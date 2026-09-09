scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली में इमारत हादसे का कोलकाता में इम्पैक्ट, शुभेंदु सरकार ने 900 होटलों को क्लोजर नोटिस

कोलकाता में फायर सेफ्टी नियम तोड़ने पर 919 होटल और गेस्ट हाउस को अस्थायी बंदी के नोटिस भेजे गए हैं. शिखा इन आग हादसे के बाद तेज हुई जांच में 960 में से सिर्फ 41 प्रतिष्ठान ही तय मानकों पर खरे मिले.

Advertisement
X
कोलकाता में होटलों को नोटिस भेजा गया है. (Photo- PTI)
कोलकाता में होटलों को नोटिस भेजा गया है. (Photo- PTI)

दिल्ली में सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के बाद कोलकाता में फायर सेफ्टी नियमों को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है. शहर के 919 होटल और गेस्ट हाउस को अस्थायी रूप से बंद करने के नोटिस दिए गए हैं. इन सभी को तय फायर सेफ्टी मानकों के मुताबिक जरूरी सुधार करने होंगे. इसके बाद उन्हें रिन्यूअल ऑफ फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट यानी RFSC लेना होगा और फिर दोबारा लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा.

यह कार्रवाई राज्य फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट, कोलकाता नगर निगम और कोलकाता पुलिस की संयुक्त जांच के बाद की गई है. अब तक करीब 960 होटल और गेस्ट हाउस की जांच हो चुकी है. इनमें सिर्फ 41 प्रतिष्ठान ही जरूरी फायर सेफ्टी नियमों का पालन करते पाए गए.

यह भी पढ़ें: सेफ्टी ऑडिट नहीं, बिजली में मनमानी वसूली... सत्य निकेतन के PG कारोबार का 'हॉस्टल डेथ 2.0' में बड़ा खुलासा

सम्बंधित ख़बरें

दुर्गा पूजा से पहले कोलकाता में बड़ा एक्शन, 40 रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस रद्द
महाअष्टमी पर शराब बैन, पंडालों को ₹1 लाख और मुफ्त बिजली... CM शुभेंदु के बड़े ऐलान
Following allegations of EVM tampering, it was decided to conduct re-polling in Falta assembly.
बंगाल की नंदीग्राम-रेजीनगर सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव, 9 अक्टूबर को आएंगे नतीजे
Dhirendra Shashtri
'पंडाल के पीछे नॉन-वेज, गंदा खाना...', बंगाल दुर्गा पूजा पर बोले धीरेंद्र शास्त्री
उत्तर कुमार बांग्ला के महान एक्टर थे. (Photo: ITG)
सत्यजीत और राज कपूर को कहा ना... अमिताभ के दौर में भी छाया ‘महानायक’

शिखा इन में आग के बाद तेज हुई जांच

कोलकाता में यह जांच अभियान 19 अगस्त को सेंट्रल कोलकाता के मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित शिखा इन गेस्ट हाउस में लगी आग के बाद तेज किया गया. इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 7 बांग्लादेशी नागरिक शामिल थे. अधिकारियों के मुताबिक, शहर में करीब 3,700 होटल और गेस्ट हाउस चल रहे हैं. अब तक लगभग एक चौथाई प्रतिष्ठानों की जांच की जा चुकी है और बाकी जगहों पर भी निरीक्षण जारी रहेगा.

Advertisement

अभिषेक बनर्जी के ऑफिस वाली बिल्डिंग पर भी कार्रवाई

पिछले हफ्ते फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट ने कैमैक स्ट्रीट की एक कमर्शियल बिल्डिंग के बेसमेंट और छठी-सातवीं मंजिल को तुरंत खाली करने का आदेश दिया था. इसी बिल्डिंग में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का ऑफिस भी है.

यह भी पढ़ें: सत्य निकेतन हादसे के बाद छात्रों ने खाली किए PG, कॉलेज ने कैंपस में रहने की व्यवस्था की

31 अगस्त को निरीक्षण के बाद विभाग ने इन दोनों ऊपरी मंजिलों को फायर और लाइफ सेफ्टी के लिहाज से असुरक्षित बताया था. टीएमसी ने इस आदेश को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट ने उसे अर्जेंट रिट याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी है. मामले पर इसी हफ्ते सुनवाई होने की संभावना है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नौकरी से निकाला फिर नोटिस पीरियड देने को कहा... WFH की डिमांड पर HR के जवाब ने कर दिया हैरान  |
    Tawa Kulcha Recipe: तवे पर बनाएं ढाबा स्टाइल सॉफ्ट कुलचा, नोट करें आसान रेसिपी |
    मामूली विवाद से हत्या तक, आखिर क्यों मारा गया आमेर में टूरिस्ट गाइड? |
    'नाकामी पर सवाल करो तो धमकी और टॉर्चर', गुलजार सिंह की मौत पर राहुल गांधी ने पंजाब सरकार को घेरा |
    कर्नाटक में ED की बड़ी कार्रवाई... मंत्री सतीश जारकीहोली के ठिकानों पर रेड, 18 आबकारी लाइसेंस में धांधली का आरोप |
    नौकर से करती थी चैट, कानपुर की करोड़पति बहू की कहानी में ट्विस्ट  |
    संगरूर सुसाइड केस का क्या है वित्त मंत्री हरपाल चीमा के साथ कनेक्शन? देखें पंजाब आजतक |
    Stock Market Crash: तेल ने बिगाड़ा शेयर बाजार का खेल... सेंसेक्स-निफ्टी खुलते ही क्रैश, IT शेयरों का बुरा हाल |
    झारखंड की वोटर लिस्ट में तीन अफगान नागरिक, SIR ड्राफ्ट लिस्ट में आया नाम |
    फिलीपींस के खिलाफ चीन की दादागीरी, लाइव फोरम में थमा दी धमकी वाली पर्ची
    Advertisement