉपर्टी सील की थीं. दोनों दिन अवैध और खतरनाक निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला काफी तेज रहा है.

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यह भी पढ़ें: सत्य निकेतन हादसे के बाद 1,226 PGs का सर्वे, MCD को इस हालत में मिली इमारतें

12 जोन में और बढ़ेगी निगरानी

MCD ने अपने फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने इलाकों में लगातार निगरानी रखें और नियमों का उल्लंघन मिलने पर तय प्रावधानों के तहत कार्रवाई करें. निगम ने साफ किया है कि यह अभियान सिर्फ एक-दो इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा. दिल्ली के सभी 12 जोन में कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

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