scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Snake Safety Tips In Monsoon: कार, स्कूटर और टॉयलेट में क्यों घुस जाते हैं सांप? आपको दिख जाए तो खुद को ऐसे बचाएं

Snake Safety Tips In Monsoon: बारिश के मौसम में सांप अक्सर सुरक्षित और छिपने की जगह की तलाश में निकलते हैं. ऐसे में कार, स्कूटर, घर और टॉयलेट जैसी जगहों पर इनके पहुंचने की घटनाएं सामने आती हैं. लेकिन आखिर सांप इन जगहों की ओर क्यों जाते हैं और इनसे बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए.

Advertisement
X
सांपों को बेहद पसंद आती हैं ये जगहें (Photo-ITG)
सांपों को बेहद पसंद आती हैं ये जगहें (Photo-ITG)

Snake Safety Tips In Monsoon: बारिश के मौसम में अक्सर सांपों के घरों, कारों, स्कूटर और यहां तक कि टॉयलेट में घुसने की खबरें सामने आती रहती हैं. ऐसे में कई बार मन में यह सवाल आता है कि  आखिर सांप इन जगहों तक पहुंचते कैसे हैं और उन्हें यहां क्या मिलता है. दरअसल, इसके पीछे कोई रहस्यमयी वजह नहीं, बल्कि सांप की प्राकृतिक आदत और जरूरतें होती हैं. आज हम आपको इस खबर में बताएंगे कि आखिर सांप कार, स्कूटर और टॉयलेट जैसी जगहों पर क्यों पहुंचते हैं और इससे बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए.

सांप ठंडे खून वाले जीव होते हैं. इसका मतलब है कि वे इंसानों और दूसरे जीवों की तरह अपने शरीर का तापमान खुद कंट्रोल नहीं कर सकते. इसके लिए वे आसपास के वातावरण पर निर्भर रहते हैं. यही वजह है कि सांप कभी गर्म जगह की तलाश करते हैं तो कभी ठंडी, छायादार या नमी वाली जगहों पर छिपते हैं. ठंडे बाथरूम, गीली पाइपलाइन और छायादार पार्किंग उन्हें ठंडी और सुरक्षित जगह दे सकती हैं, वहीं गाड़ी का गर्म इंजन उन्हें ठंड से बचने के लिए गर्माहट देता है. मौसम और समय के हिसाब से सांप गर्मी, ठंडक या नमी की तलाश में इन जगहों तक पहुंच सकते हैं.

कार के इंजन में क्यों छिपते हैं सांप?

कार का इंजन सांपों के लिए कई वजहों से आकर्षक जगह बन सकता है. गाड़ी चलने के बाद इंजन गर्म होता है और उसके आसपास कई छोटी-छोटी खाली जगहें भी होती हैं, जहां सांप आसानी से छिप सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Kaju Role
घर में नहीं है खोया? सिर्फ काजू और चीनी से 10 मिनट में बनाएं काजू रोल
how to make halwai style khoya
घर पर 2 किलो फुल क्रीम दूध से बनाएं बाजार से भी बढ़िया शुद्ध खोया
How To Clean Glasses
चश्मे के लेंस पर लग गए जिद्दी दाग? ऐसे करें साफ, नहीं पड़ेगा स्क्रैच
how to get glowing skin
एलोवेरा में अलसी-केसर मिलाकर बनाएं कोलेजन क्रीम, झुर्रियां रहेंगी दूर
moong dal palak puri
1 कप मूंग दाल-पालक से बनाएं क्रिस्पी पूड़ी, शेफ संजीव ने बताई रेसिपी
Advertisement

अगर कार कई दिनों से खड़ी है और उसके आसपास झाड़ियां, घास या खुली नालियां हैं तो सांप के वहां पहुंचने की संभावना बढ़ सकती है. खासकर बारिश के दौरान जब सांपों के रहने की प्राकृतिक जगहों में पानी भर जाता है तो वे सूखी और सुरक्षित जगह की तलाश में निकल सकते हैं.

इसके अलावा कार के इंजन के आसपास चूहे भी अपना ठिकाना बना लेते हैं. ऐसे में सांप खाने की तलाश में इंजन तक पहुंच सकता है. यानी कई बार सांप को कार नहीं, बल्कि उसके आसपास मौजूद चूहे आकर्षित करते हैं.

स्कूटर में कैसे पहुंच जाता है सांप?

स्कूटर और दूसरे दोपहिया वाहनों में भी कई ऐसे हिस्से होते हैं, जहां सांप छिप सकता है. अगर वाहन लंबे समय तक ऐसी जगह खड़ा रहता है, जहां घास, झाड़ियां या कूड़ा-कचरा ज्यादा है तो सांप वहां पनाह ले सकता है.

बारिश के दिनों में यह खतरा थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि पानी से बचने के लिए सांप सूखी और सुरक्षित जगह ढूंढते हैं. वाहन का अंदरूनी हिस्सा उन्हें कुछ समय के लिए ऐसा ही ठिकाना दे सकता है.

