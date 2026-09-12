फर्श पर गिरा था ये केमिकल, खेलते-खेलते 1 साल के जुड़वा भाइयों ने चाटा... दोनों की मौत

केरल के इडुक्की में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया. घर की रसोई में फर्श पर गिरे संदिग्ध केमिकल को चखना एक साल के जुड़वां भाइयों रिहान और इहान के लिए जानलेवा साबित हुआ. दोनों की तबीयत बिगड़ने के बाद परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके. पुलिस को रसोई से पेंट थिनर और कीटनाशक की बोतल मिली है. अब पोस्टमॉर्टम और केमिकल जांच से मौत की असली वजह सामने आएगी.

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एक एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि आदिमाली में एक घर की रसोई के फ़र्श पर गिरे केमिकल (जिसके कीटनाशक होने का शक है) को चखने के बाद एक साल के जुड़वां भाइयों की मौत हो गई. मरने वाले बच्चों के नाम रिहान और इहान थे. वे आदिमाली में मन्नमकंदम के पास वलाराकारा के रहने वाले अफसल के बेटे थे.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

पुलिस के मुताबिक यह घटना शुक्रवार रात को हुई जब केमिकल (जिसके कीटनाशक होने का शक है) से भरी एक बोतल रसोई के फ़र्श पर गिर गई. पुलिस ने बताया कि जुड़वां बच्चों ने फ़र्श पर गिरे लिक्विड को चख लिया, जिसके बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई. पुलिस ने बताया कि परिवार उन्हें तुरंत पास के एक प्राइवेट अस्पताल ले गया, जहां रात करीब 10 बजे उनकी मौत हो गई.

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आदिमाली पुलिस ने असामान्य मौत का मामला दर्ज किया और घटना की जांच शुरू कर दी है. घर की तलाशी के दौरान पुलिस को रसोई से पेंट थिनर की एक बोतल और कीटनाशक की एक बोतल मिली. अधिकारियों ने बताया कि मौत की असली वजह का पता शनिवार को होने वाले पोस्टमॉर्टम के बाद चलेगा. उन्होंने कहा कि यह पता लगाने के लिए कि क्या केमिकल पीने से मौत हुई, शवों के सैंपल केमिकल जांच के लिए भी भेजे जाएंगे. पुलिस ने आगे बताया कि पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिवार वालों को सौंप दिए जाएंगे.

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