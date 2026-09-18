scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

JPSC-JSSC CGL मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई, सरकार को देना है जवाब

झारखंड हाईकोर्ट में JPSC और JSSC-CGL भर्ती रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर 18 सितंबर को सुनवाई होगी. अदालत ने सरकार को 48 घंटे में जवाब देने का निर्देश दिया है और CID जांच की प्रगति की जानकारी मांगी है. जान‍िए क्या है पूरा केस...

Advertisement
X
Jharkhand High Court (Photo- ITGD)
Jharkhand High Court (Photo- ITGD)

झारखंड हाईकोर्ट में JPSC और JSSC-CGL से जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज, 18 सितंबर को 11.30 से अहम सुनवाई होनी है. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने पिछली सुनवाई में सरकार को चार सप्ताह का समय देने से इनकार करते हुए 48 घंटे के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. अदालत ने सरकार से सीआईडी जांच की प्रगति और नियुक्तियां रद्द करने के आधार से जुड़ी जानकारी भी मांगी है.

क्या है पूरा विवाद और क्यों अटका है परिणाम?

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC-CGL) की परीक्षाओं के जरिए होने वाली नियुक्तियों को लेकर राज्य में लंबे समय से गतिरोध बना हुआ है. सरकार ने कथित अनियमितताओं और गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद इन भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द करने का फैसला लिया था, जिसके खिलाफ सफल और प्रभावित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

अदालत में दाखिल याचिकाओं में अभ्यर्थियों का तर्क है कि सरकार का नियुक्तियां रद्द करने का फैसला तर्कसंगत नहीं है और इससे हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है. वहीं, राज्य सरकार का पक्ष है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और कथित धांधली की निष्पक्ष जांच (CID जांच) के लिए यह कदम उठाना बेहद जरूरी था.

आज की सुनवाई क्यों है बेहद खास?

Advertisement

समय सीमा की पाबंदी: पिछली सुनवाई में जब सरकार ने पक्ष रखने के लिए चार हफ्ते की मोहलत मांगी थी, तब हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए याचिकाकर्ताओं के हित में महज 48 घंटे का वक्त दिया था.

सीआईडी जांच का रिपोर्ट कार्ड: आज राज्य सरकार को अदालत के समक्ष यह साफ करना होगा कि सीआईडी जांच में अब तक क्या ठोस तथ्य निकलकर सामने आए हैं और किस आधार पर पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय लिया गया.

हजारों अभ्यर्थियों की नजरें: आज की सुनवाई से यह तय हो सकता है कि कोर्ट इस मामले पर कोई अंतरिम राहत देता है या फिर सरकार के जवाब के आधार पर आगे की दिशा तय करता है.

झारखंड के लाखों युवा आज हाईकोर्ट से आने वाले हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इस फैसले का सीधा असर राज्य की प्रमुख प्रशासनिक और सहायक स्तर की भर्तियों पर पड़ने वाला है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    TMC का नाम-सिंबल फ्रीज, भारत ने अफगानिस्तान को हराया, देखें नॉनस्टॉप खबरें |
    गोवा चुनाव के लिए कांग्रेस का शंखनाद: 22 से यात्रा शुरू, मैदान में उतरेंगे राहुल-प्रियंका |
    कैश-फॉर-फोटो... इंडोनेशिया के इस प्रोजेक्ट से शिकारी बन रहे प्रोटेक्टर |
    'काफी वक्त से र‍िलेशनश‍िप में थे', लखनऊ ह‍िट&रन पीड़‍िता ने बयां की आपबीती |
    भारत में आईफोन 18 की बिक्री शुरू, एपल स्टोर्स पर उमड़ी भारी भीड़ |
    'फूलन देवी की हत्या करवाकर छीनी राजनीतिक विरासत', संजय निषाद का विपक्ष पर हमला, मछुआरा समाज को किया सतर्क |
    Weekend Getaways from Delhi: दिल्ली से बस पकड़िए और निकल पड़िए वीकेंड ट्रिप पर, ये 7 जगहें बना देंगी आपके ट्रिप को यादगार |
    Apple स्टोर पहुंचे विक्की कौशल, खरीदा iPhone 18 Pro Max स्पेशल एडिशन, फैंस संग ली सेल्फी |
    बांकीपुर की हार कितनी चुभी? जानिए, क्या बोले बिहार BJP के अध्यक्ष संजय सरावगी |
    ये बड़ी वजह... ₹3.47 लाख का हो जाएगा सोना, जेफरीज का अनुमान!
    Advertisement