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23 वर्षीय युवती की होटल में हत्या, युवक ने टेस्टर-कैंची से घोंपकर ली जान... असम में खौफनाक हत्याकांड

असम के रंगिया में रेलवे स्टेशन के पास एक होटल के कमरे में 23 साल की मलानी गुरिया मृत मिली. पुलिस ने उसके साथ मौजूद 22 वर्षीय अभिजीत किंडो को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि दोनों के बीच विवाद के दौरान कैंची और टेस्टर से महिला पर हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई.

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चेन्नई से दो सहेलियों के साथ आई युवती. (Photo: ITG)
चेन्नई से दो सहेलियों के साथ आई युवती. (Photo: ITG)

असम में रविवार सुबह रंगिया रेलवे स्टेशन के पास एक होटल के कमरे में 23 साल की महिला मृत पाई गई. मामले में पुलिस ने उसके साथ मौजूद 22 साल के युवक को गिरफ्तार कर लिया है. मृतक महिला की पहचान सोनितपुर जिले के हुगराजूली की रहने वाली मलानी गुरिया के तौर पर हुई है. वहीं गिरफ्तार युवक, अभिजीत किंडो, उदलगुरी जिले के रौता बागान का रहने वाला है.

टेस्टर और कैंची से मारकर उतारा मौत के घाट
पुलिस सुबह करीब 6:12 बजे रंगिया रेलवे स्टेशन पर RPF इंस्पेक्टर से सूचना मिलने के बाद 'अतिथि होटल' पहुंची. कामरूप ग्रामीण SSP सुभाषिस बरुआ ने बताया कि किंडो कमरा नंबर 110 में मिला और पुलिस टीम के पहुंचने पर उसने दरवाजा खोला. गुरिया शनिवार देर रात चेन्नई से दो सहेलियों के साथ रंगिया आई थी. पुलिस ने बताया कि उनके आने के बाद किंडो उन तीनों महिलाओं को लेने गया था.

बाद में गुरिया और किंडो होटल गए और एक कमरा लिया. पुलिस को शक है कि रात में दोनों के बीच झगड़ा हुआ था. आरोप है कि उस पर कैंची और टेस्टर से हमला किया गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं. पुलिस ने बताया कि बाद में किंडो ने गुरिया की सहेलियों को फोन करके घटना के बारे में बताया. उसने खुद को भी घायल करने की कोशिश की. उसकी गर्दन, कलाई और छाती पर चोटें आईं.

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पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
पहले उसे हिरासत में लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. बाद में उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होने के बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया. फोरेंसिक टीम ने होटल के कमरे की जांच की और सबूत इकट्ठा किए. पुलिस ने गुरिया के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से पहले कानूनी प्रक्रिया (इनक्वेस्ट) भी पूरी की.

पुलिस ने बताया कि महिला की मौत की परिस्थितियों की जांच की जा रही है. SSP बरुआ ने कहा कि मामले में ज़रूरी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. आगे की जांच चल रही है और एक्शन जारी है.

(इनपुट- पूर्ण बिकाश बोरा)

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