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बाढ़ में नाव से दवा पहुंचाने जा रही थी मेडिकल टीम, तभी 12 फीट लंबे घड़ियाल ने कर दिया हमला

बाराबंकी में बाढ़ प्रभावित गांवों तक दवा पहुंचाने जा रही मेडिकल टीम की नाव पर करीब 10 से 12 फीट लंबे घड़ियाल ने हमला कर दिया. जिससे चार सदस्यीय मेडिकल टीम में हड़कंप मच गया.

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घटना से दहशत में आ गई थी मेडिकल टीम. (File Photo: ITG)
घटना से दहशत में आ गई थी मेडिकल टीम. (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला इन दिन बाढ़ से ग्रस्त है. ऐसे में बाढ़ पीड़ितों की प्रशासन की तरफ से लगातार मदद की जा रही है. इसी बीच ग्रामीणों तक दवा पहुंचाने निकली मेडिकल टीम के साथ उस वक्त बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब उनकी नाव के बेहद करीब एक विशाल घड़ियाल पहुंच गया. करीब 10 से 12 फीट लंबे घड़ियाल ने अचानक नाव पर हमला कर दिया. घड़ियाल को नाव के इतने करीब देखकर उसमें सवार स्वास्थ्यकर्मियों में हड़कंप मच गया. हालांकि, नाव चालक की सूझबूझ से सभी की जान बच गई.

घटना रामसनेहीघाट तहसील के मारून गांव की है. बाढ़ की वजह से गांवों में आवाजाही प्रभावित है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चार सदस्यीय मेडिकल टीम नाव के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में दवा और जरूरी स्वास्थ्य सामग्री पहुंचाने जा रही थी. टीम जैसे ही आगे बढ़ी, तभी पानी में एक विशाल घड़ियाल दिखाई दिया.

देखते ही देखते घड़ियाल नाव के बिल्कुल करीब पहुंच गया और उसने नाव पर हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से मेडिकल टीम के लोग घबरा गए. लेकिन नाव चालक ने हिम्मत नहीं खोई. उसने पतवार की मदद से घड़ियाल को नाव से दूर भगाया. इसके बाद नाव को सुरक्षित आगे ले जाया गया.

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सीएमओ ने क्या कहा?
बाराबंकी के सीएमओ डॉ. रंजन गौतम ने घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि मेडिकल टीम बाढ़ प्रभावित गांव में दवा और स्वास्थ्य सामग्री पहुंचाने जा रही थी. इसी दौरान करीब 10 से 12 फीट लंबा घड़ियाल नाव के पास आ गया और उसने नाव पर हमला किया. नाव चालक की सूझबूझ से घड़ियाल को दूर भगाया गया.

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गनीमत रही कि इस हमले में किसी भी स्वास्थ्यकर्मी को चोट नहीं आई. बाढ़ के पानी के बीच मेडिकल टीम जहां लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जरूरी दवाएं लेकर निकली थी, वहीं रास्ते में खुद उनकी जान पर संकट आ गया. नाव चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया.

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