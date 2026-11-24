वाराणसी में देव दीपावली पर मंगलवार को आस्था, परंपरा और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिला. गंगा के घाटों से लेकर शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों तक 21 लाख दीपों की रोशनी ने काशी को जगमग कर दिया. गंगा के ऊपर पहली बार 2,100 मेड इन इंडिया ड्रोन से शिव तांडव, गंगा अवतरण और काशी के प्रमुख धार्मिक स्थलों की आकृतियां आसमान में उकेरी गईं. इस अवसर पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने 84 घाटों के जीपीएस आधारित ऑडियो टूर की शुरुआत की. अब पर्यटक 15 भाषाओं में काशी के घाटों का इतिहास, धार्मिक परंपराएं और उनसे जुड़ी मान्यताएं सुन सकेंगे.

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पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में हिस्सा लिया और दीप प्रज्ज्वलित कर उत्सव का शुभारंभ किया. उनके द्वारा शुरू किया गया ‘वाराणसी 84 घाट्स ऑडियोबुक ऑडियो टूर’ यूपी टूरिज्म की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है. इसके माध्यम से पर्यटक बिना गाइड के भी घाटों से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकेंगे. ऑडियो टूर में पैदल भ्रमण और नाव से भ्रमण के लिए अलग-अलग विकल्प दिए गए हैं. किसी घाट के पास पहुंचते ही उससे जुड़ी जानकारी अपने आप सुनाई देने लगेगी.

इस ऑडियो टूर में 84 घाटों के लिए अलग-अलग अध्याय तैयार किए गए हैं. इनमें घाटों का इतिहास, धार्मिक परंपराएं और स्थानीय मान्यताएं शामिल हैं. ऑडियो के साथ तस्वीरें, लिखित जानकारी और इंटरैक्टिव मैप भी उपलब्ध कराया गया है. पर्यटक अपनी सुविधा के अनुसार ऑडियो रोककर दोबारा शुरू कर सकते हैं. इसकी सामग्री डाउनलोड करके बिना इंटरनेट के भी सुनी जा सकती है. इसके अलावा घर बैठे भी घाटों से जुड़ी कहानियों को सुना और जाना जा सकता है.

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ऑडियो टूर की सुविधा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, ओड़िया, मलयालम, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी और कोरियाई सहित 15 भाषाओं में उपलब्ध है. मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि यह पहल काशी की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को आधुनिक तकनीक से जोड़ती है. इसके माध्यम से श्रद्धालु, पर्यटक, विद्यार्थी और संस्कृति में रुचि रखने वाले लोग घाटों के ऐतिहासिक महत्व, धार्मिक परंपराओं और स्थानीय मान्यताओं को जान सकेंगे. यह सुविधा उन्हें काशी को नए नजरिए से समझने का अवसर देगी.

उधर, गंगा के सामने चेत सिंह घाट के सामने की रेती पर पहली बार ड्रोन शो आयोजित किया गया. इसमें 2,100 मेड इन इंडिया ड्रोन ने 10 मिनट तक आसमान में 15 अलग-अलग आकृतियां बनाईं. इन आकृतियों में भगवान शिव, महेश्वर सूत्र, शिव तांडव और गंगा अवतरण के दृश्य शामिल रहे. इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर, मां विशालाक्षी और बाबा काल भैरव की आकृतियां भी आसमान में दिखाई गईं. ड्रोन से बनी इन छवियों ने काशी की धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान को एक अलग अंदाज में प्रस्तुत किया.

गंगा के दोनों किनारों पर दीपों की कतारें और पानी में उनकी झिलमिलाती परछाइयां उत्सव का खास आकर्षण रहीं. पूरे वाराणसी में 21 लाख दीप जलाए गए. इनमें घाटों, सामने की रेती, कुंडों और अन्य आयोजन स्थलों पर आयोजित दीपदान में 11 लाख दीप शामिल थे. दीप प्रज्ज्वलन में स्थानीय नागरिकों, स्वयंसेवकों और श्रद्धालुओं ने भी भागीदारी की. शहर के मंदिरों को सजाया गया और प्रमुख इमारतों को रोशनी से जगमग किया गया. घाटों पर रंगोली और सजावट ने उत्सव की भव्यता को और बढ़ाया.

