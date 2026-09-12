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पाकिस्तानी कप्तान का टूटा दिल... सेमीफाइनल में हार के बाद फूट-फूटकर रोईं फातिमा सना

पाकिस्तानी टीम के लिए यह हार इसलिए भी ज्यादा दर्दनाक रही क्योंकि फातिमा सना ने मुकाबले में अपना सब कुछ झोंक दिया था. कप्तान का ऑलराउंड प्रदर्शन टीम को जीत की दहलीज तक ले गया, लेकिन अंतिम नतीजा पाकिस्तान के पक्ष में नहीं रहा.

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पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में हारी, फातिमा सना के छलके आंसू (Photo: Screengrab/SonyLIV)
पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में हारी, फातिमा सना के छलके आंसू (Photo: Screengrab/SonyLIV)

पाकिस्तानी टीम की कप्तान फातिमा सना के लिए विमेंस एशिया कप 2026 का सेमीफाइनल बेहद दर्दनाक रहा. टीम को फाइनल में पहुंचाने के लिए फातिमा ने बल्ले और गेंद दोनों से अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन उनकी जांबाज कोशिश आखिरकार अधूरी रह गई. 11 सितंबर (शुक्रवार) को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया और फाइनल में जगह बना ली. मुकाबला खत्म होने के बाद फातिमा खुद को रोक नहीं सकीं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े.

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 130/6 का स्कोर बनाया. टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और लगातार विकेट गिरने से पाकिस्तान दबाव में आ गया था. ऐसे समय में फातिमा सना ने कप्तानी पारी खेली. फातिमा ने 36 गेंदों पर नाबाद 47 रन बनाए. गर्मी के बीच उन्हें क्रैम्प्स की परेशानी भी हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंत तक क्रीज पर डटी रहीं. तुबा हसन के साथ उन्होंने आखिरी चार ओवर्स में तेजी से रन जोड़कर पाकिस्तान को 130 रनों तक पहुंचाया.

हर्षिता-कविशा ने पलट दिया मैच
इसके बाद जब पाकिस्तान इस स्कोर का बचाव करने उतरा तो फातिमा सना ने गेंद से भी शानदार शुरुआत की. उन्होंने अपने पहले ही ओवर में लगातार गेंदों पर कप्तान चमारी अटापट्टू और संजना कविंदी को पवेलियन भेज दिया. एक समय श्रीलंका के चार विकेट 33 रन के स्कोर तक गिर चुके थे और पाकिस्तान के पक्ष में मुकाबला जाता दिखाई दे रहा था, लेकिन हर्षिता समरविक्रमा (36 रन) और कविशा दिलहारी (33 रन) ने 67 रनों की साझेदारी कर पूरी तस्वीर बदल दी.

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फातिमा सना ने एक बार फिर वापसी की और अपने तीसरे ओवर में दोनों बल्लेबाजों को चलता किया. उन्होंने पहले हर्षिता समरविक्रमा को आउट किया और फिर कविशा दिलहारी को एलबीडब्ल्यू कर मैच में अपना चौथा विकेट लिया. यहां से कौशानी नुत्यांगना (नाबाद 10 रन) और नीलाक्षिका सिल्वा (नाबाद 18 रन) ने जिम्मेदारी संभाली. नुत्यांगना ने फातिमा की गेंद पर अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला छक्का लगाया, जबकि सिल्वा ने चौका जड़कर श्रीलंका को फाइनल में पहुंचा दिया.

फातिमा सना ने इस मुकाबले में 47 रन की नाबाद पारी खेलने के साथ 4 विकेट भी लिए और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. लेकिन यह उपलब्धि भी टीम की हार का दर्द कम नहीं कर सकी.

मैच खत्म होने के बाद फातिमा अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाईं. उनकी आंखों में आंसू थे और साफ दिख रहा था कि पाकिस्तान को फाइनल तक पहुंचाने के लिए उन्होंने आखिरी गेंद तक पूरी कोशिश की थी. उनकी यह तस्वीर विमेंस एशिया कप 2026 की सबसे भावुक तस्वीरों में से एक बन गई.

पाकिस्तान की कप्तान ने मैच के बाद माना कि फील्डिंग में हुई गलतियों ने टीम को नुकसान पहुंचाया. उन्होंने यह भी कहा कि 130 रनों का स्कोर बचाया जा सकता था, लेकिन टीम को अपनी बल्लेबाजी में भी सुधार करने की जरूरत है. श्रीलंका की विमेंस एशिया कप सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार तीसरी जीत रही. अब रविवार (13 सितंबर) को फाइनल में उसका सामना भारत से होगा.

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