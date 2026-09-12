scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फर्श पर गिरा था ये केमिकल, खेलते-खेलते 1 साल के जुड़वा भाइयों ने चाटा... दोनों की मौत

केरल के इडुक्की में संदिग्ध केमिकल चखने से एक साल के जुड़वां भाइयों की मौत हो गई. घटना आदिमाली के वलाराकारा इलाके में शुक्रवार रात हुई. पुलिस के मुताबिक रसोई में केमिकल की बोतल गिरने के बाद फर्श पर फैले लिक्विड को दोनों बच्चों ने चख लिया था.

Advertisement
X
घटना ने स्थानीय लोगों को भी झकझोर कर रख दिया. (Photo: Representational )
घटना ने स्थानीय लोगों को भी झकझोर कर रख दिया. (Photo: Representational )

केरल के इडुक्की में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया. घर की रसोई में फर्श पर गिरे संदिग्ध केमिकल को चखना एक साल के जुड़वां भाइयों रिहान और इहान के लिए जानलेवा साबित हुआ. दोनों की तबीयत बिगड़ने के बाद परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके. पुलिस को रसोई से पेंट थिनर और कीटनाशक की बोतल मिली है. अब पोस्टमॉर्टम और केमिकल जांच से मौत की असली वजह सामने आएगी.

एक एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि आदिमाली में एक घर की रसोई के फ़र्श पर गिरे केमिकल (जिसके कीटनाशक होने का शक है) को चखने के बाद एक साल के जुड़वां भाइयों की मौत हो गई. मरने वाले बच्चों के नाम रिहान और इहान थे. वे आदिमाली में मन्नमकंदम के पास वलाराकारा के रहने वाले अफसल के बेटे थे.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
पुलिस के मुताबिक यह घटना शुक्रवार रात को हुई जब केमिकल (जिसके कीटनाशक होने का शक है) से भरी एक बोतल रसोई के फ़र्श पर गिर गई. पुलिस ने बताया कि जुड़वां बच्चों ने फ़र्श पर गिरे लिक्विड को चख लिया, जिसके बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई. पुलिस ने बताया कि परिवार उन्हें तुरंत पास के एक प्राइवेट अस्पताल ले गया, जहां रात करीब 10 बजे उनकी मौत हो गई.

सम्बंधित ख़बरें

Kerala premium bus, Kerala bus viral video
केरल की ये बस है या चलता-फिरता फाइव स्टार होटल! VIDEO वायरल
तीन परिवारों में पसरा मातम.(Photo: Representational)
हाईवे पर लॉरी से कार की भीषण टक्कर, 8 युवकों की मौके पर ही मौत
kerala grand muslim abubakar musliyar
चाहे जितना विरोध करे, चलेंगे तो शरिया के मुताबिक ही: ग्रैंड मुफ्ती
Kerala Chief Minister VD Satheesan
केरलम CMO के फेसबुक पेज से हटाए गए पोस्ट Meta ने किए बहाल
Kerala congress MLA Ramya Haridas.
तिरुवनंतपुरम: कांग्रेस MLA समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में झड़प
Advertisement

आदिमाली पुलिस ने असामान्य मौत का मामला दर्ज किया और घटना की जांच शुरू कर दी है. घर की तलाशी के दौरान पुलिस को रसोई से पेंट थिनर की एक बोतल और कीटनाशक की एक बोतल मिली. अधिकारियों ने बताया कि मौत की असली वजह का पता शनिवार को होने वाले पोस्टमॉर्टम के बाद चलेगा. उन्होंने कहा कि यह पता लगाने के लिए कि क्या केमिकल पीने से मौत हुई, शवों के सैंपल केमिकल जांच के लिए भी भेजे जाएंगे. पुलिस ने आगे बताया कि पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिवार वालों को सौंप दिए जाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    देर से लौटो, लेकिन दोबारा मत टूटो... Team India में चोटों का चक्र क्यों नहीं टूट रहा? |
    ब्रिक्स समिट के दौरान पश्चिम एशिया संकट पर मोदी-पेजेशकियान की अहम बातचीत |
    जहां ट्रेन से आता था पानी, वहां अब लहलहा रही फसल... इस योजना ने बदली बुंदेलखंड की तकदीर |
    इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में बड़ा उलटफेर, इस कंपनी ने किया Ola को टॉप-5 से बाहर |
    कैसे जानें आपका केतु ग्रह शुभ है या अशुभ? देखें भाग्य चक्र |
    टॉपलेस हुई पॉपुलर एक्ट्रेस, बोल्डनेस से लगाई 'आग', अरबाज खान संग रह चुकी अफेयर की चर्चा |
    Besan Modak: बाजार की मिठाई छोड़ें! बप्पा के लिए बेसन से बनाएं खस्ता और टेस्टी मोदक, मावा की स्टफिंग बढ़ाएगी स्वाद |
    Hindu Dharam: वामन अवतार का रहस्य! भगवान विष्णु ने क्यों लिया था छोटा रूप? जानें राजा बलि की कथा |
    1 करोड़ का फंड जुटाने में कितना समय लगेगा, कितने की करें SIP? जानिए |
    आज से भारत मंडपम में दो दिवसीय BRICS सम्मेलन का आगाज, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा
    Advertisement