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दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की ओर से आयोजित महाआरती में 21 अर्चकों और 42 देव कन्याओं ने हिस्सा लिया. देव कन्याओं ने ऋद्धि और सिद्धि का स्वरूप प्रस्तुत किया. आरती के दौरान दीपों की लौ, मंत्रोच्चार, शंखनाद और डमरू की गूंज से घाट का वातावरण भक्तिमय हो उठा. इस अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और गंगा को स्वच्छ रखने का संदेश भी दिया गया.

चेत सिंह किले पर ‘काशी कथा’ के जरिए शहर की धार्मिक और पौराणिक विरासत को आधुनिक तकनीक से प्रस्तुत किया गया. 3डी प्रोजेक्शन मैपिंग, एनामॉर्फिक एलईडी इमेजरी, संगीत और कथावाचन के माध्यम से किले की ऐतिहासिक दीवारों पर भगवान गणेश की कथा, भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह तथा भगवान विष्णु और चक्र पुष्करिणी कुंड से जुड़े प्रसंग दिखाए गए. प्रस्तुति में मां गंगा की महिमा को भी शामिल किया गया. 17 मिनट की प्रोजेक्शन प्रस्तुति के बाद आठ मिनट का लेजर शो हुआ.

इसके बाद ललिता घाट के सामने गंगा की रेती पर संगीत के साथ ग्रीन आतिशबाजी की गई. इसमें भगवान शिव की स्तुति में गाए जाने वाले भजनों की धुन पर आसमान में रंगीन और ज्यामितीय आकृतियां बनाई गईं. लेजर शो और आतिशबाजी ने गंगा किनारे सजे दीपों और रोशनी से जगमगाते ऐतिहासिक भवनों के बीच देव दीपावली के उत्सव को एक अलग दृश्यात्मक रूप दिया.

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देव दीपावली पर काशी पहुंचे श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यह दिन धार्मिक आस्था के साथ शहर को करीब से जानने का अवसर भी बना. पटना से आए श्रद्धालु पवन ने कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान किया. उन्होंने कहा कि काशी में पवित्र स्नान करने से सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद मिलने की मान्यता है. वहीं, पहली बार भारत आईं इटली की पर्यटक जॉर्जिया ने सुबह सारनाथ का भ्रमण किया और शाम को देव दीपावली के आयोजनों में शामिल होने को लेकर उत्साह जताया.

जॉर्जिया ने कहा कि उन्हें स्थानीय लोगों का अपनापन सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है. यहां के लोग मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं. उन्होंने बताया कि मंदिरों और घाटों पर लोगों ने धैर्य के साथ उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों और परंपराओं का महत्व समझाया. काशी आने वाले पर्यटकों के लिए स्थानीय लोगों का यह व्यवहार और सांस्कृतिक जुड़ाव भी यात्रा का खास अनुभव बन रहा है.

देव दीपावली का असर पर्यटन के साथ स्थानीय कारोबार पर भी दिखाई दिया. पर्यटकों की बढ़ती संख्या से होटल, परिवहन, खानपान, साड़ियों और हस्तशिल्प से जुड़े कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. 6 संचालित क्रूज की बुकिंग पूरी तरह फुल रही, जो गंगा में नौका और क्रूज पर्यटन की मांग को दर्शाती है. कई पर्यटकों ने कम से कम तीन दिन काशी में ठहरने की योजना बनाई, जिससे स्थानीय सेवाओं और कारोबार को लाभ मिलने की संभावना है.

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पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने कहा कि, देव दीपावली पर करीब 15 लाख श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने की उम्मीद थी. उत्सव के दौरान स्थानीय कारोबार 400 से 500 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है. उन्होंने कहा पर्यटकों के ठहरने, परिवहन, खानपान, साड़ियों और हस्तशिल्प की मांग से स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है. इससे नाविकों, गाइडों, वाहन चालकों, बुनकरों, कारीगरों और छोटे दुकानदारों की आजीविका को सहारा मिलता है. इस तरह काशी का धार्मिक और पर्यटन आयोजन स्थानीय लोगों की आय और रोजगार से भी सीधे जुड़ रहा है.

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