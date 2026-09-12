एक को चाकू मारा, दूसरी पर चढ़ाई गाड़ी, अमेरिका में केरल की महिला ने ली दो सहेलियों की जान

केरल की 32 वर्षीय एक महिला पर अमेरिका में दो हत्याओं का आरोप लगाया गया है. आरोप है कि उसने सैन जोस के एक घर में अपनी एक दोस्त पर चाकू से हमला किया और उसी दिन पास के मिलपिटास में दूसरी महिला को SUV से जानबूझकर कुचल दिया.

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कोट्टायम की रहने वाली अनिला बेबी पर 28 अगस्त को 39 वर्षीय एन मैथ्यू और 35 वर्षीय अंजना हरि की हत्या का आरोप है. सांता क्लारा काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के कार्यालय ने 8 सितंबर को उसके खिलाफ हत्या के आरोप दर्ज किए.

अमेरिकी ब्रॉडकास्टर KRON4 के हवाले से अदालती दस्तावेजों के मुताबिक, दोपहर से कुछ पहले हरि मिलपिटास के मिल क्रीक अपार्टमेंट्स की पार्किंग में चल रही थीं, तभी एक नीले रंग की टोयोटा हाईलैंडर ने उन्हें कुचल दिया. SUV ने तीन खड़ी गाड़ियों को भी टक्कर मारी और मौके से चली गई. हरि को सिर में गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई.

नहीं थी दोनों के बीच कोई अनबन

एक गवाह ने पुलिस को बताया कि हरि SUV के पास ऐसे पहुंची थीं, जैसे उसमें बैठने वाली हों. वह ड्राइवर के साथ खुश और दोस्ताना नजर आ रही थीं और दोनों महिलाओं के बीच किसी बहस के संकेत नहीं थे. गवाह के मुताबिक, हरि के SUV के सामने पहुंचते ही वाहन अचानक स्थिर स्थिति से तेज गति से आगे बढ़ा. जांचकर्ताओं को ऐसे टायर के निशान नहीं मिले, जिससे पता चले कि चालक ने ब्रेक लगाने की कोशिश की थी.

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हरि और बेबी दोनों डिक्सन लैंडिंग रोड स्थित मिल क्रीक अपार्टमेंट्स में रहती थीं और उनके रिश्तेदारों व दोस्तों ने जांचकर्ताओं को बताया कि दोनों करीबी दोस्त थीं. मैथ्यू और बेबी एक-दूसरे को जानती थीं. रिश्तेदारों के मुताबिक, मैथ्यू, हरि और बेबी ने एक दिन पहले ओणम समारोह में हिस्सा लिया था और साथ में फिल्म देखी थी.

चाकू मारकर हत्या

28 अगस्त को दोपहर 1:53 बजे सैन जोस पुलिस को लिंडा विस्टा स्ट्रीट के 700 ब्लॉक स्थित एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों की सूचना मिली. अधिकारियों को मैथ्यू बेहोश मिलीं. उन्हें घटनास्थल पर मृत घोषित कर दिया गया. बाद में सैन जोस पुलिस की होमिसाइड यूनिट ने पाया कि उन्हें कम से कम एक बार चाकू मारा गया था. बाद में मिलपिटास पुलिस ने बेबी को अपार्टमेंट परिसर से एक मील से भी कम दूरी पर Walgreens स्टोर के पास क्षतिग्रस्त SUV में पाया. पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, उसके हाथों और पैरों पर खून था और वह घायल दिखाई दे रही थी. वह कथित तौर पर असंबद्ध थीं और सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थीं. उन्हें हिरासत में ले लिया गया.

सैन जोस पुलिस ने शुरुआत में मैथ्यू की मौत की अलग से जांच की और बेबी को संदिग्ध के रूप में चिन्हित किया. सबूतों की समीक्षा के बाद अभियोजकों ने मैथ्यू और हरि दोनों की हत्या के आरोप लगाए.

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