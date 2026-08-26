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बेटे ने ही घर से उड़ाए 50 लाख! गर्लफ्रेंड पर लुटाए 5 लाख, iPhone भी गिफ्ट किया

असम के जोरहाट में चोरी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि एक युवक ने अपने ही घर से करीब 50 लाख रुपये कैश और सोने के गहने चुरा लिए. पुलिस के मुताबिक, युवक ने चोरी की रकम का बड़ा हिस्सा अपनी महिला दोस्त पर खर्च किया और उसे करीब डेढ़ लाख रुपये का iPhone भी गिफ्ट किया. मामले में चार लोगों के नाम FIR में हैं.

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असम में अपने ही घर में 50 लाख की चोरी. (Photo- ITG)
असम में अपने ही घर में 50 लाख की चोरी. (Photo- ITG)

असम के जोरहाट में चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. आरोप है कि एक युवक ने अपने ही घर में रखे करीब 50 लाख रुपये कैश और सोने की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया. इतना ही नहीं, पुलिस की जांच में सामने आया कि चोरी की रकम का एक बड़ा हिस्सा उसने अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्च कर दिया. उसे करीब 1.5 लाख रुपये का iPhone भी गिफ्ट किया.

मामले का आरोपी यश धनुका बताया जा रहा है. आरोप है कि जब उसके माता-पिता घर से बाहर गए हुए थे, उसी दौरान उसने घर के लॉकर में रखे कैश और सोने के गहने निकाल लिए. माता-पिता जब वापस लौटे तो उन्हें घर से कीमती सामान गायब मिला. इसके बाद यश के पिता ने 24 अगस्त को जोरहाट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई.

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FIR में यश धनुका के अलावा जितेंद्र सोमानी, रोहित प्रसाद और पबाली दत्ता के नाम शामिल हैं. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कथित चोरी की साजिश कैसे तैयार हुई और इसमें आरोपियों की क्या भूमिका थी.

दोस्तों ने दिया चोरी का आइडिया?

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जांच के दौरान यश ने कथित तौर पर बताया कि उसने अपने दोस्तों जितेंद्र सोमानी और रोहित प्रसाद के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई थी. उसका आरोप है कि दोनों ने उसे चोरी के लिए उकसाया और पूरा तरीका बताया. यश के मुताबिक, कथित तौर पर लॉकर तक पहुंचने के लिए एक लॉकस्मिथ की भी मदद ली गई.

यश ने कथित तौर पर यह भी बताया कि उसने चोरी की रकम में से करीब 5 लाख रुपये पबाली दत्ता पर खर्च किए. इसमें करीब 1.5 लाख रुपये का iPhone और नकद रकम देने की बात सामने आई है.

यह भी पढ़ें: सिरिंज में पेट्रोल भरकर ताले पर छिड़का, फिर लगाई आग... लखनऊ के जैन मंदिर में 15 लाख की चोरी, यूट्यूब से सीखा था तरीका!

यश ने कथित तौर पर मीडिया से कहा, "मुझे सच में अफसोस है. जीतू सोमानी ने मुझे बहकाया." उसने सोमानी और प्रसाद पर चोरी की प्लानिंग में शामिल होने और कथित तौर पर चोरी के गहनों को ठिकाने लगाने में मदद करने का आरोप भी लगाया है.

 

अहमदाबाद कौन गया था?

मामले में एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है. यश खुद अहमदाबाद नहीं गया था. जानकारी के मुताबिक, जितेंद्र सोमानी 4 अगस्त को अहमदाबाद गया था, जबकि यश असम में ही रहा. बाद में जोरहाट पुलिस ने उसे हिरासत में लिया.

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यश को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस अब चोरी की पूरी रकम और सोने के गहनों को ट्रेस करने में जुटी है. साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि FIR में नामजद बाकी लोगों की कथित भूमिका क्या थी. फिलहाल सभी आरोप जांच के दायरे में हैं.

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