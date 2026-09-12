Salt Vastu: घर की इन दिशाओं में रखें नमक, पैसा होगा डबल!

Salt Vastu: नमक हर घर की रसोई का जरूरी हिस्सा है. खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ ही वास्तु और पारंपरिक मान्यताओं में भी नमक को खास महत्व दिया गया है. माना जाता है कि नमक वातावरण में मौजूद नकारात्मकता को कम करने में मदद करता है. इसी वजह से घर में नमक रखने और इस्तेमाल करने को लेकर कई वास्तु उपाय बताए जाते हैं. हालांकि, इन उपायों को धार्मिक और पारंपरिक मान्यता के तौर पर ही देखना चाहिए.

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मुख्य दरवाजे के पास रख सकते हैं नमक

वास्तु मान्यताओं के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे के पास कांच की कटोरी में थोड़ा सेंधा नमक रखा जा सकता है. माना जाता है कि नमक घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा को कम करने में मदद करता है. कटोरी को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां वह आसानी से गिरे या किसी के पैर से न टकराए.

बाथरूम में रखने की मान्यता

बाथरूम को नमी और पानी से जुड़ी जगह माना जाता है. वास्तु के कुछ उपायों में यहां कांच की कटोरी में थोड़ा नमक रखने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोखने में मदद कर सकता है. अगर ऐसा करते हैं तो नमक को नियमित रूप से बदलना चाहिए.

लिविंग रूम में रख सकते हैं

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लिविंग रूम में परिवार के लोग सबसे ज्यादा समय बिताते हैं. वास्तु के अनुसार यहां नमक की छोटी कटोरी रखना सकारात्मक माहौल बनाए रखने से जोड़ा जाता है. इसे किसी साफ जगह पर रखा जा सकता है, समय-समय पर नमक बदल देना चाहिए.

उत्तर-पूर्व दिशा में नमक

वास्तु में उत्तर-पूर्व दिशा को महत्वपूर्ण माना गया है. कुछ मान्यताओं के अनुसार इस दिशा में नमक रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का माहौल बनाए रखने में मदद मिल सकती है. इसके लिए साफ कांच के बर्तन का इस्तेमाल किया जा सकता है.

बेडरूम में नमक रखने का उपाय

कुछ वास्तु मान्यताओं में बेडरूम में नमक रखने का भी जिक्र मिलता है. माना जाता है कि इससे कमरे की नकारात्मक ऊर्जा कम करने में मदद मिल सकती है. अगर आप यह उपाय करते हैं तो नमक को खुले में रखने के बजाय किसी छोटे साफ बर्तन में रखना बेहतर है.

किचन में नमक कहां रखें?

नमक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किचन में होता है. इसे हमेशा सूखी और साफ जगह पर बंद डिब्बे में रखना चाहिए. नमी वाली जगह पर रखने से नमक गीला हो सकता है. वास्तु की मान्यताओं में भी रसोई में नमक को व्यवस्थित और साफ तरीके से रखने की सलाह दी जाती है.

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खिड़की के पास रखने की मान्यता

कुछ वास्तु उपायों में खिड़की के पास नमक रखने का भी उल्लेख मिलता है. मान्यता है कि नमक बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को कम करने में मदद कर सकता है. हालांकि, खिड़की पर नमक रखते समय यह ध्यान रखें कि नमी या बारिश के कारण नमक खराब न हो.

पोछे के पानी में नमक

घर की साफ-सफाई के दौरान पोछे के पानी में थोड़ा नमक मिलाने का उपाय भी वास्तु में बताया जाता है. इसे घर की नकारात्मकता कम करने से जोड़ा जाता है. हालांकि, फर्श की सामग्री के अनुसार सफाई का तरीका चुनना जरूरी है, क्योंकि कुछ सतहों पर नमक या दूसरे पदार्थ नुकसान पहुंचा सकते हैं.

ऑफिस डेस्क पर भी रख सकते हैं

काम करने वाली जगह पर भी नमक रखने का वास्तु उपाय बताया जाता है. मान्यता है कि डेस्क पर छोटा सा नमक का बर्तन रखने से नकारात्मक माहौल कम करने में मदद मिल सकती है. इसे साफ-सुथरी जगह पर रखना चाहिए, नियमित रूप से बदलना चाहिए.

नमक को लेकर इन बातों का रखें ध्यान

नमक को गीली या बहुत गंदी जगह पर नहीं रखना चाहिए. इसे हमेशा साफ और सूखे कंटेनर में रखना बेहतर होता है. अगर कटोरी में नमक रखा है तो उसे लंबे समय तक इस्तेमाल न करें, समय-समय पर बदलते रहें.

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