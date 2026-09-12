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Besan Sabzi Recipe: घर में सब्जी हो गई है खत्म? 2 कप बेसन से झटपट बनाएं चटपटी सब्जी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे घरवाले!

Besan Sabzi Recipe: बेसन के चीले तो आपने कई बार खाए होंगे लेकिन क्या कभी इसकी सूखी सब्जी ट्राई की है. मसालेदार स्वाद वाली यह सब्जी बनाने में आसान है और रोटी-पराठे के साथ काफी टेस्टी लगती है. आज हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.

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बेसन के चीले की सूखी सब्जी (Photo-ITG)
बेसन के चीले की सूखी सब्जी (Photo-ITG)

Besan Sabzi Recipe: बेसन के चीले की यह सब्जी स्वाद में काफी लाजवाब लगती है और इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामान की जरूरत भी नहीं पड़ती. पहले बेसन में मसाले मिलाकर चीले तैयार किए जाते हैं और फिर इन्हें प्याज, टमाटर, लहसुन और मसालों से तैयार किए गए मसाले में पकाया जाता है. खास बात यह है कि इसे आप रोटी, पराठे या पूरी के साथ लंच और डिनर में परोस सकते हैं. तो अगर घर में सब्जी नहीं है या रोज की एक जैसी सब्जी खाकर बोर हो चुके हैं तो एक बार बेसन के चीले की यह मसालेदार सब्जी जरूर ट्राई करें.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

2 कटोरी बेसन
2 बड़े प्याज
8-9 लहसुन की कलियां
2 हरी मिर्च
2 टमाटर
1 चम्मच अदरक
2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1 चम्मच हल्दी
1 चम्मच धनिया पाउडर
थोड़ी हींग
½ छोटी चम्मच अजवाइन
तेल जरूरत के अनुसार
नमक स्वादानुसार
थोड़ा गरम मसाला

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बेसन के चीले की सूखी सब्जी बनती कैसे है?

  1. बेसन के चीले  सूखी सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में बेसन लें. इसमें हींग, अजवाइन, थोड़ा नमक और लाल मिर्च डालें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर घोल तैयार करें. ध्यान रखें कि घोल न ज्यादा पतला हो और न ही बहुत गाढ़ा.
  2. अब गैस पर पैन रखें और उसमें थोड़ा तेल गर्म करें. तेल गर्म होने पर बेसन का घोल डालकर चम्मच की मदद से गोल आकार में फैलाएं. इसे दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक सेंक लें. इसी तरह पूरे घोल से चीले तैयार कर लें.
  3. अब एक कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म करें. मिक्सी में प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च डालकर पीस लें. तेल गर्म होने पर इस पेस्ट को कड़ाही में डालें. इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर डालकर मसाले को अच्छी तरह भूनें.
  4. जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए तो तैयार किए हुए बेसन के चीले छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर इसमें डाल दें. अब थोड़ा पानी डालकर कड़ाही को ढक दें और धीमी से मध्यम आंच पर लगभग 15-20 मिनट तक पकने दें.
  5. सब्जी अच्छी तरह पक जाए तो गैस बंद कर दें. आखिर में थोड़ा गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिला लें. 
  6. अब आपका टेस्टी बेसन के चीले की सूखी सब्जी तैयार है. इसे गरमा-गरम रोटी या पराठे के साथ परोसें.
---- समाप्त ----
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