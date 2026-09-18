गोवा चुनाव के लिए कांग्रेस का शंखनाद: 22 सितंबर से यात्रा शुरू, मैदान में उतरेंगे राहुल-प्रियंका

गोवा में कांग्रेस की 27 दिवसीय ‘गोय राखोन्न यात्रा’ 22 सितंबर 2026 से शुरू होने जा रही है. गोय राखोंन्न (Goy Rakhonn) कोंकणी भाषा का एक वाक्यांश है, जिसका हिंदी में अर्थ "गोवा की रक्षा" या "गोवा को बचाना" होता है.

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सूत्रों के मुताबिक, मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तीनों बड़े नेता यात्रा में अलग-अलग दिन शामिल होंगे. इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने KC वेणुगोपाल गोवा जाएंगे और डी.के. शिवकुमार और सचिन पायलट समेत कई बड़े नेता यात्रा का भी हिस्सा बन सकते हैं.

यह यात्रा गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी और 27 दिनों तक चलेगी. गोवा कांग्रेस का कहना है कि राज्य में पार्टी का संगठन और जनसंपर्क मजबूत करने की दिशा में ये यात्रा अहम अभियान है, जो 'अलोकप्रिय, भृष्ट और नकारा बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने की दिशा में उठाया जाने वाला कदम है.'

आप गठबंधन पर निशाना

कांग्रेस ने मंगलवार को गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी के गठबंधन को BJP के साथ एक्सचेंज ऑफर करार दिया. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह गठबंधन आगामी चुनावों से पहले अलग-अलग राज्यों में दोनों पार्टियों की राजनीतिक जमीन बनाए रखने में मदद करने के लिए किया गया है. पार्टी ने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य गोवा में BJP और पंजाब में AAP की स्थिति सुनिश्चित करना है.

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यह हमला AAP और विजय सरदेसाई के नेतृत्व वाली GFP की ओर से 2027 के गोवा विधानसभा चुनावों से पहले 'गोवा फर्स्ट' गठबंधन की घोषणा के कुछ दिनों बाद आया. दोनों पार्टियों ने कहा था कि वे BJP को चुनौती देंगी और 'दलबदल-मुक्त' राजनीति को आगे बढ़ाएंगी. कांग्रेस की गोवा इकाई के प्रमुख गिरीश चोडंकर ने दावा किया कि यह गठबंधन राज्य में व्यापक विपक्षी मोर्चे की जनता की उम्मीदों के खिलाफ है.

लोगों के हितों में नहीं है

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि AAP और GFP ने BJP के साथ समझौता किया है. गिरीश चोडंकर ने कहा, 'गोवा फर्स्ट गठबंधन गोवा की जनता की आकांक्षाओं के खिलाफ चला गया है, जो 2027 के चुनावों में BJP को चुनौती देने के लिए एक बड़े विपक्षी गठबंधन की उम्मीद कर रही थी. AAP ने जरूर ऐसा एक्सचेंज ऑफर किया होगा, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि BJP पंजाब चुनाव जीतने में AAP की मदद करेगी, जबकि गोवा में AAP BJP का समर्थन करेगी.' उन्होंने कहा कि यह गठबंधन गोवा की जनता के हितों के बजाय BJP के हितों को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है.

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