टॉयलेट में सांप आने की वजह क्या है?

टॉयलेट में सांप मिलना सुनने में भले ही डरावना लगे लेकिन यह पूरी तरह असंभव नहीं है. सांप आमतौर पर सीधे टॉयलेट से घर में नहीं आते. वे कई बार सीवर लाइन, खुली ड्रेनेज पाइप या सेप्टिक टैंक के रास्ते अंदर पहुंच सकते हैं.

Advertisement

पुराने मकानों, ग्राउंड फ्लोर के बाथरूम और खुले नालों या सेप्टिक टैंक के पास बने घरों में ऐसी घटना की संभावना तुलनात्मक रूप से ज्यादा हो सकती है. बारिश और बाढ़ के दौरान सीवर या नालियों में पानी बढ़ने पर सांप सुरक्षित जगह की तलाश में बाहर निकल सकते हैं.

अगर ड्रेनेज सिस्टम में चूहे या मेंढक मौजूद हों तो भी सांप वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये उनके लिए खाने के सोर्स बन सकते हैं.

सिर्फ गर्मी या नमी नहीं, खाना भी है बड़ी वजह
सांपों के कार, स्कूटर या घर के आसपास पहुंचने की एक बड़ी वजह उनका भोजन भी हो सकता है. जहां चूहे और मेंढक आसानी से मिलते हैं, वहां सांप भी पहुंच सकते हैं.

इसलिए अगर घर, गैरेज या वाहन के आसपास चूहों की समस्या है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए. साफ-सफाई रखने और खाने-पीने की चीजों को खुले में न छोड़ने से चूहों की संख्या कम करने में मदद मिल सकती है.

सांप से बचने के लिए क्या करें?

कुछ छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर सांप के घर या वाहन में घुसने की संभावना कम की जा सकती है.

  • गाड़ी को झाड़ियों और घनी घास के पास पार्क करने से बचें.
  • कई दिनों से खड़ी कार का बोनट खोलकर आसपास एक नजर जरूर डालें.
  • घर के ड्रेन और पाइप पर सही कवर लगाकर रखें.
  • सेप्टिक टैंक और खुले पाइप के रास्तों को अच्छी तरह बंद रखें.
  • बाथरूम में ड्रेन कवर का इस्तेमाल करें.
  • घर और गैरेज के आसपास चूहों की समस्या को नियंत्रित करें.
  • बारिश के मौसम में घर के आसपास जमा कचरा और झाड़ियां साफ रखें.

कार या टॉयलेट में सांप दिखे तो क्या करें?
अगर कार, स्कूटर या घर में सांप दिखाई दे तो उसे पकड़ने या भगाने की कोशिश बिल्कुल न करें. बच्चों और दूसरे लोगों को उस जगह से दूर रखें और प्रशिक्षित स्नेक रेस्क्यूअर या स्थानीय वन विभाग से मदद लें.

Advertisement

ज्यादातर मामलों में सांप इंसानों से दूर रहना चाहते हैं. इसलिए उन्हें छेड़ने या पकड़ने की कोशिश करने के बजाय सुरक्षित दूरी बनाए रखना ही सबसे सही तरीका है.

डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के लिए है. सांप दिखने पर खुद उसे पकड़ने या हटाने की कोशिश न करें. स्थानीय वन विभाग या प्रशिक्षित वन्यजीव रेस्क्यू टीम से संपर्क करें. अगर सांप काट ले तो तुरंत मेडिकल मदद लें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Arthik Rashifal
    Latest News in Hindi »
    पुलिस को न हो शक इसलिए साधु के वेश में करते थे गांजे की तस्करी, RPF ने 2 को पकड़ा |
    वाराणसी में भारी बारिश से बढ़ी मुसीबत, गंगा के जलस्तर में लगातार जारी उफान |
    एक्सपायर हो चुकी दवाइयां फार्मेसी से वापस लेकर क्या करती हैं कंपनियां? |
    अडानी की कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, झटके में स्‍टॉक बना रॉकेट! |
    रूस से MBBS, भारत में मेडिकल एग्जाम में फेल... फिर नकली कैंसर दवाओं के धंधे में उतरा डॉक्टर |
    अचानक आया सैलाब और हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स-गाड़ियों को बहाता चला गया, नेपाल में तबाही |
    Rakshabandhan Special Mithai: घर में नहीं है खोया तो कोई बात नहीं, सिर्फ काजू और चीनी से 10 मिनट में बनाएं शाही काजू रोल |
    'मेरे साथ सोना चाहते हैं' एक्टर से बना पॉर्न स्टार, हुआ पछतावा, बोला- इंडस्ट्री में मत आना |
    डीके शिवकुमार का नया गवर्नेंस मॉडल, गुटबाजी से दूरी, महिलाओं को कैबिनेट में जगह और बेंगलुरु पर फोकस |
    न्यूयॉर्क दौरे पर पहुंचे RSS प्रमुख मोहन भागवत, मेयर जोहरान ममदानी ने कार्यक्रम पर कही ये बात
    Advertisement