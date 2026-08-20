मणिपुर में 3 दिन नहीं खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, तनाव के बीच सरकार ने जारी किया आदेश

मणिपुर में कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सरकार ने राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तीन दिन बंद रखने का आदेश दिया है. शिक्षण संस्थान 20 से 22 अगस्त तक बंद रहेंगे. यह फैसला राज्य के कुछ हिस्सों में जनगणना से पहले NRC अपडेट करने की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच लिया गया है.

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मणिपुर सरकार में आयुक्त-सह-सचिव निंगथौजम जेफ्री की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, इन तीन दिनों में राज्य के सभी स्कूल बंद रहेंगे. इसमें बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE से जुड़े स्कूल समेत दूसरे शिक्षण संस्थान भी शामिल हैं. सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त कॉलेजों के साथ यूनिवर्सिटी भी इस आदेश के दायरे में रहेंगी.

NRC को लेकर क्यों हो रहा विरोध?

मणिपुर के कुछ हिस्सों में जनगणना से पहले नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) को अपडेट करने की मांग उठ रही है. इसी मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया है. सरकार के आदेश में इसकी वजह राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति बताई गई है.

सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद

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इस आदेश का असर सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगा. राज्य में चल रहे सरकारी, सहायता प्राप्त तथा गैर-सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थान भी तीन दिन बंद रहेंगे. यूनिवर्सिटी भी इसमें शामिल हैं. यानी 20, 21 और 22 अगस्त को छात्रों की नियमित पढ़ाई नहीं होगी.

सरकार ने फिलहाल शिक्षण संस्थानों को तीन दिनों के लिए बंद रखने का फैसला किया है. 22 अगस्त के बाद इन्हें दोबारा खोलने को लेकर आगे के निर्देश जारी किए जाएंगे. संस्थान कब खुलेंगे, इसका फैसला उस समय की कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा. फिलहाल सरकार का ध्यान हालात पर नजर रखने पर है, ताकि स्थिति के मुताबिक अगला कदम उठाया जा सके.

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