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देवर से अफेयर के शक में बेगम से भिड़ा शौहर, कैंची से किया हमला;3 माह की मासूम की मौत

बागपत के लुहारा गांव में पत्नी के छोटे भाई से संबंध होने के शक में पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया. आरोप है कि गुस्से में पति ने पत्नी की गर्दन पर कैंची से हमला कर दिया. इसी दौरान तीन माह की बच्ची की मौत हो गई.परिवार ने बच्ची की मौत को गोद से गिरने का मामला बताया, जबकि पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. 

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मासूम के शव को ले जाती पुलिस (Photo: ITG)
मासूम के शव को ले जाती पुलिस (Photo: ITG)

बागपत में पति-पत्नी के बीच हुए विवाद ने एक परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया.सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के लुहारा गांव में एक महिला पर उसके पति द्वारा कैंची से हमला किए जाने का मामला सामने आया है. इसी दौरान तीन माह की बच्ची की मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. 

घटना के बाद बच्ची की मौत को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए. परिवार के कुछ लोगों का कहना था कि मारपीट के दौरान बच्ची मां की गोद से गिर गई, जबकि पुलिस को बच्ची को जमीन पर पटकने की सूचना मिली थी. ऐसे में बच्ची की मौत की वास्तविक वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अहम माना जा रहा है. 

लुहारा गांव के खजूर वाली मस्जिद के पास सलमान अपने परिवार के साथ रहता है और वेल्डिंग व शटरिंग का काम करता है. पुलिस और स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, गुरुवार सुबह सलमान और उसकी पत्नी शीबा के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. बताया गया कि दोनों के बीच पहले से भी घरेलू विवाद चल रहा था. इसी दौरान कहासुनी बढ़ गई.आरोप है कि विवाद के दौरान सलमान ने शीबा की गर्दन पर कैंची से कई वार कर दिए. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और उसके गले से खून निकलने लगा.घटना के बाद परिजनों ने घायल महिला का गांव में ही डॉक्टर से इलाज कराया और उसके गले में टांके लगवाए. इसी दौरान तीन माह की बच्ची भी वहां मौजूद थी. बच्ची की मौत कैसे हुई, इसको लेकर घटना के बाद दो तरह की बातें सामने आईं. 

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बच्ची को जमीन पर पटकने का आरोप, परिवार ने बताया हादसा

पुलिस को दी गई शुरुआती सूचना में आरोप लगाया गया कि विवाद के दौरान सलमान ने पत्नी की गोद से तीन माह की बच्ची को उठाकर जमीन पर पटक दिया. कुछ रिपोर्टों में भी इस आरोप का उल्लेख किया गया है. वहीं दूसरी ओर, परिवार की तरफ से यह दावा किया गया कि मारपीट के दौरान बच्ची मां की गोद से गिर गई थी और इसी वजह से उसकी मौत हुई. पुलिस के अनुसार, घायल महिला ने भी बच्ची के गोद से गिरने की बात कही थी. यही वजह है कि फिलहाल बच्ची की मौत को लेकर सामने आए दावों के बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट महत्वपूर्ण हो गई है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की. इसी दौरान परिजनों की ओर से इसका विरोध किया गया. परिवार का कहना था कि बच्ची की मौत किसी हमले से नहीं हुई, बल्कि वह मां की गोद से गिर गई थी. परिजन पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे. पुलिस ने स्थिति को संभाला और महिला पुलिसकर्मियों की मदद से बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. 

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पुलिस के सामने अब कई सवाल

इस घटना ने पुलिस के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सबसे बड़ा सवाल बच्ची की मौत की वास्तविक वजह का है. क्या बच्ची पर सीधे हमला हुआ या विवाद के दौरान वह मां की गोद से गिर गई? इसका जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों से मिलेगा. इसके अलावा पुलिस पति-पत्नी के बीच हुए विवाद की वजह, घटना के समय घर में मौजूद लोगों और वारदात के पूरे घटनाक्रम की भी जांच कर रही है. पुलिस ने मौके से मिले तथ्यों और लोगों के बयान जुटाने शुरू कर दिए हैं. इस मामले में महिला के गले पर कैंची से चोट लगने की बात सामने आई है. घायल शीबा का इलाज कराया गया है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि महिला पर हमला किन परिस्थितियों में हुआ और इसके पीछे तत्काल विवाद की वजह क्या थी. बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच पहले भी विवाद की स्थिति बनी थी.कुछ दिन पहले भी मामले को लेकर पुलिस तक सूचना पहुंचने की बात सामने आई है. हालांकि, पुलिस जांच पूरी होने से पहले विवाद की वजह को लेकर सामने आ रहे अलग-अलग दावों को अंतिम तथ्य नहीं माना जा सकता. 

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शक और घरेलू विवाद की बात भी सामने आई

सलमान द्वारा पत्नी पर उसके छोटे भाई के साथ संबंध होने का शक किए जाने की बात कही गई है.इसी शक को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद होने का दावा किया गया है.हालांकि, इस आरोप की अभी पुष्टि नहीं हुई है. मामले में यह भी सामने आया है कि दंपती के बीच घरेलू और पारिवारिक मुद्दों को लेकर विवाद चल रहा था.पुलिस इन सभी पहलुओं को जांच में शामिल कर रही है.घटना के बाद सलमान के मौके से फरार होने की बात सामने आई है.पुलिस उसकी तलाश और मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है. 

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